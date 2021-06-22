Исполнительные листы в 1С:ЗУП 8: как проводить

Посмотрим, как проводить исполнительные документы в «1С:Зарплата и управление персоналом». Это может быть соглашение об уплате алиментов, исполнительный лист, судебный акт.

Настройка программы

Чтобы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» дала регистрировать удержания по исполнительным листам, первым делом зайдите в настройки программы (раздел «Настройка» — «Расчет зарплаты» — ссылка «Настройка состава начислений и удержаний»).

На закладке «Удержания» установите флажок «Удержания по исполнительным документам».

Программа автоматически создаст два новых вида удержаний:

1. «Удержание по исполнительному документу». Рассчитывается с учетом условий, которые указаны в исполнительном документе. Это способ расчета удержания, наличие предельного размера удержания, признак учета больничных пособий. При расчете учитывается заработок по начислениям, перечисленным на закладке «Расчет базы».

2. «Вознаграждение платежного агента». Имеется в виду оплата за перевод удержанных средств по почте или через банк. Рассчитывается в разрезе получателей с учетом действующего тарифа платежного агента, указанного в исполнительном документе.

Также в программе появится новый блок документов в разделе «Зарплата» — блок «Удержания» — документы «Алименты и другие удержания» и «Исполнительные листы».

Приемка исполнительных документов в «1С:ЗУП»

Чтобы привязать к сотруднику исполнительный документ, используем «Исполнительный лист» (раздел «Зарплата» — блок «Удержания» — документ «Исполнительные листы»).

Графы, обязательные к заполнению: «Сотрудник», «Получатель» и дата «Удерживать с». Также документ позволяет настроить:

Дату окончания удержания (поле «По», напротив графы «Удерживать с»). Реквизит заполняем, если период удержания — фиксированный. Способ расчета: фиксированной суммой, процентом от заработка или МРОТ, долей заработка от МРОТ. Если выбрали «Процентом» или «Долей», программа разрешит включить в расчетную базу выплаты по больничным листам. Для этого поставьте флажок «Учитывать больничные листы». Предельную сумму удержаний (флажок «Прекратить удержания по достижению предела»). Учитывать расходы на перечисление удержанных сумм получателю (флажок «Использовать платежного агента», с указанием платежного агента и его тарифа).

По умолчанию в «1С:ЗУП» заложены два вида тарифа платежных агентов: «Почта России» и «Сбербанк». Любой другой тариф можно добавить самостоятельно в справочнике «Тарифы платежных агентов».

На одного сотрудника иногда приходится несколько удержаний по исполнительным листам одновременно. Сумма по ним может превышать законодательный предел удержаний с заработной платы. Для таких случаев в программе работает функция ограничения удержаний процентом от зарплаты (раздел «Настройка» — «Расчет зарплаты» — флажок «Ограничивать сумму удержаний процентом от заработной платы»). Данная настройка позволяет назначать каждому листку очередность взыскания в документе «Исполнительный лист».

Изменение или прекращение удержания

Чтобы в программе внести изменения в исполнительный лист, зайдите в сам документ и нажмите «Создать на основании» — «Изменение исполнительного листа». Заполняйте аналогично первичному документу. Исключение — настройка «Очередность взыскания», если ранее применяли флажок «Ограничивать сумму удержаний процентом от заработной платы».

Если по какой-то причине надо, чтобы программа прекратила удержания по исполнительным листам, создаем документ «Изменение исполнительного листа». Проставляем там настройку «Прекратить с». С указанной даты удержание неактуально.

Пример удержания по исполнительному листку

1.01.2021 организация получила от судебных приставов постановление: надо удержать с сотрудницы Милохиной К.С. по исполнительному листу в пользу Конюхова А.К. Получатель проживает в Ростове-на-Дону, ул. Седова, дом 14. Сумма удержания — фиксированная, 5000 руб. Период удержаний — с 1.01.2021 по 1.01.2025.

Отразим данную операцию в программе:

Проведенный исполнительный лист можно просмотреть в общем документе «Исполнительные листы» или в карточке сотрудника, по ссылке «Начисления и удержания».

Теперь сформируем документ «Начисление зарплаты и взносов» за январь 2021.

На закладке «Удержания» мы можем увидеть сумму, которую удержали с Милохиной К.С. документом «Исполнительный лист». То же увидим, сформировав расчетный листок по сотруднику (раздел «Зарплата» — ссылка «Отчеты по зарплате» — ссылка «Расчетный листок»).

Удерживать 5000 руб. программа будет с каждой зарплаты до 1.01.2025.