Как подобрать коды ОКВЭД для ИП

Коды ОКВЭД для ИП подбираются в зависимости от вида предполагаемой деятельности. Каково предназначение этих кодов, по какому принципу они выбираются и возможно ли их добавить или заменить, если предприниматель захочет закрыть одно направление бизнеса и организовать другое, разберем в нашей статье.

Что такое коды ОКВЭД и для чего они предназначены

Аббревиатура ОКВЭД расшифровывается как Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. ОКВЭД — это сборник статистических кодов, присвоенных видам деятельности, которую разрешено вести хозяйствующим субъектам на территории нашей страны с целью получения прибыли.

В 2021 году актуальна только одна редакция классификатора — ОКВЭД-2 (или ОК 029-2014 [КДЕС ред. 2]). Классификаторы более ранних редакций ОКВЭД-1 (или ОК 029-2001 [КДЕС ред. 1]) и ОКВЭД-2007 (или ОК 029-2007 [КДЕС ред. 1.1]) перестали действовать с начала 2017 года.

Зачем нужны коды ОКВЭД?

На их основании Фонд социального страхования определяет тариф для ИП для расчета страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Для присвоения тарифа организации подают заявление и справку-расчет, подтверждающую их основной вид деятельности. Коды важны для возможности использовать специальный налоговый режим — УСН, ЕСХН, что, в свою очередь, влияет на величину налоговых обязательств и объем представляемых контролерам отчетных форм.

Как выбираются коды для предпринимательской деятельности для ИП

Итак, коды ОКВЭД для ИП в 2021 году выбираются из ОКВЭД-2.

Для начала потенциальный бизнесмен определяет ту сферу, в которой он хочет работать. Для этого в классификаторе представлен 21 раздел. Наиболее популярны среди индивидуальных предпринимателей разделы, связанные:

с розничной торговлей;

ремонтом и строительством;

бытовыми услугами;

грузовыми и пассажирскими перевозками;

ремонтом и пошивом одежды и пр.

Существуют области, в которых индивидуальный предприниматель не имеет права работать в силу действующих положений законодательства. Это, например, виды деятельности, связанные с производством алкоголя, лекарственных средств, вооружения и военной техники, пиротехнических изделий, а также космическая, охранная деятельность и т. д. То есть привязанные к указанным и некоторым другим сферам деятельности коды ОКВЭД для ИП в 2021 году запрещены.

В каждом разделе классификатора ОКВЭД-2 идет градация на классы (два символа), подклассы (три символа), группы (четыре символа), подгруппы (пять символов) и затем конкретизируется вид деятельности (шесть символов). Так происходит выбор от общего к частному.

Сколько ОКВЭД можно указать при регистрации ИП

Будущий индивидуальный предприниматель должен заполнить заявление о регистрации гражданина в качестве ИП по форме Р21001. Виды деятельности, которые он собирается осуществлять, прописываются кодами ОКВЭД в листе А.

Предпринимателю нужно определиться с основным направлением бизнеса и в разделе 1 листа А прописать его код. В раздел 2 вносятся дополнительные коды — их может быть сколько угодно, законодательство не ограничивает предпринимателя в данном вопросе. То есть ИП вправе указать 1 код (это минимум), а далее по желанию — это может быть и 5 кодов, и 20, и 30. Если все желаемые коды не поместятся на одном листе, заполняются несколько (пп. 2.16.2, 14.11 Требований к оформлению документов, представляемых хозсубъектами при регистрации, утвержденных приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@).

Требования к указанию ОКВЭД таковы, что каждый код должен состоять не менее чем из 4 символов-цифр. Таким образом, конкретизируются не только класс и подкласс, но и как минимум, группа видов деятельности. Например, если предприниматель желает заняться розничной торговлей, то с помощью кодов ОКВЭД он зарегистрирует и то, что именно он намерен продавать и каким способом будет осуществляться торговля. Код ОКВЭД 47.51 означает, что ИП будет продавать в розницу текстильные изделия в специализированных магазинах, а 47.81 — что розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией будет осуществляться в нестационарных торговых объектах и на рынках.

Возможно ли внесение изменений в ОКВЭД ИП — добавление, смена

Часто в процессе ведения бизнеса предприниматель начинает осознавать, что какое-то направление ему стало неинтересно, например в силу его убыточности, а какое-то, наоборот, он готов попробовать, чтобы получить максимальную прибыль. Для этого потребуется закрыть один вид деятельности и открыть новый. Возможно ли сделать это?

Да, возможно. Предприниматель в любой момент может перепрофилировать свой бизнес.

Однако тут возникает следующий вопрос: как быть, если при регистрации предприниматель не заявил нужный код, определяющий его новое направление? В этом случае необходимо добавить код ОКВЭД для ИП. О том, как это сделать правильно, расскажем далее.

Как добавить ОКВЭД для ИП в регистрационные документы

Добавление ОКВЭД ИП осуществляет путем подачи заявления о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, по форме Р24001. В данном заявлении помимо обязательного титульного листа и листа Ж заполняется страница 1 листа Е, где приводятся коды, подлежащие включению в ЕГРИП.

При смене ОКВЭД ИП понадобится заполнить не только страницу 1 листа Е, но и страницу 2. В ней отражаются коды, которые бизнесмен просит исключить из ЕГРИП.

Заполненный бланк заявления о внесении изменений в ЕГРИП при смене вида деятельности выглядит так:

Остальные листы формы заполнять не требуется, если ничего больше не меняется.

Заявление необходимо распечатать и пронумеровать в нем листы. Затем в листе Ж вручную прописываются фамилия, имя, отчество бизнесмена. Подписывается документ лишь в момент его подачи (если он представляется в регистрирующий орган лично) — заранее этого делать не следует.

Каковы последствия несовпадения выбранных кодов деятельности для ИП с реально осуществляемой деятельностью

Как уже было отмечено, количество кодов, указываемых предпринимателем при регистрации, не ограничено. Что, однако, не означает, что ИП обязательно должен осуществлять каждый вид деятельности. Вполне возможно, что он лишь планирует заняться ими в обозримом будущем.

Наличие лишнего кода в ЕГРИП — не повод для беспокойства. А вот отсутствие кода в госреестре может быть расценено контролерами как непредставление сведений о предпринимателе в орган, осуществляющий госрегистрацию, что влечет за собой наказание в виде штрафа от 5 тыс. до 10 тыс. руб. в соответствии с п. 4 ст. 14.25 КоАП РФ. Поэтому во избежание конфликтных ситуаций при развитии нового направления в бизнесе предпринимателю следует оповестить инспекторов об этом путем подачи заявления по форме Р24001.

Итоги

Затевая свое дело, предприниматель обычно предполагает, чем он будет заниматься. Каждое направление его бизнеса должно быть зафиксировано в ЕГРИП с помощью кодов ОКВЭД. К их выбору необходимо подойти со всей серьезностью, ведь они будут влиять на тариф страховых взносов от несчастных случаев и профзаболеваний, возможность применения того или иного спецрежима, объем сдаваемой отчетности и пр.

В случае, если бизнесмен захочет перепрофилировать свою деятельность, он в любой момент вправе сообщить о добавлении или замене кодов в регистрирующий орган.