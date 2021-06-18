Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Что такое просроченная дебиторская задолженность?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерский учет
Версия для печати

Что такое просроченная дебиторская задолженность? Это не просто не уплаченная контрагентом в срок сумма. С нюансами признания долга просроченным и возможными последствиями такого признания поможет разобраться наш материал.

Когда дебиторская задолженность признается просроченной?

Долги дебиторов попадают в разряд просроченных, если:

  • деньги от них в обозначенный договором срок не поступили на расчетный счет или в кассу фирмы;
  • истек срок исковой давности по истребованию конкретной задолженности.

Указанные виды просроченной дебиторской задолженности рассмотрим на примерах.

Пример 1

ООО «Производитель» 10.04.20ХХ отгрузило ПАО «Потребитель» арматуру разного сортамента на сумму 2 315 000 руб. По условиям договора поставки оплата за продукцию должна поступить продавцу не позднее 10 календарных дней с момента отгрузки.

Оплата вовремя не поступила, и менеджер отдела продаж, контролирующий данную задолженность, перевел ее из категории «ожидающая оплаты» в состав «просроченной по условиям договора».

Это означало, что с 21.04.20ХХ в отношении должника необходимо проведение специальных процедур взыскания, предусмотренных Положением по работе с дебиторами, утвержденным в ООО «Производитель».

Влияние перевода долга в разряд просроченной задолженности на порядок ее бухгалтерского и налогового учета в ООО «Производитель»:

  • в бухучете эту задолженность на отчетную дату перевели в разряд сомнительной (как не оплаченную в срок и ничем не обеспеченную) — на сумму 2 315 000 руб. был создан резерв по сомнительным долгам.
  • в налоговом учете никаких изменений не произошло — учетной политикой ООО «Производитель» создание резерва сомнительных долгов не предусмотрено.

Пример 2

В учете ООО «Производитель» по состоянию на 31.05.20ХХ числится долг ООО «Невидимка» на сумму 5 000 руб. С момента наступления даты оплаты по условиям договора прошло 3 года — срок исковой давности истек (просроченная задолженность).

При этом:

  • дебитор не отвечал на письма и претензии ООО «Производитель»;
  • в судебные органы по востребованию долга ООО «Производитель» не обращался (в виду незначительности суммы, отсутствия связи с дебитором и потенциально нецелесообразными судебными расходами);
  • по задолженности в бухучете был создан резерв.

Движение долга ООО «Невидимка» в учете ООО «Производитель»:

  • сомнительная — до истечения срока исковой давности;
  • безнадежная — спустя 3 года после даты погашения задолженности, установленной договором.

Как отразить в балансе просроченную дебиторскую задолженность?

В балансе находят отражение активы и пассивы фирмы. Для дебиторской задолженности отведена отдельная одноименная строка (1230) второго раздела. Учитывается она в числе оборотных активов фирмы.

Если дебиторская задолженность просрочена, может ли она считаться активом?

Исходя из определения, оборотными активами признаются ресурсы фирмы:

  • предназначенные для обеспечения непрерывного процесса ее деятельности;
  • потребляемые (погашаемые) в течение операционного цикла.

С позиции МСФО активом считается ресурс:

  • контролируемый фирмой;
  • от которого ожидается получение экономической выгоды в будущем.

Таким образом, просроченный долг дебитора может оставаться активом, если дебитор:

  • попросил об отсрочке платежа из-за временных финансовых трудностей и планирует в ближайшее время полностью погасить долг;
  • отличается хорошей деловой репутацией и фирма заинтересована в продолжении партнерских отношений.

При этом необходимо принять во внимание и дополнительные оценочные критерии:

  • фирма оценивает дебиторскую задолженность как долг с высокой вероятностью погашения;
  • задолженность не является просроченной в связи с окончанием срока исковой давности.

Если задолженность просрочена по условиям договора, но фирма не считает такой долг сомнительным (оценивая его по внутрифирменным критериям), такая дебиторка в балансе на отчетную дату будет признаваться активом и отражаться на законных основаниях в строке 1230.

О просроченной дебиторской задолженности из группы «сомнительных» и «безнадежных» долгов, где и как она отражается — расскажем в следующих разделах.

Просроченный долг — это актив или расход?

Дебиторка с истекшим сроком исковой давности (просроченная и безнадежная к взысканию) не может находиться в составе оборотных активов по следующим основаниям:

  • она не соответствует критериям актива;
  • вероятность погашения просроченного долга минимальная или нулевая (получение фирмой денежных средств или иной экономической выгоды маловероятно);
  • по нормам бухгалтерского и налогового учета она подлежит списанию.

Таким образом, дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в балансе не отражается и подлежит списанию на расходы (или за счет резерва).

Списать раньше или позднее наступления срока исковой давности означает, что:

  • информация о величине задолженности дебиторов в учете будет искажена;
  • возможны претензии и санкции контролирующих органов.

В этом случае важно правильно рассчитать срок исковой давности, учитывая следующие правила:

  • долг списывается с учета, если с установленной договором даты оплаты прошло 3 года (ст. 196 ГК РФ), а денежные средства или иные активы от покупателя не поступили;
  • срок исковой давности не прерывался.

Прервать срок исковой давности может как должник, так и кредитор, если:

  • кредитор обратился в суд за взысканием задолженности;
  • должник признал долг: подписал акт сверки, направил письменное обещание его погасить, признал претензию и др. (ст. 203 ГК РФ).

После этих действий отчет срока исковой давности начинается с нуля.

Необходимо отметить, что погашение части долга не прерывает срок исковой давности для оставшейся непогашенной суммы (п. 20 постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43).

У срока исковой давности есть еще одна ограничительная дата — он не может продолжаться более 10 лет со дня нарушения права (даже если он прерывался по каким-то причинам).

Как отражается в учете и отчетности просроченный, но не безнадежный долг?

Просроченная задолженность, признанная сомнительной, также в балансе не отражается — в бухучете непогашенный и ничем не обеспеченный долг подлежит обязательному резервированию.

Созданный резерв уменьшает отраженную в учете дебиторскую задолженность — в балансе сумма дебиторской задолженности по строке 1230 должна быть отражена за минусом таких зарезервированных сумм.

Чтобы оценить долг дебитора как сомнительный (для целей создания резерва), необходимо:

  • разработать и закрепить в учетной политике критерии отнесения долгов в разряд сомнительных;
  • оценку вероятности погашения долгов проводить на регулярной основе (на каждую отчетную дату);
  • при повышении вероятности погашения долга пересматривать сомнительный долг по критериям, корректировать сумму резерва.

Величина резерва определяется (п. 70 Положения по ведению бухучета и отчетности, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н):

  • отдельно по каждому сомнительному долгу;
  • с учетом платежеспособности должника;
  • исходя из оценки вероятности погашения задолженности.

Отчисления в резерв — это прочие расходы (п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н).

Что делать с просроченным безнадежным долгом?

Просроченная задолженность с истекшим сроком исковой давности называется коротко — безнадежным долгом. Это означает, что:

  • фирма предприняла все возможные усилия для ее взыскания, но они не увенчались успехом;
  • вероятность возврата долга нулевая;
  • по закону долг не может больше числиться в бухгалтерском и налоговом учете.

Списание безнадежного долга — особая процедура, требующая:

  • сбора документов по задолженности (первички, подтверждающей величину долга и дату начала отсчета срока исковой давности, справок, инвентаризационных актов, приказа о списании и др.);
  • осуществления бухгалтерских проводок;
  • признания налоговых расходов.

Но и это еще не все — нельзя просто списать долг и забыть о нем. При этом необходимо:

  • отразить списанную сумму на забалансовом счете 007;
  • в течение 5 лет учитывать долг за балансом и наблюдать за возможностью его получения (востребования);
  • окончательно списать с забаланса по истечении указанного срока.

Итоги

Под просроченной дебиторской задолженностью понимается долг контрагента, не оплаченный в срок. Нарушение сроков оплаты может послужить поводом для перевода долга в разряд сомнительного или безнадежного.

Безнадежные долги контрагентов подлежат списанию в расходы, а по сомнительной задолженности создается резерв. В балансе сомнительная дебиторка не отражается — из показателя строки 1230 вычитается сумма образованного резерва по сомнительным долгам.

Подборка полезных мероприятий

Разместить