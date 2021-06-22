Исполнительные листы в 1С:ЗУП 8: как проводить

Посмотрим, как проводить исполнительные документы в «1С:Зарплата и управление персоналом». Это может быть соглашение об уплате алиментов, исполнительный лист, судебный акт.
Настройка программы
Чтобы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» дала регистрировать удержания по исполнительным листам, первым делом зайдите в настройки программы (раздел «Настройка» — «Расчет зарплаты» — ссылка «Настройка состава начислений и удержаний»).
На закладке «Удержания» установите флажок «Удержания по исполнительным документам».
Программа автоматически создаст два новых вида удержаний:
1. «Удержание по исполнительному документу». Рассчитывается с учетом условий, которые указаны в исполнительном документе. Это способ расчета удержания, наличие предельного размера удержания, признак учета больничных пособий. При расчете учитывается заработок по начислениям, перечисленным на закладке «Расчет базы».
2. «Вознаграждение платежного агента». Имеется в виду оплата за перевод удержанных средств по почте или через банк. Рассчитывается в разрезе получателей с учетом действующего тарифа платежного агента, указанного в исполнительном документе.
Также в программе появится новый блок документов в разделе «Зарплата» — блок «Удержания» — документы «Алименты и другие удержания» и «Исполнительные листы».
Приемка исполнительных документов в «1С:ЗУП»
Чтобы привязать к сотруднику исполнительный документ, используем «Исполнительный лист» (раздел «Зарплата» — блок «Удержания» — документ «Исполнительные листы»).
Графы, обязательные к заполнению: «Сотрудник», «Получатель» и дата «Удерживать с». Также документ позволяет настроить:
- Дату окончания удержания (поле «По», напротив графы «Удерживать с»). Реквизит заполняем, если период удержания — фиксированный.
- Способ расчета: фиксированной суммой, процентом от заработка или МРОТ, долей заработка от МРОТ. Если выбрали «Процентом» или «Долей», программа разрешит включить в расчетную базу выплаты по больничным листам. Для этого поставьте флажок «Учитывать больничные листы».
- Предельную сумму удержаний (флажок «Прекратить удержания по достижению предела»).
- Учитывать расходы на перечисление удержанных сумм получателю (флажок «Использовать платежного агента», с указанием платежного агента и его тарифа).
По умолчанию в «1С:ЗУП» заложены два вида тарифа платежных агентов: «Почта России» и «Сбербанк». Любой другой тариф можно добавить самостоятельно в справочнике «Тарифы платежных агентов».
На одного сотрудника иногда приходится несколько удержаний по исполнительным листам одновременно. Сумма по ним может превышать законодательный предел удержаний с заработной платы. Для таких случаев в программе работает функция ограничения удержаний процентом от зарплаты (раздел «Настройка» — «Расчет зарплаты» — флажок «Ограничивать сумму удержаний процентом от заработной платы»). Данная настройка позволяет назначать каждому листку очередность взыскания в документе «Исполнительный лист».
Изменение или прекращение удержания
Чтобы в программе внести изменения в исполнительный лист, зайдите в сам документ и нажмите «Создать на основании» — «Изменение исполнительного листа». Заполняйте аналогично первичному документу. Исключение — настройка «Очередность взыскания», если ранее применяли флажок «Ограничивать сумму удержаний процентом от заработной платы».
Если по какой-то причине надо, чтобы программа прекратила удержания по исполнительным листам, создаем документ «Изменение исполнительного листа». Проставляем там настройку «Прекратить с». С указанной даты удержание неактуально.
Пример удержания по исполнительному листку
1.01.2021 организация получила от судебных приставов постановление: надо удержать с сотрудницы Милохиной К.С. по исполнительному листу в пользу Конюхова А.К. Получатель проживает в Ростове-на-Дону, ул. Седова, дом 14. Сумма удержания — фиксированная, 5000 руб. Период удержаний — с 1.01.2021 по 1.01.2025.
Отразим данную операцию в программе:
Проведенный исполнительный лист можно просмотреть в общем документе «Исполнительные листы» или в карточке сотрудника, по ссылке «Начисления и удержания».
Теперь сформируем документ «Начисление зарплаты и взносов» за январь 2021.
На закладке «Удержания» мы можем увидеть сумму, которую удержали с Милохиной К.С. документом «Исполнительный лист». То же увидим, сформировав расчетный листок по сотруднику (раздел «Зарплата» — ссылка «Отчеты по зарплате» — ссылка «Расчетный листок»).
Удерживать 5000 руб. программа будет с каждой зарплаты до 1.01.2025.