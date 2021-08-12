Инструкция по заполнению ПМ-ТОРГ: что надо знать бухгалтеру

ПМ-ТОРГ — инструкция по заполнению этой формы пригодится тем, кто обязан отчитываться в статистику по оборотам в оптовой торговле. Каковы периодичность и сроки представления статистической формы? Как вносить данные в таблицу бланка? Алгоритм заполнения ПМ-ТОРГ — в нашем обзоре.

Кто относится к респондентам формы ПМ-ТОРГ

Статистических форм много, но не все необходимо сдавать. По каким формам следует отчитываться каждой организации, лучше узнавать в индивидуальном порядке в своем территориальном органе статистики или на официальном сайте по номеру ИНН, ОГРН или ОКПО. Даже если фирма или ИП относится к респондентам формы, это еще не означает, что сдавать ее обязательно. Также нужно узнавать, кто сдает ПМ-ТОРГ в 2021 году.

Кто является респондентами ПМ-ТОРГ?

Все статистические формы построены по одному образцу и удобны для использования. Все респонденты указаны на титульном листе формы.

Форму ПМ-ТОРГ должны сдавать следующие лица:

ИП и микропредприятия не обязаны сдавать форму ПМ-ТОРГ в 2021 году. Упрощенцы сдают форму на общих основаниях.

Кроме того, обязанность по сдаче формы есть у временно не функционирующих организаций, а также и у организаций-банкротов, по которым идет конкурсное производство. Они сдают нулевую форму, включающую только титульный лист.

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Сроки и способы представления ПМ-ТОРГ

Сроки сдачи ПМ-ТОРГ в статистику также отражены на титульном листе самой формы. С 1 июня 2021 года сроки сдачи ПМ-ТОРГ в 2021 году изменены. С этой даты срок сдачи ПМ-ТОРГ приходится на 10-й рабочий день после завершения отчетного периода. Отчетным периодом для рассматриваемой статистической формы является месяц. Таким образом, форму представляют ежемесячно. В таблице ниже приведены сроки сдачи ПМ-ТОРГ в 2021 году:

С 2021 года формы статистики сдаются только электронно. Для малых предприятий данная норма начинает действовать с 1 января 2022 года.

Так как форму ПМ-ТОРГ представляют только малые предприятия, можно сказать, что в 2021 году ее сдают как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Впрочем, затягивать с переходом на электронный документооборот с государственными органами не стоит, так как он произойдет в любом случае.

Сдают ПМ-ТОРГ в территориальный орган Росстата.

Какой формуляр ПМ-ТОРГ применять

Рассмотрим, какой бланк ПМ-ТОРГ в 2021 году является актуальным.

Бланк ПМ-ТОРГ утвержден приказом Росстата от 24.07.2020 № 410 (в редакции от 30.06.2021).

Скачать бланк и образец заполнения актуальной формы ПМ-ТОРГ вы можете в начале нашей статьи.

Форма имеет простую структуру и состоит всего из двух листов:

титульный лист с реквизитами респондента;

второй лист с табличной частью, в которую включают все основные необходимые сведения за разные отчетные периоды

Посмотрите подробнее, какие данные следует вносить в форму:

Подписывает форму уполномоченный представитель организации. На бумажном варианте ставят печать при ее наличии.

Как видим, в форму вносят лишь один параметр — оборот оптовой торговли за отчетный месяц — и сравнивают его с предшествующим месяцем и аналогичным месяцем предыдущего года.

Форму заполняют в целом по организации без выделения данных обособленных подразделений или филиалов даже при их наличии.

Приведем определение оборота оптовой торговли для заполнения формы ПМ-ТОРГ.

Оборот оптовой торговли — это выручка от реализации товаров, приобретенных ранее на стороне в целях перепродажи юридическим лицам и ИП для профессионального использования.

Один из самых острых вопросов: заполняют ПМ-ТОРГ с НДС или без? В таблицу вносят выручку от продаж в фактических продажных ценах, то есть включающих в себя НДС, торговую наценку, акциз и пр.

Продажи населению — это розничная торговля, поэтому в ПМ-ТОРГ они не отражаются.

Штраф за непредставление статистических данных установлен ст. 13.19 КоАП РФ:

Итоги

Форма ПМ-ТОРГ является ежемесячной. Отчитываются по ней малые предприятия оптовой торговли. В 2021 году можно сдавать ее на бумаге, с 2022 года допустим только электронный вариант.

В форму вносят единственный показатель за несколько периодов — оборот оптовой торговли.