​Как вернуть 50% стоимости детской путевки в 2021 году?

Ответы на вопросы родителей о том, как оформить путевку для ребенка в лагерь и получить обратно до 20 тысяч рублей.

29 мая начали действовать Правила предоставления субсидии для организации детского отдыха. Согласно Правилам, при оплате путевки ребенка в детский лагерь можно будет вернуть 50% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб.

Получить обратно деньги получится, если путевка куплена начиная с 25 мая 2021 г., а срок действия поездки — до 15 сентября 2021 г. включительно.

Какие предусмотрены ограничения?

Ребенок должен вернуться домой не позже 15 сентября 2021 г. Оплатить отдых нужно до 31 августа 2021 г.

Размер возврата — не более 20 тыс. руб. По льготной путевке, т.е. если родитель оплачивает поездку частично, вернется 50% от уплаченных им средств. То, что предусмотрено соцсертификатом, не учитывается.

Лагерь должен быть включен в реестр организаций, участвующих в программе лояльности. Их перечень опубликован на сайте «Мирпутешествий.ру».

Как оформить путевку, чтобы потом можно было вернуть потраченные деньги?

Оформите карту «МИР» в любом удобном для вас банке. Станьте участником программы лояльности для держателей карт «МИР». Выберите путевку на сайте «Мирпутешествий.ру». Оплатите путевку с помощью карты «МИР».

Когда вернут деньги?

В течение 5 дней с момента оплаты путевки вам вернут на карту до 50% от ее стоимости.

Должна ли карта принадлежать одному из родителей ребенка?

Это необязательное условие. Карта может принадлежать любому человеку. Главное, чтобы она была зарегистрирована в программе лояльности.

Получить кэшбэк можно только за одну путевку?

Нет. Компенсация будет начислена за каждую путевку, приобретенную во время действия программы. Даже если путевки куплены для одного ребенка.

Есть ли возрастные ограничения?

Нет. Деньги можно будет вернуть независимо от того, сколько лет ребенку.

Что делать, если поездка оплачена до 25 мая?

У тех, кто купил путевки до 25 мая, с 15 июня 2021 г. появится возможность вернуть деньги через подачу заявления на портале Госуслуг.