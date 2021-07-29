Не хочу быть начальником! Плюсы горизонтальной карьеры

Крылатое выражение Суворова «Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом» в реальной жизни не всегда находит свое подтверждение. Если сотрудник не жаждет продвижения вверх по карьерной лестнице, то это не значит, что он не хочет развиваться, неэффективен или «просиживает штаны».

Что получают те, кто выбрал горизонтальную карьеру?

Как правило, такие люди становятся носителями уникальной экспертизы в своей области — HiPro*-сотрудниками (от англ. High Professional — высокопрофессиональный). Они много учатся, стараясь постичь малейшие нюансы своей профессии, приобретают ценные знания и навыки, тем самым обеспечивая себе рост востребованности на рынке труда как уникального эксперта.

Это та категория людей, которые получают удовольствие от своей профессии в глобальном смысле либо безумно наслаждаются отдельными процессами, в которые они вовлечены по работе, или же им приносит моральное удовлетворение бесконечно углублять свою экспертизу исключительно в своей узкой нише и просто быть самым лучшим из немногих.

Эти люди находятся в процессе постоянного самообразования и становятся действительно носителями уникальных знаний, навыков и опыта.

Многие из них проработали много лет на одном месте или в одной отрасли и вполне могут реализоваться в качестве экспертов, советников, наставников, менторов.

Какие плюсы приносит горизонтальная карьера?

Стабильность

Скорее всего, вы будете последним, кого уволит ваш работодатель, так как обладателя подобной экспертизы он вряд ли найдет.

Настоящих экспертов очень мало на рынке труда, поэтому за большинство из них компании держатся изо всех сил.

Высокий спрос на рынке труда

Те компании, которым еще не повезло иметь в штате такого эксперта, будут пытаться всеми силами заполучить подобного специалиста.

Независимость от коллег

Вы, как признанный профессионал, имеете достаточную свободу и самостоятельность принятия производственных решений, ваше мнение авторитетно.

Ответственность только за свои решения и действия

Если вам не нужно руководить коллективом, то на вас и не возлагается ответственность за чужие просчеты и неэффективность.

Привилегии и поддержка

Если ресурс компании позволяет, вы сможете продолжать углублять свою экспертизу практически бесконечно — начальство будет с удовольствием отправлять вас на семинары, симпозиумы и конференции, покупать дополнительные материалы и оборудование, ведь эти инвестиции принесут очевидные плоды в виде вашей выросшей экспертизы.

К вам и вашему мнению прислушиваются те люди, которые принимают решения в компании.

Наставничество

Вы легко можете сделать карьеру ментора или консультанта. Вам, как обладателю редких знаний и опыта, простят даже отсутствие педагогических талантов, а уж если они есть, то цены вам не будет!