Что такое просроченная дебиторская задолженность? Это не просто не уплаченная контрагентом в срок сумма. С нюансами признания долга просроченным и возможными последствиями такого признания поможет разобраться наш материал.

Когда дебиторская задолженность признается просроченной?

Долги дебиторов попадают в разряд просроченных, если:

деньги от них в обозначенный договором срок не поступили на расчетный счет или в кассу фирмы;

истек срок исковой давности по истребованию конкретной задолженности.

Указанные виды просроченной дебиторской задолженности рассмотрим на примерах.

Пример 1

ООО «Производитель» 10.04.20ХХ отгрузило ПАО «Потребитель» арматуру разного сортамента на сумму 2 315 000 руб. По условиям договора поставки оплата за продукцию должна поступить продавцу не позднее 10 календарных дней с момента отгрузки.

Оплата вовремя не поступила, и менеджер отдела продаж, контролирующий данную задолженность, перевел ее из категории «ожидающая оплаты» в состав «просроченной по условиям договора».

Это означало, что с 21.04.20ХХ в отношении должника необходимо проведение специальных процедур взыскания, предусмотренных Положением по работе с дебиторами, утвержденным в ООО «Производитель».

Влияние перевода долга в разряд просроченной задолженности на порядок ее бухгалтерского и налогового учета в ООО «Производитель»:

в бухучете эту задолженность на отчетную дату перевели в разряд сомнительной (как не оплаченную в срок и ничем не обеспеченную) — на сумму 2 315 000 руб. был создан резерв по сомнительным долгам.

в налоговом учете никаких изменений не произошло — учетной политикой ООО «Производитель» создание резерва сомнительных долгов не предусмотрено.

Пример 2

В учете ООО «Производитель» по состоянию на 31.05.20ХХ числится долг ООО «Невидимка» на сумму 5 000 руб. С момента наступления даты оплаты по условиям договора прошло 3 года — срок исковой давности истек (просроченная задолженность).

При этом:

дебитор не отвечал на письма и претензии ООО «Производитель»;

в судебные органы по востребованию долга ООО «Производитель» не обращался (в виду незначительности суммы, отсутствия связи с дебитором и потенциально нецелесообразными судебными расходами);

по задолженности в бухучете был создан резерв.

Движение долга ООО «Невидимка» в учете ООО «Производитель»:

сомнительная — до истечения срока исковой давности;

безнадежная — спустя 3 года после даты погашения задолженности, установленной договором.

Как отразить в балансе просроченную дебиторскую задолженность?

В балансе находят отражение активы и пассивы фирмы. Для дебиторской задолженности отведена отдельная одноименная строка (1230) второго раздела. Учитывается она в числе оборотных активов фирмы.

Если дебиторская задолженность просрочена, может ли она считаться активом?

Исходя из определения, оборотными активами признаются ресурсы фирмы:

предназначенные для обеспечения непрерывного процесса ее деятельности;

потребляемые (погашаемые) в течение операционного цикла.

С позиции МСФО активом считается ресурс:

контролируемый фирмой;

от которого ожидается получение экономической выгоды в будущем.

Таким образом, просроченный долг дебитора может оставаться активом, если дебитор: попросил об отсрочке платежа из-за временных финансовых трудностей и планирует в ближайшее время полностью погасить долг;

отличается хорошей деловой репутацией и фирма заинтересована в продолжении партнерских отношений.

При этом необходимо принять во внимание и дополнительные оценочные критерии:

фирма оценивает дебиторскую задолженность как долг с высокой вероятностью погашения;

задолженность не является просроченной в связи с окончанием срока исковой давности.

Если задолженность просрочена по условиям договора, но фирма не считает такой долг сомнительным (оценивая его по внутрифирменным критериям), такая дебиторка в балансе на отчетную дату будет признаваться активом и отражаться на законных основаниях в строке 1230.

О просроченной дебиторской задолженности из группы «сомнительных» и «безнадежных» долгов, где и как она отражается — расскажем в следующих разделах.

Просроченный долг — это актив или расход?

Дебиторка с истекшим сроком исковой давности (просроченная и безнадежная к взысканию) не может находиться в составе оборотных активов по следующим основаниям:

она не соответствует критериям актива;

вероятность погашения просроченного долга минимальная или нулевая (получение фирмой денежных средств или иной экономической выгоды маловероятно);

по нормам бухгалтерского и налогового учета она подлежит списанию.

Таким образом, дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в балансе не отражается и подлежит списанию на расходы (или за счет резерва).

Списать раньше или позднее наступления срока исковой давности означает, что:

информация о величине задолженности дебиторов в учете будет искажена;

возможны претензии и санкции контролирующих органов.

В этом случае важно правильно рассчитать срок исковой давности, учитывая следующие правила:

долг списывается с учета, если с установленной договором даты оплаты прошло 3 года (ст. 196 ГК РФ), а денежные средства или иные активы от покупателя не поступили;

срок исковой давности не прерывался.

Прервать срок исковой давности может как должник, так и кредитор, если:

кредитор обратился в суд за взысканием задолженности;

должник признал долг: подписал акт сверки, направил письменное обещание его погасить, признал претензию и др. (ст. 203 ГК РФ).

После этих действий отчет срока исковой давности начинается с нуля.

Необходимо отметить, что погашение части долга не прерывает срок исковой давности для оставшейся непогашенной суммы (п. 20 постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43).

У срока исковой давности есть еще одна ограничительная дата — он не может продолжаться более 10 лет со дня нарушения права (даже если он прерывался по каким-то причинам).

Как отражается в учете и отчетности просроченный, но не безнадежный долг?

Просроченная задолженность, признанная сомнительной, также в балансе не отражается — в бухучете непогашенный и ничем не обеспеченный долг подлежит обязательному резервированию.

Созданный резерв уменьшает отраженную в учете дебиторскую задолженность — в балансе сумма дебиторской задолженности по строке 1230 должна быть отражена за минусом таких зарезервированных сумм.

Чтобы оценить долг дебитора как сомнительный (для целей создания резерва), необходимо:

разработать и закрепить в учетной политике критерии отнесения долгов в разряд сомнительных;

оценку вероятности погашения долгов проводить на регулярной основе (на каждую отчетную дату);

при повышении вероятности погашения долга пересматривать сомнительный долг по критериям, корректировать сумму резерва.

Величина резерва определяется (п. 70 Положения по ведению бухучета и отчетности, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н):

отдельно по каждому сомнительному долгу;

с учетом платежеспособности должника;

исходя из оценки вероятности погашения задолженности.

Отчисления в резерв — это прочие расходы (п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н).

Что делать с просроченным безнадежным долгом?

Просроченная задолженность с истекшим сроком исковой давности называется коротко — безнадежным долгом. Это означает, что:

фирма предприняла все возможные усилия для ее взыскания, но они не увенчались успехом;

вероятность возврата долга нулевая;

по закону долг не может больше числиться в бухгалтерском и налоговом учете.

Списание безнадежного долга — особая процедура, требующая:

сбора документов по задолженности (первички, подтверждающей величину долга и дату начала отсчета срока исковой давности, справок, инвентаризационных актов, приказа о списании и др.);

осуществления бухгалтерских проводок;

признания налоговых расходов.

Но и это еще не все — нельзя просто списать долг и забыть о нем. При этом необходимо:

отразить списанную сумму на забалансовом счете 007;

в течение 5 лет учитывать долг за балансом и наблюдать за возможностью его получения (востребования);

окончательно списать с забаланса по истечении указанного срока.

Итоги

Под просроченной дебиторской задолженностью понимается долг контрагента, не оплаченный в срок. Нарушение сроков оплаты может послужить поводом для перевода долга в разряд сомнительного или безнадежного.

Безнадежные долги контрагентов подлежат списанию в расходы, а по сомнительной задолженности создается резерв. В балансе сомнительная дебиторка не отражается — из показателя строки 1230 вычитается сумма образованного резерва по сомнительным долгам.