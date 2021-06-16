Чему бизнес научила пандемия: еще раз про основные уроки

Казалось бы, уже все на эту тему сказано, но повторение — мать учения. Новые нерабочие дни в Москве и похоже, третья волна коронавируса — повод еще раз вспомнить (а где-то и усвоить заново) основные уроки пандемии для бизнеса.

Публикуем рекомендации начинающим и опытным предпринимателям — об адаптации к современным реалиям и отношениях с партнерами и работниками.

Распространение коронавирусной инфекции поставило предпринимателей перед выбором: меняйся или закрывайся. Установление нерабочих дней, перевод сотрудников на удаленную работу, введение ограничительных мер — в таких условиях был вынужден выживать и развиваться бизнес. Так ли это плохо? Рассмотрим несколько уроков, которые мы вынесли за эти тяжелые месяцы.

Удаленная работа — достойная альтернатива офису

Многие компании еще в начале пандемии перевели своих сотрудников на «удаленку». После этого у работодателей возник вполне резонный вопрос: а смогут ли люди работать из дома так же продуктивно, как в офисе?

Результаты превзошли все ожидания: исследование Стэндфордского университета показало, что при грамотной организации рабочего процесса эффективность сотрудников выросла в среднем на 14%. Кроме того, компании получили возможность сэкономить на арендных и коммунальных платежах за счет отказа от части офисных помещений, а сервисы для видеоконференций, электронный документооборот и другие современные технологии позволили сделать дистанцию между людьми практически незаметной.

Очевидно, что удаленный формат работы будет выгоден бизнесу и в будущем. Не исключено, что после завершения пандемии многие просто не захотят возвращаться к прежнему образу трудовой деятельности.

Финансовая подушка безопасности крайне необходима

До кризиса многие предприниматели скептически относились к формированию запасов на «черный день». Обосновывали они это тем, что бизнес должен пускать деньги в оборот, а не копить их.

Между тем, такие запасы обеспечивают стабильность и гарантируют уверенность в завтрашнем дне. Накопления помогут продержаться компании на плаву до тех пор, пока не отпадут негативные факторы.

Бизнес должен охватывать несколько направлений деятельности

Больше всего от пандемии пострадали те предприятия, которые были ориентированы на один продукт или на один рынок. Если рынок просаживается, такие предприятия в лучшем случае терпят большие убытки, в худшем — вынуждены прекратить свою деятельность.

Поэтому не стоит класть все яйца в одну корзину. Расширение ассортимента выпускаемой продукции или оказываемых услуг способно уберечь бизнес во время кризиса. Компания сможет направить свои мощности в те сферы, которые менее пострадали.

Нужно быстро подстраиваться под потребности рынка

Из-за ограничительных мер многие из нас стали заказывать домой продукты питания, одежду, книги, бытовую технику и электронику. Интернет-сервисы доставки были вынуждены обрабатывать огромное количество заказов.

Нагрузка на всю IT-инфраструктуру резко увеличилась. Компании, которые не смогли выдержать такого ажиотажа, начали терять своих клиентов.

Сегодня люди снова ходят в кафе, рестораны и торговые центры. Спрос на товары интернет-магазинов постепенно снижается. Означает ли это, что нет смысла вкладываться в дорогостоящее оборудование и нанимать в штат IT-специалистов?

Правда в том, что бизнес должен быть готов к любому развитию событий, — и это актуально не только для интернет-магазинов. Нужно быть гибким, чтобы вовремя подстроиться под любые потребности рынка.

Информационная безопасность превыше всего

Проблема защиты информации обострилась в связи с переводом сотрудников на удаленную работу. Бизнес был вынужден обеспечивать безопасность своих данных и продумывать планы аварийного восстановления. В противном случае компании подвергали себя большим рискам: вирусы, утечки информации и другие неприятности могли обернуться колоссальными убытками.