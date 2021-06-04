Изменились правила регистрации по месту жительства: три нововведения

С тех пор, как вместо привычной многим прописки ввели регистрацию по месту жительства, правила регистрационного учета менялись не раз. А 17 мая Правительство внесло очередной пакет поправок в правила регистрации (ПП РФ от 17.05.2021 г. № 744).

Большая их часть вступит в силу 1 июля 2022 г., но обновленные правила оформления временной регистрации будут действовать уже с июля этого года. Разберем все по порядку.

Регистрацию для детей упростили

В новой редакции Правил подтверждается действующее исключение для регистрации несовершеннолетних: родители могут оформить регистрацию ребенку до 18 лет по месту своего жительства или временного пребывания, не спрашивая на то согласия собственника жилья.

При этом сам порядок регистрации ребенка упрощается:

больше не требуется предъявлять оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа об учреждении опеки над ним (при условии, что они оформлялись на территории РФ). Достаточно указать реквизиты этих документов в заявлении на регистрацию. А орган МВД, уполномоченный вести регистрационный учет, должен будет самостоятельно проверить данные о рождении ребенка или опекунстве по каналам межведомственного взаимодействия;

свидетельство о регистрации ребенка должно быть выдано в срок не позднее 6-ти рабочих дней;

из оригиналов документов, которые по-прежнему нужно представлять для оформления регистрации ребенку, остается паспорт родителя (опекуна или попечителя);

свидетельство о регистрации ребенка могут вручить как лично в руки его родителю (опекуну или попечителю), так и, по его желанию, направить почтой по адресу места регистрации; в случае подачи заявления о регистрации через «Госуслуги» свидетельство могут также выдать в электронной форме;

собственник жилого помещения получит уведомление о том, что по его адресу зарегистрирован ребенок, в течение 3-х дней.

Сроки для получения штампа о регистрации сокращаются

Выдать паспорт со штампом о регистрации орган МВД теперь обязан не позднее, чем на следующий рабочий день после получения заявления и всех необходимых для регистрации документов.

В отдельных случаях, когда требуется получить сведения по каналам межведомственного взаимодействия, допускается продлить этот срок до 6 рабочих дней (раньше было 8 дней).

При обращении с документами на регистрацию в МФЦ или управляющую организацию они должны передать все в МВД не позднее следующего рабочего дня (раньше у них было на это 3 дня).

Электронных документов для регистрации станет больше, но проблема с личной явкой снова не решена

Обновленные Правила расширяют возможности для оформления регистрации дистанционно, через портал «Госуслуги».

В частности, если заявление на временную регистрацию подается электронно, то свидетельство о регистрации по месту пребывания тоже могут выдать в электронном виде, заверенном усиленной электронной подписью.

По желанию заявителя он сможет получить документ лично, на руки, либо по почте. Электронное оформление временной регистрации вовсе не означает, что согласие у собственника жилья на нее не спросят: оно остается обязательным, за исключением лишь регистрации ребенка.

И полной отмены личной явки сторон для регистрации в новых Правилах, увы, тоже не наблюдается — проблема по-прежнему остается: даже при подаче заявления и документов в электронном виде, регистрирующий орган может потребовать от заявителя лично представить их оригиналы, если они обязательны для оформления.

Суды уже не раз подтверждали, что требование со стороны регистрирующего органа предоставить оригиналы документов является законным. Но если заявитель представит все оригиналы документов не лично, а через своего представителя по нотариальной доверенности, то ему не имеют права отказать в регистрации.