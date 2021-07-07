​​​Что нужно знать про закон о сохранении минимального дохода должников?

На днях Владимир Путин подписал закон № 234-ФЗ от 29.06.2021. Закон вносит поправки в ст. 446 ГПК РФ и в ФЗ «Об исполнительном производстве». Давайте кратко изучим новинки.

Какие доходы теперь не изымут?

В абзац 8 ст. 446 Гражданско-процессуального кодекса теперь добавляется следующее примечание: неприкосновенными для приставов стали доходы (заработная плата, пенсии и прочие) в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения в России. Если же в регионе проживания прожиточный минимум выше, то учитывается он.

Если должник является пенсионером, то учитывается прожиточный минимум для него.

С 1 января 2021 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля. Соответственно, эту сумму приставы обязаны оставить должнику на жизнь.

Аналогичная по содержанию норма добавляется в п. 4 ст. 4 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Что для этого нужно?

Для реализации этого права должнику необходимо будет обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов в котором ведётся исполнительное производство, и указать тот счёт, куда поступают доходы. После подачи заявления приставы будут обязаны оставлять неприкосновенным прожиточный минимум.

В заявлении необходимо будет указать сведения о размере доходов и их источниках, реквизиты счёта, а также наименование и адрес банка.

При возбуждении исполнительного производства на судебного пристава возлагается обязанность разъяснить должнику наличие такого права и порядок его реализации.

Стоит помнить, что за сохранение прожиточного минимума на счёте отвечает банк, а не пристав — именно банк должен будет рассчитывать и указывать, столько можно снять с дохода, чтобы не нарушить права должника.

А как же иждивенцы?

Если у должника есть близкие родственники или другие лица, находящиеся на его содержании, то должник может претендовать на сохранение суммы свыше прожиточного минимума. Но тут есть два нюанса.

Первый момент: добиваться этого надо будет через суд — необходимо будет доказывать факт иждивения.

И второй: решение о размере окончательной неприкосновенной суммы принимает суд, поэтому она не обязана быть кратной прожиточным минимумам.

Суд при наличии иждивенца вправе будет добавить к неприкосновенному минимуму всего несколько тысяч рублей, сочтя это достаточным.

На какие случаи это не распространяется?

В ст. 99 ФЗ «Об исполнительном производстве» появится ч. 3.1. Она вводит исключения, когда приставы могут в счёт долга изымать суммы без учета этого неприкосновенного минимума:

если взыскание идёт в счёт погашения долга по алиментам на несовершеннолетних детей;

в счёт возмещения вреда здоровью;

всчёт возмещения вреда в связи со смертью кормильца;

если идёт возмещение вреда, причинённого преступлением.

Также за банками сохраняется право на списание задолженности по коммуналке и средств по «иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды».