​​​Кешбэк за отдых в детских лагерях: ответы на главные вопросы родителей

Впервые идея предоставить россиянам кешбэк не только на свой отдых, но и на детский, зародилась у Ростуризма в феврале. Две завершившиеся волны программы туристического кешбэка показали, что люди охотно приобретают путёвки, если их стимулировать финансово.
Естественно, эта раздача денег не просто так. Многие детские лагеря после прошлого года находятся в бедственном положении, поэтому им срочно нужен приток отдыхающих.
Кроме того, практика туристического кешбэка показала, что ради него люди готовы оформлять карты МИР — ведь кешбэк дают только на неё.
Но это лирика. В статье мы собрали основные вопросы, которые возникают у родителей перед покупкой путёвки.
Сроки программы
Сейчас срок начала программы неизвестен, но она точно стартует до конца мая. Обещают в 20-х числах. Срок окончания — 15 сентября.
Примечание «Клерка»: сегодня стало известно, что программа стартует 15 июня.
Для получения кешбэка нужно, чтобы путёвка была оплачена именно в этот период. Сами сроки поездки могут отличаться.
Если путёвки уже приобретены, то кешбэк по ним не дадут. Также в Ростуризме заявляли, что кешбэк не получат россияне, сдавшие путёвки сейчас и повторно купившие их позже. Но как это будут отслеживать — не уточняется.
Кешбэк дадут с любой поездки?
Нет, далеко не с любой.
Уже есть известный перечень критериев, при соблюдении которых будет начисляться кешбэк.
Во-первых, будут учтены путёвки только в российские детские лагеря, попавшие в список Ростуризма. Его обещают опубликовать на сайте «Мир путешествий» к моменту старта программы.
Обещают, что в список войдёт большинство лагерей, но точно не все. Так что будьте внимательны.
Во-вторых, минимальный срок размещения — 1 сутки. Максимальный — не ограничен.
В-третьих, путёвку нужно оплатить картой МИР. Можно воспользоваться уже существующей картой или оформить новую. Карты других платёжных систем не учитываются.
В-четвёртых (и обязательно!): вы должны быть зарегистрированы в программе лояльности платёжной системы МИР. Иначе кешбэк не поступит.
Столько компенсируют и как получить эти деньги?
Компенсируют до 50% от стоимости путёвки, но не более 20 т. р. Кешбэк можно будет получить за каждого ребёнка, если в семье их несколько. Но не более одной поездки на каждого.
Кешбэк перечислят автоматически в течение 5 дней с момента покупки, если все условия были соблюдены. Никаких заявлений подавать не нужно.
Количество путёвок ограничено?
Сейчас это точно неизвестно.
Однако ранее в Правительстве заявляли, что на эти цели будет выделено 5 млрд рублей, а компенсировать планируется примерно 357 тысяч путёвок, тогда как отдыхать в этом году поедут примерно 4 млн детей. Будут ли выделены дополнительные деньги, если желающих будет больше — не сообщается.