​​​Кешбэк за отдых в детских лагерях: ответы на главные вопросы родителей

Впервые идея предоставить россиянам кешбэк не только на свой отдых, но и на детский, зародилась у Ростуризма в феврале. Две завершившиеся волны программы туристического кешбэка показали, что люди охотно приобретают путёвки, если их стимулировать финансово.

Естественно, эта раздача денег не просто так. Многие детские лагеря после прошлого года находятся в бедственном положении, поэтому им срочно нужен приток отдыхающих.

Кроме того, практика туристического кешбэка показала, что ради него люди готовы оформлять карты МИР — ведь кешбэк дают только на неё.

Но это лирика. В статье мы собрали основные вопросы, которые возникают у родителей перед покупкой путёвки.

Сроки программы

Сейчас срок начала программы неизвестен, но она точно стартует до конца мая. Обещают в 20-х числах. Срок окончания — 15 сентября.

Примечание «Клерка»: сегодня стало известно, что программа стартует 15 июня.

Для получения кешбэка нужно, чтобы путёвка была оплачена именно в этот период. Сами сроки поездки могут отличаться.

Если путёвки уже приобретены, то кешбэк по ним не дадут. Также в Ростуризме заявляли, что кешбэк не получат россияне, сдавшие путёвки сейчас и повторно купившие их позже. Но как это будут отслеживать — не уточняется.

Кешбэк дадут с любой поездки?

Нет, далеко не с любой.

Уже есть известный перечень критериев, при соблюдении которых будет начисляться кешбэк.

Во-первых, будут учтены путёвки только в российские детские лагеря, попавшие в список Ростуризма. Его обещают опубликовать на сайте «Мир путешествий» к моменту старта программы.

Обещают, что в список войдёт большинство лагерей, но точно не все. Так что будьте внимательны.

Во-вторых, минимальный срок размещения — 1 сутки. Максимальный — не ограничен.

В-третьих, путёвку нужно оплатить картой МИР. Можно воспользоваться уже существующей картой или оформить новую. Карты других платёжных систем не учитываются.

В-четвёртых (и обязательно!): вы должны быть зарегистрированы в программе лояльности платёжной системы МИР. Иначе кешбэк не поступит.

Столько компенсируют и как получить эти деньги?

Компенсируют до 50% от стоимости путёвки, но не более 20 т. р. Кешбэк можно будет получить за каждого ребёнка, если в семье их несколько. Но не более одной поездки на каждого.

Кешбэк перечислят автоматически в течение 5 дней с момента покупки, если все условия были соблюдены. Никаких заявлений подавать не нужно.

Количество путёвок ограничено?

Сейчас это точно неизвестно.