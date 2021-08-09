Правила внутреннего контроля: как разрабатывать и что про них надо знать с 2022 года

С 13 января 2022 года постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1188 утвердило новые требования к правилам внутреннего контроля при их разработке соответствующими лицами. Рассказываем, кому они адресованы и какие изменения нужно учитывать при составлении правил внутреннего контроля.

Для кого изменения

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 года № 1188 (далее — Постановление № 1188) утвердило отдельные требования к правилам внутреннего контроля, которые разрабатывают:

адвокаты;

нотариусы;

лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги;

аудиторские компании и индивидуальные аудиторы.

Эти требования приняты для соблюдения положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон № 115-ФЗ). А именно, согласно п. 1 его ст. 7.1, требования данного ФЗ в отношении организации внутреннего контроля распространяются на перечисленных лиц.

Что делать с действующими («старыми») правилами

Правила внутреннего контроля, действующие до 13.01.2022, указанные лица должны привести в соответствие с Постановлением № 1188 в течение 1 месяца. То есть, до 13 февраля 2022 года.

Какие изменения учесть

Правила внутреннего контроля регламентируют порядок действий перечисленных выше лиц в антиотмывочных целях. Их готовят в бумажном или электронном виде. В последнем случае перечисленные лица заверяют их своей усиленной квалифицированной электронной подписью (например, руководителя юрфирмы, адвоката или нотариуса). До 13.01.2022 эти правила составляют на бумаге.

Правила внутреннего контроля, оформленные на бумажном носителе, можно хранить в виде электронного образа документа.

Предусмотрено меньше обязательных программ, которые нужно включить в правила внутреннего контроля. Это касается:

документального фиксирования информации;

приостановления операций;

действий в случае отказа выполнить распоряжение клиента совершить операцию.

На какие операции распространяются новые требования

Новые требования связаны с разработкой правил внутренного контроля для следующих операций с денежными средствами или иным имуществом, которые осуществляют указанные лица:

сделки с недвижимостью;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денег для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

создание юрлиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юрлиц и иностранных структур без образования юрлица.

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Содержание правил внутреннего контроля

Правила внутреннего контроля с 2022 года должны содержать 9 обязательных программ:

организационные основы системы внутреннего контроля;

идентификация клиентов, представителей клиентов и/или выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев;

изучение клиента;

оценка рисков и управление рисками отмывания преступных доходов, финансирования терроризма;

выявление сделок и финансовых операций с признаками отмывания или финансирования терроризма и представление сведений о них в Росфинмониторинг;

порядок замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества;

подготовка и обучение кадров в сфере противодействия отмыванию, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения;

проверка системы внутреннего контроля;

хранение информации и документов, полученных в результате выполнения обязанностей по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.