Как заполнить и сдать в статистику форму 4-запасы

Срок сдачи в статистику формы 4-запасы — 2-е число месяца, следующего за отчетным. Несдача или опоздание чреваты штрафами, накладываемых в соответствии с КоАП РФ. О том, каковы размеры таких штрафов, кто должен сдать указанный статотчет и какие сведения он в себя включает, мы расскажем в представленном материале.

Кто сдает форму 4-запасы

Форму 4-запасы в статистику должны передать предприятия, которые потребляют топливо для собственных нужд, а также занимаются его отпуском населению и объектам социальной сферы. Индивидуальные предприниматели и микропредприятия освобождены от ее сдачи.

Организации, не попадающие в категорию малого и среднего бизнеса, должны сдавать отчет без каких-либо исключений. Причем каждое обособленное подразделение, каждая дочерняя компания отчитываются самостоятельно, отдельно от головной или материнской компании. Основные компании отчитываются без учета показателей по обособкам и зависимым обществам.

«Малыши» и «середнячки» представляют форму 4-запасы выборочно. Их обследование осуществляется методом основного массива.

Метод основного массива заключается в исследовании наиболее крупных единиц, которые вместе взятые имеют преобладающий удельный вес в совокупности по главным показателям. Прочие единицы не исследуются.

На каком бланке нужно отчитаться

Статистическая отчетность видоизменяется практически ежегодно. Форму 4-запасы в 2021 году нужно сдавать на новом бланке. Он утвержден приказом Росстата от 24.07.2020 № 410 и выглядит так:

Отметим, что этот приказ утвердил несколько годовых отчетов за период 2020 года и достаточно большой объем месячных отчетов на 2021 год, например: № ПМ-торг, 12-труб (нефтепродукты), № 1-конъюнктура и пр.

Информацию о том, какой организации, какую форму, за какой период и до какого дня нужно сдавать, можно получить на сайте территориального органа Росстата. Для этого понадобится ввести значения ИНН, ОГРН или ОКПО в строке поиска. После чего система выдаст результат, включающий перечень требуемых форм — индекс, наименование, ОКУД — и сроки их сдачи. Для сдачи отчета по состоянию на 1 июля будет выведено: 4-запасы «Сведения о запасах топлива» 0607019 с конечным сроком до 2 августа 2021 года.

Как заполнять

Порядок заполнения статотчета 4-запасы регулирует уже упомянутый приказ № 410. Для того чтобы внести сведения в отчет, не потребуется много времени, ведь он состоит всего из двух страниц:

титульного листа;

табличного раздела с показателями.

Разберем подробнее, как оформить каждый из разделов.

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Титульный лист

На титульнике приводится следующая информация:

о месяце, по состоянию на 1-е число которого заполняется отчет, и, соответственно, отчетном годе;

об отчитывающемся субъекте:

полное и краткое наименование, причем оба они должны соответствовать учредительной документации;

адрес — в общих случаях указывается юридический; при несовпадении юридического и фактического адресов необходимо указать последний;

код по ОКПО, а если отчитываются отдельно обособленное подразделение и головная организация, то еще и ИНН.

Срок представления и код формы по ОКУД изначально указаны на титульнике.

Раздел с показателями

Табличная часть формы 4-запасы в 2021 году состоит из следующих граф:

Номер по порядку. Наименование вида топлива с указанием его местонахождения. Код по ОКПД2. Фактические запасы (в тоннах) на 1-е число месяца отчетного года. Фактические запасы на ту же дату предшествующего года. Фактический расход также в тонных за отчетный месяц.

Информацию в отчет включают по двум видам топлива: углю и мазуту топочному, соответствующие им коды по ОКДП2 уже приведены в третьей графе.

Заполнять требуется графы 4, 5 и 6 целыми числами. Все вписываемые цифры должны соответствовать данным бухгалтерского и складского учета.

Графы 4 и 5

В графах 4 и 5 отражаются учетные данные об остатках угля и мазута по состоянию на 00:00 1-го числа каждого месяца (кроме 1.04, 1.05 и 1.06) текущего и предшествующего годов. Подлежит отражению в указанных графах топливо:

необходимое для обеспечения производственного цикла;

используемое для отопительных целей;

предназначенное для последующей реализации.

Для корректного отражения показателей в данных графах суммируются все складские остатки, а также неиспользованные остатки, ранее распределенное по бункерам, емкостям, стройплощадкам и прочим местам хранения топливо.

Не отражается по графам 4 и 5:

топливо, принятое на ответхранение (госрезерв и мобрезерв);

топливо на транспортных средствах, находящихся на дату заполнения формы в разъездах,

оплаченное, но не оприходованное топливо.

Организации — потребители топлива, являющиеся одновременно его производителями, а также посредники и сбытовики приводят в форме запасы, предназначенные для собственных нужд. Остатки, которые в дальнейшем планируется реализовать, в отчет не попадают.

Графа 6

Графа 6 содержит сведения о том, сколько тонн топлива компания израсходовала по всем направлениям деятельности: в производстве, на транспорте, в сельском хозяйстве, на отопление и пр.

Построчное заполнение формы

В строку 01 заносятся обобщенные показатели по складским и цеховым остаткам угля, в строку 05 — мазута топочного.

Строки 02 и 06 детализируют предыдущие (01 и 05 соответственно) касаемо остатков топлива в котельных предприятия, если у последнего висят на балансе жилые дома или объекты коммунального и теплоэнергетического хозяйства, и в котельных, находящихся в ведении муниципальных образований, мощностью до 100 Гкал/час.

Если с помощью котельной обогреваются и производственные, и жилые площади, то в форму попадет весь объем топлива котельной. Запасы топлива по котельным, работающим исключительно на нужды производства, по строкам 02, 03, 06 и 07 не учитываются.

Показатели строк 03 и 07 — это детализированные показатели предшествующих строк (02 и 06) об объемах топлива в котельных, находящихся в ведении муниципальных образований, мощностью до 100 Гкал/час.

Компании, деятельность которых направлена на выработку электроэнергии, пара и горячей воды, строки 02, 03, 06 и 07 не заполняют.

По строке 04, являющейся составной частью строки 01, указываются сведения о запасах угля, который в будущем будет реализован населению и объектам соцсферы.

Контрольные соотношения

Заполнять отчет необходимо с учетом следующих контрольных соотношений:

стр. 02 <= стр. 01;

стр. 06 <= стр. 05;

стр. 03 <= стр. 02;

стр. 07 <= стр. 06;

стр. 04 <= стр. 01.

Нарушение указанных соотношений приводит в общих случаях к несдаче отчетности.

Когда сдавать отчет

Как мы уже отметили, отчет 4-запасы сдается ежемесячно в срок до 2-го числа следующего месяца. Однако законодатели предусмотрели три месяца, по завершении которых отчитываться не нужно. Это апрель, май и июнь. То есть 2 мая, 2 июня и 2 июля освобождены от отправки отчета. В остальные месяцы года специалистам, подготавливающим статотчетность, следует уложиться в обозначенный срок.

В оставшиеся месяцы 2021 г. респондентам необходимо отчитаться до 2 августа, 2 сентября, 4 октября, 2 ноября и 2 декабря.

В случае пропуска срока или несдачи отчетности организации грозит наказание в виде штрафа по ст. 13.19 КоАП РФ. Для должностного лица его размер составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для самой компании — от 20 тыс. до 70 тыс. руб.

Повторное нарушение чревато еще большей суммой: от 30 тыс. до 50 тыс. руб. — для должностных лиц;

от 100 тыс. до 150 тыс. руб. — для юридических лиц.

Итоги

Юридические лица, за исключением микропредприятий, обязаны ежемесячно представлять в органы статистики форму 4-запасы в срок до 2-го числа по окончании почти каждого месяца года. Отчет включает информацию о наличии и расходе топлива компанией на различные цели: производственные, строительные, отопительные и пр. Для сдачи отчета необходимо использовать новый бланк, утвержденный в прошлом году приказом Росстата № 410, и руководствоваться порядком заполнения, который также приводится в этом нормативном акте.