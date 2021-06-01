Могу ли я стать созаемщиком по уже имеющейся ипотеке мужа?

«На момент покупки квартиры мы не состояли в браке. Муж брал ипотеку на себя, а я только зарегистрирована в этом жилье. Могу ли я сейчас стать созаемщиком? Хочу вложить маткапитал и заняться компенсацией из налоговой.»

Разбираем ситуацию из реальной жизни.

Отвечает руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов:

Решение вопроса о том, можете ли вы стать созаемщиком, остается за банком. Однако это никак не влияет на возможность использования вами материнского капитала. При этом необходимо учитывать, что квартира оформлена на супруга, погашение ипотеки через материнский капитал будет осуществляться им.

Что касается компенсации из налоговой — лично вы ее не сможете получить, даже если станете созаемщиком.

Впрочем, имеется следующий вариант: вы получите компенсацию, если будете иметь долю в праве данной квартиры. Для этого вам придется доказывать, что вы несли расходы по приобретению этого жилья. Тогда нужно обращаться в суд за разделом совместно нажитого имущества, поскольку часть ипотеки вы выплачиваете в браке за счет совместно нажитых средств. Раздел же совместного имущества может быть осуществлен и без расторжения брака.

Отвечает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева:

Законодательство РФ не предусматривает право на введение нового созаемщика, когда сделка с банком уже заключена. Но есть выход из данной ситуации. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 декабря 2009 г. N 994 «О внесении изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», кредит, приобретенный мужем, может быть погашен материнским капиталом. При этом выделяются доля в квартире на ребенка и мать, что является основным условием предоставления денег. Соответственно, размер долей детей будет определяться пропорционально их части в материнском капитале.

Также необходимым условием для оплаты кредита является регистрация брака. В связи с этим заключение брака предполагает погашение ипотеки уже не из ваших личных средств, а из совместных доходов, семейного бюджета.

Прежде чем воспользоваться деньгами материнского капитала, заемщик оформляет у нотариуса обязательство выделить доли всем членам семьи. Независимо от того, кто из супругов и когда заключил сделку на приобретение жилья, после выведения его из залога банка каждому ребенку и родителю/усыновителю будет принадлежать доля.

В соответствии с пп. 3,4 п. 1 ст. 220 НК РФ, налоговый вычет распределяется на собственно потраченные средства, в которые не входит материнский капитал.

Таким образом, стать созаемщиком в данном случае нельзя, но средства материнского капитала можно использовать и тогда, когда кредит оформлен на мужа.

В практике есть случаи, когда банки, в соответствии с веской причиной заемщика, разрешают добавить созаемщика в действующую ипотеку. Данная ситуация индивидуальна. Для уточнения вопроса вам нужно обратиться в свой банк.

Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

В данной ситуации вам лучше обратиться в банк, потому что единственная форма, которая позволяет ввести вас сейчас в число правообладателей, — это брачный договор. Именно на основании брачного договора любое личное имущество каждого из супругов может стать совместным. Поэтому в первую очередь нужно идти в банк и выяснять, можно ли ввести вас в качестве созаемщика по действующему кредитному договору и расширить число правообладателей со всеми вытекающими правовыми последствиями. Далее нужно обратиться к нотариусу, который сделает вам соответствующее соглашение.

Отвечает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский:

Изменить состав созаемщиков можно только с согласия банка. Заменить созаемщика проще, чем добавить нового. Обычно для этого банк требует вескую причину, например, нетрудоспособность текущего плательщика.