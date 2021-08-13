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Система внутреннего контроля при налоговом мониторинге: что про нее надо знать и как ее организовать

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Рубрика Налоговые изменения 2021
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Всё больше компаний переходит от обычных налоговых проверок на налоговый мониторинг. К тому же каждый год ФНС постепенно снижает критерии вхождения в этот режим контроля. В связи с этим приказ ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518 утвердил требования к организации системы внутреннего контроля и формы (форматы) документов при налоговом мониторинге для отчётности.

Чем руководствоваться

На основании п. 7 ст. 105.26 НК РФ (Закон от 29.12.2020 № 470-ФЗ с изменениями) система внутреннего контроля должна соответствовать требованиям к её организации, которые устанавливает ФНС России.

Поэтому с 7 августа 2021 года нужно руководствоваться таким приказом ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518 (далее — Приказ № ЕД-7-23/518). Он закрепил:

  • требования к организации системы внутреннего контроля;
  • формы и форматы документов, которые организации сдают в налоговую при раскрытии информации о системе внутреннего контроля.

Суть в том, что в соответствии с этим приказом вся информация о системах внутреннего контроля участников налогового мониторинга будет приведена к единому стандарту. А это позволит налоговикам обрабатывать ее автоматически.

Кроме того, конкретизация раскрываемых данных позволит налоговикам активнее применять риск-ориентированный подход в налоговом мониторинге.

Какие изменения

Важная задача налогового мониторинга — снижение налоговых рисков организации. Налоговый орган комплексно анализирует их и оценивает эффективность работы системы внутреннего контроля налогоплательщика по выявлению и предотвращению этих рисков. Результаты этой работы — основа для планирования проверок. Они определяют:

  • метод проверок — сплошной или выборочный;
  • объем необходимых документов.

Компании с 07.08.2021 предоставляют более подробную информацию о рисках. Так, предусмотрено раскрытие информации:

  • о коде вида экономической деятельности по ОКВЭД, к которой относится риск;
  • норме Налогового кодекса РФ, с которой связан раскрываемый риск;
  • детально о сделке (операции), в отношении которых выявлен риск (в т. ч. о контрагенте, виде сделки, реквизитах договора).

Больше про налоговый мониторинг мы рассказываем в записи вебинара с экспертами — забрать ее можно прямо сейчас.

В форме «Информация об организации системы внутреннего контроля» теперь более стандартизованное изложение информации обо всех внутренних нормативных документах налогоплательщика в отношении организации и функционирования системы внутреннего контроля.

Соответствующим образом скорректирован состав документов. Так, таблицы «Анализ контрольных процедур» больше нет. Введена новая форма «Информация о рисках по отдельным сделкам и операциям».

Если до 07.08.2021 по электронке отправляли информацию об организации системы внутреннего контроля, то теперь добавлены электронные форматы представления:

  • информации о рисках организации;
  • информации о рисках по отдельным сделкам и операциям;
  • контрольных процедур;
  • результатов их выполнения;
  • оценки уровня организации системы внутреннего контроля;
  • мероприятий по улучшению системы внутреннего контроля;
  • матрицы рисков и контрольных процедур.

Таблицы с данными тоже поправили.

Например, в сведения о результатах контрольных процедур нужно вносить информацию о количестве проверенных договоров, операций и документов.

Когда отчитываться

Пункт 18.3 Приказа № ЕД-7-23/518 установил сроки сдачи документов и информации, формируемых в соответствии с требованиями к организации системы внутреннего контроля. Вот они:

ПРЕДМЕТ ОТЧЁТА

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОК СДАЧИ

Риски, идентифицируемые в целях налогового мониторинга, на календарный год, за который он проводится Ежеквартально на 1-е число месяца соответствующего квартала, не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего квартала
Информация о рисках по отдельным сделкам и операциям на календарный год, за который проводится налоговый мониторинг Ежеквартально на 1-е число месяца соответствующего квартала, не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего квартала.

 

При отсутствии данных для раскрытия сдают с нулевыми значениями.

Контрольные процедуры в целях налогового мониторинга, на календарный год, за который проводится налоговый мониторинг При подаче заявления о проведении налогового мониторинга

 

Далее — ежеквартально на 1-е число месяца соответствующего квартала, не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего квартала

Матрица рисков и контрольных процедур организации на календарный год, за который проводится налоговый мониторинг Ежеквартально на 1-е число месяца соответствующего квартала, не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего квартала
Результаты выполнения контрольных процедур в целях налогового мониторинга за истекший квартал Не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за окончанием соответствующего квартала
Оценка уровня организации системы внутреннего контроля за период, предшествующий проведению налогового мониторинга При подаче заявления о проведении налогового мониторинга

 

Далее — за период проведения налогового мониторинга 1 ноября года, следующего за периодом проведения мониторинга

Мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля за период мониторинга 1 ноября года, следующего за периодом проведения налогового мониторинга
Информация об организации системы внутреннего контроля При подаче заявления о проведении налогового мониторинга

 

Далее — ежегодно на 1-е число месяца соответствующего года, не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего года

Вообще проводить оценку необходимости внесения изменений в систему внутреннего контроля нужно не реже 1 раза в квартал. При внесении изменений актуальную информацию нужно сообщить налоговикам в срок до 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

Когда отчитываться

Раскрываемую налоговикам информацию о рисках компании, идентифицируемых для налогового мониторинга, сведения о рисках по отдельным сделкам и операциям и матрицу рисков и контрольных процедур нужно сдать за отчетные периоды, наступившие после 1 января 2022 года.

Что мониторят налоговики

Компании, в отношении которых идёт налоговый мониторинг, обязаны соблюдать требования к системе внутреннего контроля:

  • за совершаемыми фактами хозяйственной жизни (бизнес-процессы);
  • правильностью исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов.

Вообще, система внутреннего контроля должна работать на всех уровнях бизнес-процесса (операции). А именно:

ЭТАП

ЦЕЛЬ

До фактического начала бизнес-процесса (операции) Предупреждение или снижение негативного воздействия событий и факторов, которые могут повлиять на достижение целей организации
Непосредственно в ходе бизнес-процесса (операции) Своевременное выявление и немедленное устранение возникающих в ходе работы нарушений и отклонений от заданных параметров
После бизнес-процесса (операции) Установление достоверности отчетных данных и оценки соответствия результатов целевым (плановым) показателям

Для налогового мониторинга интересны следующие области риска:

  • занижение/завышение доходов;
  • занижение/завышение расходов;
  • завышение убытков;
  • занижение налоговой базы;
  • завышение вычета;
  • неправомерное применение льготы;
  • неправильное определение суммы налога, сбора, страхового взноса;
  • неправильное применение налоговой ставки (ставки сбора, тарифа страхового взноса);
  • неправильное заполнение налоговой декларации (расчета);
  • непредставление налоговой декларации (расчета);
  • непредставление документов (информации);
  • неуплата налога, сбора, страхового взноса;
  • несоблюдение установленных сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов.

Содержание требований к организации системы внутреннего контроля

Это следующие вопросы:

  • организация системы внутреннего контроля;
  • контрольная среда;
  • система управления рисками;
  • выявление рисков;
  • оценка рисков;
  • раскрытие информации о рисках;
  • представление информации о рисках;
  • контрольные процедуры;
  • раскрытие информации о контрольных процедурах;
  • представление информации о контрольных процедурах;
  • информационная система;
  • оценка системы внутреннего контроля;
  • уровни организации системы внутреннего контроля;
  • раскрытие информации об уровне организации системы внутреннего контроля;
  • представление информации по оценке уровня организации системы внутреннего контроля;
  • информация о системе внутреннего контроля;
  • сроки представления информации.

Также Приказ № ЕД-7-23/518 содержит 19 приложений с бланками отчётов и их электронными форматами. А ещё — 4 перечня:

  • направлений выявления риска;
  • областей риска;
  • налогов, сборов, страховых взносов;
  • видов сделок (операций).

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