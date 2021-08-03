Личные финансы: как получать пассивный доход?

Модный тренд — зарабатывать и ничего не делать? «Так не бывает», — скажете вы. Настоящие рантье возразили бы, но и тут поступят энергосберегающе. Выясним, какие стратегии потенциально обеспечивают пассивный доход.

Заработок во сне

Пассивный доход — это деньги, которые можно получать регулярно с минимальными усилиями. Скажем, жить на проценты от капитала. Только капитал нужно где-то взять. То есть — получить в наследство, выиграть в лотерею или «просто» заработать. Тем и привлекателен пассивный доход — сначала ты работаешь на капитал, потом капитал работает на тебя.

В статье мы пропустим часть про то, где взять деньги, а представим, что они у нас уже есть, и подумаем, что с ними сделать.

Существует три основных источника пассивного дохода:

недвижимость;

банковские вклады;

биржевые инструменты, по которым производятся периодические выплаты: облигации и дивидендные акции.

Рассмотрим их детальнее.

Банковский вклад

Самый простой и привычный вид инвестиций. У депозита риски минимальны. Средства до 1,4 млн рублей застрахованы в АСВ. Ставки в надежных банках — на уровне инфляции. Есть «но» — выйти досрочно без потерь практически невозможно. Значит, ликвидность у этого вложения низкая.

Вклад уже не тот, что прежде? Не устраивает доходность? Тогда самое время сравнить варианты размещения личного капитала в рост.

Недвижимость

Жилые и коммерческие (офисные, складские, торговые, отельные) объекты привлекают своей стабильностью и материальностью. Есть риск ущерба или утраты имущества, но вероятность его невелика.

Вложить придется как минимум несколько миллионов рублей (в зависимости от региона), напоминает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Прибыль от сдачи в аренду снизилась. «Если ранее сдача в аренду жилого помещения в крупных городах России приносила в среднем 3–9% годовых, то теперь — от 2% до 7,5% в зависимости от расположения и первоначальных вложений», — добавляет он.

Ликвидность таких инвестиций не слишком высокая: быстрая продажа без дисконта случается редко.

Насколько можно называть инвестиции в недвижимость пассивными, также большой вопрос.

«Сейчас принято все активы и инвестиции, которые приносят доход, называть пассивным доходом. Но это далеко не так, — говорит президент ООО „Совкомбанк Управление Активами“ Екатерина Ганцева. — Вот, к примеру, посуточная сдача недвижимости в аренду. Вроде и недвижимость есть, и посуточная аренда приносит более высокий доход, чем долгосрочная сдача объекта, но при этом необходимо постоянное операционное сопровождение по поиску арендатора, уборке помещений и так далее. Этот вид дохода сложно назвать пассивным».

Сдача в аренду на более длительный срок недалеко ушла от посуточной. Время от времени все равно нужно будет делать в квартире ремонт, обновлять мебель, чинить сантехнику, платить по коммунальным платежам и налог и решать много других небольших задач.

Еще среди минусов недвижимости:

высокий порог входа (понадобятся сразу несколько миллионов рублей, чтобы купить квартиру, если не рассматривать вариант с ипотекой);

недвижимость трудно продать быстро.

Плюсы:

в долгосрочной перспективе дорожает в пределах инфляции;

приносит постоянный фиксированный доход.

Если хочется чего-то за меньшие деньги, к вашим услугам биржа.

Другой вариант — собрать портфель из REITs (американские фонды недвижимости). Он подойдет консервативным инвесторам, считает инвестиционный директор «ТРИНФИКО» Владимир Воскобойников. Бумаги REIT (Real Estate Investment Trust) подходят для того, чтобы получать регулярный доход в валюте на уровне 4–5%, считает эксперт. Но тут важно все рассчитать, ведь именно доход REIT облагается 30%, даже если инвестор заполнил налоговую форму W-8BEN.

Начинающие инвесторы часто не знают, что можно сократить налоги на дивиденды по акциям американских компаний.

По словам Воскобойникова, стоит вкладываться в рентную недвижимость, например в паи рентных ЗПИФов с доходностью 5–10%. Это менее рисковая стратегия, но более надежная и со стабильным доходом.

«Например, недавно на российском рынке был сформирован ЗПИФ редевелопмента, стратегия которого предусматривает покупку неэффективно используемых зданий в центре Москвы для дальнейшей реконструкции в апартаменты и жилье бизнес-класса. Доход пайщики будут получать через 3–4 года. Однако целевая доходность такого фонда может достигать 25%», — добавляет эксперт.

Что предлагает фондовый рынок?

Купонные облигации — самый консервативный актив фондового рынка. Доходность выше, чем во вкладах, на несколько процентных пунктов, но и риск тоже. Деньги не застрахованы государством. Зато купить или продать облигации крупных эмитентов можно в течение нескольких секунд. Дивидендные акции — самый рисковый из перечисленных видов вложений, но и самый доходный. По итогам 2020 года они принесли владельцам в среднем более 14% годовых, а средняя доходность российских долевых бумаг из топ-20 превышала 80%. Продать акции также можно быстро. Из рисков:

компания, выпустившая акции, не обязана платить дивиденды;

акции могут дешеветь, и дивиденды могут не покрыть убыток от разницы между ценой покупки и продажи.

Акции могут приносить прибыль не только при продаже. Надежные компании вознаграждают своих акционеров, делясь частью прибыли. От чего она зависит и как получать ее грамотно?

«Классический долгосрочный инвестиционный портфель, в том числе ориентированный на формирование пенсионных накоплений, состоит из 60% акций и 40% облигаций. Уменьшить зависимость доходности портфеля от рыночных условий можно, сделав его более консервативным», — рассуждает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Например, увеличить долю инструментов с условно фиксированным доходом: краткосрочных облигаций, дивидендных акций, ПИФов денежного рынка, ETF на инструменты с фиксированным доходом. Долю банковских депозитов стоит увеличить после замедления темпов повышения ключевой ставки ЦБ.

Одно не исключает другого

Если сумма пока не велика, проще всего разместить ее на депозите. Когда капитал дорастет до нескольких сотен тысяч рублей, уже можно подумать о том, чтобы распределить его по нескольким направлениям. Финансовые аналитики в этой ситуации советуют разделить капитал на две, а лучше на три части.

Внимание! Это не должны быть все деньги инвестора или деньги, которые ему внезапно могут срочно понадобиться на лечение, оплату долгов или другие цели. Это не должна быть страховая подушка безопасности, так называемые деньги на черный день при потере источника дохода. Речь именно о свободных средствах.

1. Треть отправьте в банк на депозит с хорошими условиями.

2. Вторую треть можно вложить в накопительную страховку. Постепенно капитал будет прирастать (разброс доходности по рынку от 4–11,8%, зависит от конкретного предложения). Плюс со страховой будет стимул стабильно откладывать на очередной взнос, плюс хорошая страховка от необдуманных трат и потери капитала.

3. Оставшуюся треть отправить на инвестиции. Будет это фондовый рынок или актив внебиржевого рынка, закрытый фонд или другая форма альтернативных инвестиций — решение за инвестором. Сделать доход по-настоящему пассивным можно, подобрав управляющую компанию.

В закрытом паевом фонде вложили сумму — и доход «капает». Здесь важен будет стартовый порог входа в фонд (какую сумму надо вложить) и суть фонда — будут ли активы стабильно приносить доход. Неплохо в качестве этого актива может сработать недвижимость или проекты со сдачей в аренду.