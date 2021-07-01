Квалифицированная электронная подпись: какие новшества действуют с июля

С июля компании могут получить квалифицированную электронную подпись в налоговой инспекции. Услуга бесплатна, но на первых порах подойдет не всем. Коротко рассказываем о важных нюансах.

Что меняют в оформлении подписей

С 2022 года от имени компании можно использовать только электронную подпись, которую выдала ФНС. Владельцем сертификата ключа проверки будут указывать организацию и того, кто действует от ее имени без доверенности. Как правило, это гендиректор.

Обычные работники больше не смогут владеть сертификатом подписи компании. Они будут подписывать служебные документы личными электронными подписями по доверенности от организации. Требования к доверенности утвердят правительство и Минцифры.

Личные подписи физлица будут получать в коммерческих удостоверяющих центрах.

На новый порядок можно перейти досрочно. Уже с июля ФНС начнет бесплатно оформлять электронные подписи для компаний.

Параллельно до конца года будет действовать прежний порядок выдачи подписей юрлицам в коммерческих удостоверяющих центрах (но только в тех, которые прошли аккредитацию в этом году).

Стоит ли спешить с переходом на новые правила

Квалифицированные сертификаты, которые удостоверяющий центр выдал организации, действительны до конца года (если аккредитация или срок действия сертификата не кончились раньше).

Если компания большая и подходит срок переоформления подписи, возможно, не стоит спешить с переходом на новые правила: требования к доверенностям для сотрудников пока не утверждены. К вопросу о подписях надо будет вернуться к концу года, но тогда уже будет вся необходимая нормативная база, пройдет «обкатка» новых правил и перейти на них будет проще.

При выборе удостоверяющего центра обратите внимание на дату аккредитации. С 1 июля удостоверяющие центры, которые не проходили аккредитацию в этом году, больше не могут выдавать сертификаты ключа проверки.

Если удостоверяющий центр прошел аккредитацию в этом году, то он может выдавать подписи и после 1 июля.

Если организация небольшая и может обойтись одной электронной подписью, то переоформить ее можно уже в налоговой службе. Это позволит сэкономить на услугах удостоверяющего центра.

ФНС выдает квалифицированные сертификаты сразу на 15 месяцев.