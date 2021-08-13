Договор купли-продажи дебиторской задолженности: структура и детали

Договор купли-продажи дебиторской задолженности составляется, как и иные гражданско-правовые соглашения, в соответствии с нормами ГК РФ. Рассмотрим, какую структуру может иметь этот документ.

Для чего заключается соглашение о купле-продаже дебиторки

В деловых отношениях коммерсанты могут иметь большое количество обязательств друг перед другом. В ряде случаев фирма может рассчитаться со своим контрагентом уступкой прав требования по какому-либо из собственных дебиторских долгов. Стимулом контрагента к принятию данного условия может быть, к примеру, тот факт, что величина соответствующих требований — существенно выше, чем обязательства фирмы.

Переуступка прав требования по дебиторке осуществляется в соответствии с нормами ГК РФ. Изучим их.

Заключение договора купли-продажи дебиторки: нормативное регулирование

Строго говоря, купля-продажа дебиторки невозможна — исходя из того факта, что предметом договора купли-продажи может быть только некий товар, вещь, ценность (ст. 454 ГК РФ). Дебиторка — это не товар, а финансовый актив, который может быть в распоряжении только юридического лица.

Тем не менее законом предусмотрен порядок его передачи от одного субъекта правоотношений к другому — в соответствии с положениями ст. 382 ГК РФ.

Наличие дебиторки автоматически предполагает наличие прав кредитора на те обязательства, что соответствуют величине соответствующей задолженности. Данные права могут быть переданы кредитором любому другому лицу в рамках сделки по уступке требований или по закону. В рамках первого механизма — сделки — и заключается соглашение, которое неофициально именуется договором купли-продажи дебиторки.

В общем случае согласия должника на заключение подобного договора не требуется, если иное не предусмотрено нормой права или иным соглашением (п. 2 ст. 382 ГК РФ).

В рамках договора купли-продажи дебиторской задолженности права первого кредитора могут быть переданы в том же объеме, что предусмотрен документом, на основании которого данный кредитор стал управомоченной стороной, а дебитор — обязанной (п. 1 ст. 384 ГК РФ), если иное не предусмотрено отдельной нормой права или соглашением. Если обязательство дебитора — денежное, то права требования по данному соглашению могут быть переданы изначальным кредитором другому частично (п. 2 ст. 384 ГК РФ).

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Дебитор должен быть своевременно уведомлен о факте перевода права требования по его долгам новому кредитору. Если этого не сделать — должник вправе не исполнять обязательство перед новой управомоченной стороной (п. 1 ст. 385 ГК РФ). Прежний кредитор обязан направить новому документы, юридически удостоверяющие права требования (п. 3 ст. 385 ГК РФ). Законные возражения против обязательств в отношении прежней управомоченной стороны могут быть направлены дебитором и в адрес нового кредитора (ст. 386 ГК РФ).

Договор купли-продажи дебиторки должен заключаться в форме, аналогичной той, по которой был заключен первичный договор (между первым кредитором и должником), — простой письменной или же нотариальной (п. 1 ст. 389 ГК РФ). Кроме того, если соответствующее соглашение было зарегистрировано в государственных органах, аналогичную регистрацию должен пройти и новый договор (п. 2 ст. 389 ГК РФ).

Договор купли-продажи дебиторки: структура документа

Оптимально включение в него следующих блоков.

1. Блока, отражающего реквизиты договора и сведения о сторонах соглашения:

дату составления, номер договора;

название документа («Договор об уступке права требования»);

наименование текущего кредитора;

наименование нового кредитора;

необходимые идентификационные данные текущего и нового кредитора (например, адрес регистрации, ИНН, ОГРН).

2. Текстовый блок с формулировками, отражающими факт уступки кредитором своих прав в пользу другой стороны соглашения, а также факт принятия их данной стороной. Указываются также:

дата подписания и номер соглашения, по которому соответствующие права у кредитора возникли;

наименование дебитора, его идентификационные данные;

конкретные виды передаваемых прав (например, получение оплаты за товар — по договору, с указанием, в свою очередь, даты его подписания, номера).

3. Текстовый блок с формулировками, обеспечивающими соответствие договора требованиям п. 1 и 3 ст. 385 ГК РФ:

об обязанности какой-либо из сторон проинформировать дебитора о необходимости исполнять обязательства перед новым кредитором;

об обязанности исходного кредитора направить новому все документы, юридически удостоверяющие переданные права требования.

Также в этом текстовом блоке может быть приведен конкретный перечень документов, юридически закрепляющих права требования.

Договор составляется в 2 экземплярах и заверяется обеими сторонами сделки. При необходимости — нотариально. Вот как это выглядит:

Итоги

Дебиторская задолженность может передаваться от одного кредитора к другому в порядке, предусмотренном ст. 382 ГК РФ. В этих целях заключается договор уступки прав требования в пользу нового кредитора.