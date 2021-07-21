Кого считают контролируемыми лицами при госконтроле с 2021 года

С 1 июля вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». И среди прочего он ввёл новое понятие контролируемых лиц. Разберемся, что это значит.

Кто относится к контролируемым лицам

Согласно ст. 31 Закона № 248-ФЗ, контролируемые лица — это граждане и организации, деятельность, действия или результаты деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся в их владении и/или в пользовании, подлежат государственному контролю (надзору), муниципальному контролю.

КАТЕГОРИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ ПОЯСНЕНИЕ Граждане Это: физические лица — граждане России;

иностранные граждане;

лица без гражданства;

ИП (независимо от гражданства). Обычные физлица, не осуществляющие предпринимательской деятельности, признаются контролируемыми лицами в случае владения и/или пользования производственными объектами, которые на основании ст. 16 Закона № 248-ФЗ — объекты контроля, кроме жилых помещений. Организации Это зарегистрированные в установленном законом порядке: юридические лица;

их обособленные подразделения;

иные организации, в т. ч. иностранные, объединения и их подразделения, не являющиеся юрлицами, если, для них установлены обязательные требования.

Органы государственной власти и местного самоуправления, иные государственные и муниципальные органы тоже могут быть контролируемыми лицами, если владеют и/или пользуются производственными объектами, которые по Закону № 248-ФЗ отнесены к объектам контроля.

Права (ст. 36 Закона № 248-ФЗ) и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи с контролем (надзором), установлены этим ФЗ и другими федеральными законами о видах контроля.

Одновременно недопустимо использование контролируемыми лицами прав и гарантий, установленных Законом № 248-ФЗ, для воспрепятствования контролю (надзору) (ч. 2 ст. 11).

Представитель контролируемого лица

Взаимодействие контролируемого лица с органом контроля (надзора), защита прав и законных интересов контролируемого лица возможны (если иное не предусмотрено федеральным законом):

лично (если контролируемое лицо — гражданин);

через представителя.

Представителем контролируемого лица могут быть:

законные представители граждан (родители, опекуны и др.);

законные представители организаций (руководитель по уставу);

уполномоченные представители (по доверенности).

Полномочия представителя контролируемого лица должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, распорядительным документом компании (приказ и т. п.) или иным документом, оформленным в соответствии с законодательством РФ.

Действия от имени контролируемого лица

Получение документов или совершение иных юридически значимых действий работниками организации, которые не являются руководителями, должностными лицами или иными уполномоченными работниками компании, возможно только в случаях, если они непосредственно участвуют в контрольных (надзорных) мероприятиях.

Присутствие на проверках

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий и действий, которые в соответствии с Законом № 248-ФЗ возможны только в присутствии контролируемого лица либо его представителя, такое присутствие обязательно. Исключение составляют мероприятия и действия инспекторов, не требующие взаимодействия с контролируемым лицом.

Без взаимодействия с контролируемым лицом разрешены (ст. 56 Закона № 248-ФЗ):

наблюдение за соблюдением обязательных требований;

выездное обследование.

Инспекционный визит и выездную проверку инспекторы могут проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия — аудио- или видеосвязи и др.

В то же время, контрольные (надзорные) мероприятия и действия можно проводить, если:

контролируемое лицо/его представитель отсутствуют или контролируемое лицо сообщило о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

оценка соблюдения обязательных требований возможна без присутствия контролируемого лица, а оно было надлежащим образом уведомлено о проведении мероприятия.

При контроле (надзоре) недопустимо причинение неправомерного вреда (ущерба) контролируемым лицам, их представителям, имуществу в их владении, пользовании или распоряжении, их деловой репутации (ч. 3 ст. 9 Закона № 248-ФЗ). То есть, правомерный вред не исключается.

Перенос проверки

Случаи, когда контролируемое лицо (физлицо, ИП) может сообщить в контрольный (надзорный) орган о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия устанавливает Положение о виде контроля.

Тогда мероприятие переносят на срок, необходимый для устранения обстоятельств, ставших поводом для такого обращения.