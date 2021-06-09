Топ-5 вопросов об электронной регистрации бизнеса

Дайджест ответов от ФНС.

Могу ли я представить документы для государственной регистрации своего бизнеса дистанционно?

Зарегистрировать свой бизнес дистанционно поможет электронный сервис «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в блоке «Регистрация бизнеса» сайта ФНС России.

Данный сервис обладает целым рядом преимуществ:

экономия денежных средств на оплату услуг нотариуса по заверению подписи заявителя;

экономия времени на посещение регистрирующего органа: направить и получить документы можно без личного посещения налогового органа из любой географической точки и в любое удобное время;

снижение рисков некорректного заполнения заявления для госрегистрации.

Также функция дистанционной регистрации бизнеса доступна в личных кабинетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сайта налоговой службы.

Как я могу узнать, прошел ли мой бизнес государственную регистрацию?

По итогам рассмотрения заявления пользователь получит подтверждение (либо отказ) регистрации своего бизнеса тем способом, который он указал в заявлении. К примеру, на электронную почту.

В регистрирующий орган поступают документы, подтверждающие госрегистрацию, и на каждый документ накладывается электронно-цифровая подпись регистрирующего органа.

По запросу заявителя документы, подтверждающие содержание электронных документов, связанных с государственной регистрацией бизнеса, могут быть выданы и на бумажном носителе.

Какие еще есть способы представления документов для госрегистрации бизнеса?

Представить документы для государственной регистрации в Межрайонную ИФНС может сам заявитель лично либо его представитель, действующий на основании нотариальной доверенности.

Также пакет документов можно направить на регистрацию через офисы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) либо по почте заказным письмом с описью вложения.

После направления заявки необходимо однократно посетить регистрирующий орган для подписания заявления о госрегистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Заявку на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя также можно предоставить с помощью бесплатного мобильного приложения интернет-сервиса «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», доступного для скачивания в магазинах AppStore и Google play. Преимущество такого взаимодействия заявителя с налоговыми органами в том, что одновременно с результатом государственной регистрации заявитель получает логин и пароль к личному кабинету ИП.

В какие сроки принимается решение о государственной регистрации?

Если все требования подачи документов соблюдены, то регистрирующий орган примет решение о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в срок не более 3 рабочих дней, а при внесении изменений и ликвидации — в течение 5 рабочих дней.

Какие штрафные санкции действуют в случае ведения бизнеса без регистрации?

В соответствии с п.2 ст.116 Налогового Кодекса Российской Федерации, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель осуществляют деятельность без постановки на учет в налоговых органах, то это влечет наложение штрафа в размере 10% от дохода, который получен от такой деятельности, но в любом случае не менее 40 тысяч рублей.

В случае привлечения к ответственности по ч.1 ст.14.1 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации, размер штрафа составит от 500 рублей до 2 тысяч рублей.