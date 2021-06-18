Районный коэффициент на отпускные: надо ли начислять и как это сделать

Начисляется ли районный коэффициент на отпускные — нет, ни к выплате за ежегодный отдых, ни к компенсации за неиспользованные дни при увольнении индекс не применяют. Но этот процент учитывается при расчете среднего заработка.

В каких регионах применяется районный коэффициент

Работники, которые трудятся в регионах Крайнего Севера и районах, которые климатически приравнены к ним, получают особую доплату — их заработную плату индексируют на районный коэффициент: на компенсацию за неиспользованный отпуск и ежегодные отпускные его не применяют. Полный список регионов, в которых действуют северные надбавки, закреплен в постановлении Совета Министров СССР № 1029 от 10.11.1967. Кроме того, РК регулируется региональными нормативами.

В ТК РФ нет прямого указания, начисляется или нет районный коэффициент на отпускные: в нормативе прописано, что труд работников Крайнего Севера и приравненных к нему местностей оплачивают с учетом районных коэффициентов и надбавок (ст. 315 ТК РФ).

Размер районного индекса различается в зависимости от региона. Самые высокие надбавки — на Крайнем Севере, в местностях с особо тяжелым климатом. Чуть ниже РК в остальных регионах Крайнего Севера, районах, приравненных к нему, и других местах со сложными климатическими условиями.

Как начисляют РК на отпускные

Разберем, начисляют ли северный коэффициент на отпускные и компенсацию за неиспользованный отпуск. Все ответы есть в Трудовом кодексе РФ:

Оплата труда работникам Крайнего Севера и приравненных регионов производится с учетом РК (ст. 315). Регионы, в которых применяют районный индекс, закреплены на правительственном уровне (ст. 316). К таким местностям относятся российские субъекты с тяжелыми климатическими условиями. На период ежегодного отпуска сотруднику гарантируют сохранение среднего заработка (ст. 114). Средний заработок рассчитывают с учетом всех выплат, доплат и надбавок, которые предусмотрены системой оплаты труда (ПП РФ № 922 от 24.12.2007). То есть районный коэффициент при расчете среднего заработка учитывается в обязательном порядке (пп. «л» п. 2 Положения из ПП РФ № 922). Часть ежегодного оплачиваемого отдыха, которая превысила 28 дней, могут заменить денежной компенсацией — по заявлению сотрудника (ст. 126). Если сотрудник увольняется, ему обязаны выплатить полную компенсацию за неиспользованный отпуск (ст. 127). Расчет производится по среднему заработку.

По сути, районный коэффициент на отпуск начисляется, но не в момент расчета отпускных, а ранее — при исчислении среднего дневного заработка. Если же начислить РК на сумму отпускных, выплата задвоится. СДЗ для отпуска и компенсации неиспользованного отдыха рассчитывают так (п. 10 Положения из ПП РФ № 922):

Как рассчитать на примерах

Фактически районный коэффициент на компенсацию отпуска при увольнении и для оплаты ежегодного оплачиваемого отдыха не начисляется — его учли при расчете среднего дневного заработка, который является основным показателем при исчислении этих выплат.

[Приведем пример. Иванов И.И. работает на предприятии, которое находится в Красноярском крае, в городе Норильске. К его зарплате применяют РК — 1,8. Иванов И.И. написал заявление на отпуск: он планирует отдыхать 21 день. Его зарплата за предыдущие 12 месяцев составила 750 000 рублей без учета РК.

Проведем расчет отпускных с районным коэффициентом для Иванова И.И.:

Зарплата работника после индексации на РК составляет: 750 000 * 1,8 = 1 350 000. СДЗ: 1 350 000 / 12 / 29,4 = 3826,53. Выплаты за 21 день отдыха: 3826,53 * 21 = 80 357,13.

В сумму начисленной компенсации уже входит РК, начислять его повторно не требуется.

Разберем еще один пример: начисляется ли уральский коэффициент на отпускные — нет, его учтут при расчете среднего заработка.

Петров П.П. трудится в Свердловской области, в городе Карпинске. К его зарплате применяют РК, действующий в этом районе, — 1,2. Петров уходит в отпуск на 14 дней. Его зарплата без учета РК за 12 месяцев до начала отдыха — 600 000 рублей.

ЗП с учетом надбавки: 600 000 * 1,2 = 720 000.

СДЗ (РК включен в расчет): 720 000 / 12 / 29,4 = 2040,82.

Отпускные за 14 дней: 2040,82 * 14 = 28 571,48.

И третий пример — расчет компенсации при увольнении. Сергеев С.С. увольняется с работы — предприятия, которое находится в городе Северодвинске Архангельской области. Там действует РК — 1,4. Количество неиспользованных дней отпуска — 25. Зарплата за предшествующий период без учета РК — 575 000 рублей.