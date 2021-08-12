Инструкция по заполнению ПМ-ТОРГ: что надо знать бухгалтеру

ПМ-ТОРГ — инструкция по заполнению этой формы пригодится тем, кто обязан отчитываться в статистику по оборотам в оптовой торговле. Каковы периодичность и сроки представления статистической формы? Как вносить данные в таблицу бланка? Алгоритм заполнения ПМ-ТОРГ — в нашем обзоре.
Кто относится к респондентам формы ПМ-ТОРГ
Статистических форм много, но не все необходимо сдавать. По каким формам следует отчитываться каждой организации, лучше узнавать в индивидуальном порядке в своем территориальном органе статистики или на официальном сайте по номеру ИНН, ОГРН или ОКПО. Даже если фирма или ИП относится к респондентам формы, это еще не означает, что сдавать ее обязательно. Также нужно узнавать, кто сдает ПМ-ТОРГ в 2021 году.
Кто является респондентами ПМ-ТОРГ?
Все статистические формы построены по одному образцу и удобны для использования. Все респонденты указаны на титульном листе формы.
Форму ПМ-ТОРГ должны сдавать следующие лица:
ИП и микропредприятия не обязаны сдавать форму ПМ-ТОРГ в 2021 году. Упрощенцы сдают форму на общих основаниях.
Кроме того, обязанность по сдаче формы есть у временно не функционирующих организаций, а также и у организаций-банкротов, по которым идет конкурсное производство. Они сдают нулевую форму, включающую только титульный лист.
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Сроки и способы представления ПМ-ТОРГ
Сроки сдачи ПМ-ТОРГ в статистику также отражены на титульном листе самой формы. С 1 июня 2021 года сроки сдачи ПМ-ТОРГ в 2021 году изменены. С этой даты срок сдачи ПМ-ТОРГ приходится на 10-й рабочий день после завершения отчетного периода. Отчетным периодом для рассматриваемой статистической формы является месяц. Таким образом, форму представляют ежемесячно. В таблице ниже приведены сроки сдачи ПМ-ТОРГ в 2021 году:
С 2021 года формы статистики сдаются только электронно. Для малых предприятий данная норма начинает действовать с 1 января 2022 года.
Так как форму ПМ-ТОРГ представляют только малые предприятия, можно сказать, что в 2021 году ее сдают как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Впрочем, затягивать с переходом на электронный документооборот с государственными органами не стоит, так как он произойдет в любом случае.
Сдают ПМ-ТОРГ в территориальный орган Росстата.
Какой формуляр ПМ-ТОРГ применять
Рассмотрим, какой бланк ПМ-ТОРГ в 2021 году является актуальным.
Бланк ПМ-ТОРГ утвержден приказом Росстата от 24.07.2020 № 410 (в редакции от 30.06.2021).
Скачать бланк и образец заполнения актуальной формы ПМ-ТОРГ вы можете в начале нашей статьи.
Форма имеет простую структуру и состоит всего из двух листов:
- титульный лист с реквизитами респондента;
- второй лист с табличной частью, в которую включают все основные необходимые сведения за разные отчетные периоды
Посмотрите подробнее, какие данные следует вносить в форму:
Подписывает форму уполномоченный представитель организации. На бумажном варианте ставят печать при ее наличии.
Как видим, в форму вносят лишь один параметр — оборот оптовой торговли за отчетный месяц — и сравнивают его с предшествующим месяцем и аналогичным месяцем предыдущего года.
Форму заполняют в целом по организации без выделения данных обособленных подразделений или филиалов даже при их наличии.
Приведем определение оборота оптовой торговли для заполнения формы ПМ-ТОРГ.
Оборот оптовой торговли — это выручка от реализации товаров, приобретенных ранее на стороне в целях перепродажи юридическим лицам и ИП для профессионального использования.
Один из самых острых вопросов: заполняют ПМ-ТОРГ с НДС или без? В таблицу вносят выручку от продаж в фактических продажных ценах, то есть включающих в себя НДС, торговую наценку, акциз и пр.
Продажи населению — это розничная торговля, поэтому в ПМ-ТОРГ они не отражаются.
Штраф за непредставление статистических данных установлен ст. 13.19 КоАП РФ:
Итоги
Форма ПМ-ТОРГ является ежемесячной. Отчитываются по ней малые предприятия оптовой торговли. В 2021 году можно сдавать ее на бумаге, с 2022 года допустим только электронный вариант.
В форму вносят единственный показатель за несколько периодов — оборот оптовой торговли.