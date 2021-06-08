Завещание или дарственная: что безопаснее и быстрее оформить?

Рано или поздно каждый человек сталкивается с необходимостью грамотного распределения нажитого имущества между родными и близкими людьми. Для этого есть два варианта — составить завещание или оформить дарственную.

Вообще, чаще всего по наследству передаётся недвижимость. Квартиры, загородные дома всегда были и будут самыми «лакомыми кусочками» в наследстве. Поэтому многих людей волнует вопрос, как грамотно распорядиться своим имуществом, что быстрее и выгоднее сделать: написать завещание или составить дарственную?

Коротко об основных нюансах дарственной

Дарственная по своей природе является договором дарения, в котором стороны именуются как даритель и одаряемый. Основная цель данного договора заключается в безвозмездной передаче имущества в собственность одаряемому, независимо, является ли тот родственником или нет.

Дарственная, на мой взгляд, представляется наиболее выгодной сделкой для одаряемого. Ведь то, что подарено, того не вернешь! Оспорить дарственную на практике очень трудно. При оформлении дарственной даритель рискует потерей всяческих контактов и отношений с одаряемыми.

Ведь высока вероятность того, что новые владельцы имущества могут «забыть» о нем сразу после подписания договора дарения. Но этот момент, в свою очередь, является очевидным минусом для самого дарителя.

Если хотите передать дочери, сыну или родителям, например, квартиру, проще всего это сделать с помощью договора дарения. Если родственники не близкие, дарение невыгодно. Кроме того, дарение выгодно прежде всего близким родственникам, которым не придётся платить с него налог.

Особенности проведения сделок дарения:

В некоторых случаях договор дарения обязательно удостоверяется нотариусом: например, если дарится доля в квартире, отчуждается имущество несовершеннолетнего, или в сделке участвует представитель по доверенности. Без подписи нотариуса регистратор документы не примет. Для регистрации прав в ЕГРН можно обратиться в Росреестр или МФЦ, если подарено недвижимое имущество. Договор дарения заключается в обязательном порядке, если стоимость движимого имущества превышает 3 000 руб., либо дарится недвижимость: квартира, гараж, дом, участок и пр. Даритель вправе отменить дарение в случаях, указанных в действующем законе.

Коротко об основных условиях завещания

Завещание представляет из себя односторонний акт, в котором выражено волеизъявление гражданина (наследодателя) относительно использования его имущества в случае смерти, а также содержится информация о том, кому будет передано имущество, то есть перечислены наследники (ими могут быть и лица, не имеющие родственных связей) и каким образом им следует распоряжаться.

Но и у завещания есть весомые недостатки, которые стоит иметь в виду: