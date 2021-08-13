Система внутреннего контроля при налоговом мониторинге: что про нее надо знать и как ее организовать

Всё больше компаний переходит от обычных налоговых проверок на налоговый мониторинг. К тому же каждый год ФНС постепенно снижает критерии вхождения в этот режим контроля. В связи с этим приказ ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518 утвердил требования к организации системы внутреннего контроля и формы (форматы) документов при налоговом мониторинге для отчётности.

Чем руководствоваться

На основании п. 7 ст. 105.26 НК РФ (Закон от 29.12.2020 № 470-ФЗ с изменениями) система внутреннего контроля должна соответствовать требованиям к её организации, которые устанавливает ФНС России.

Поэтому с 7 августа 2021 года нужно руководствоваться таким приказом ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518 (далее — Приказ № ЕД-7-23/518). Он закрепил:

требования к организации системы внутреннего контроля;

формы и форматы документов, которые организации сдают в налоговую при раскрытии информации о системе внутреннего контроля.

Суть в том, что в соответствии с этим приказом вся информация о системах внутреннего контроля участников налогового мониторинга будет приведена к единому стандарту. А это позволит налоговикам обрабатывать ее автоматически.

Кроме того, конкретизация раскрываемых данных позволит налоговикам активнее применять риск-ориентированный подход в налоговом мониторинге.

Какие изменения

Важная задача налогового мониторинга — снижение налоговых рисков организации. Налоговый орган комплексно анализирует их и оценивает эффективность работы системы внутреннего контроля налогоплательщика по выявлению и предотвращению этих рисков. Результаты этой работы — основа для планирования проверок. Они определяют:

метод проверок — сплошной или выборочный;

объем необходимых документов.

Компании с 07.08.2021 предоставляют более подробную информацию о рисках. Так, предусмотрено раскрытие информации:

о коде вида экономической деятельности по ОКВЭД, к которой относится риск;

норме Налогового кодекса РФ, с которой связан раскрываемый риск;

детально о сделке (операции), в отношении которых выявлен риск (в т. ч. о контрагенте, виде сделки, реквизитах договора).

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В форме «Информация об организации системы внутреннего контроля» теперь более стандартизованное изложение информации обо всех внутренних нормативных документах налогоплательщика в отношении организации и функционирования системы внутреннего контроля.

Соответствующим образом скорректирован состав документов. Так, таблицы «Анализ контрольных процедур» больше нет. Введена новая форма «Информация о рисках по отдельным сделкам и операциям».

Если до 07.08.2021 по электронке отправляли информацию об организации системы внутреннего контроля, то теперь добавлены электронные форматы представления:

информации о рисках организации;

информации о рисках по отдельным сделкам и операциям;

контрольных процедур;

результатов их выполнения;

оценки уровня организации системы внутреннего контроля;

мероприятий по улучшению системы внутреннего контроля;

матрицы рисков и контрольных процедур.

Таблицы с данными тоже поправили.

Например, в сведения о результатах контрольных процедур нужно вносить информацию о количестве проверенных договоров, операций и документов.

Когда отчитываться

Пункт 18.3 Приказа № ЕД-7-23/518 установил сроки сдачи документов и информации, формируемых в соответствии с требованиями к организации системы внутреннего контроля. Вот они:

ПРЕДМЕТ ОТЧЁТА ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОК СДАЧИ Риски, идентифицируемые в целях налогового мониторинга, на календарный год, за который он проводится Ежеквартально на 1-е число месяца соответствующего квартала, не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего квартала Информация о рисках по отдельным сделкам и операциям на календарный год, за который проводится налоговый мониторинг Ежеквартально на 1-е число месяца соответствующего квартала, не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего квартала. При отсутствии данных для раскрытия сдают с нулевыми значениями. Контрольные процедуры в целях налогового мониторинга, на календарный год, за который проводится налоговый мониторинг При подаче заявления о проведении налогового мониторинга Далее — ежеквартально на 1-е число месяца соответствующего квартала, не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего квартала Матрица рисков и контрольных процедур организации на календарный год, за который проводится налоговый мониторинг Ежеквартально на 1-е число месяца соответствующего квартала, не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего квартала Результаты выполнения контрольных процедур в целях налогового мониторинга за истекший квартал Не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за окончанием соответствующего квартала Оценка уровня организации системы внутреннего контроля за период, предшествующий проведению налогового мониторинга При подаче заявления о проведении налогового мониторинга Далее — за период проведения налогового мониторинга 1 ноября года, следующего за периодом проведения мониторинга Мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля за период мониторинга 1 ноября года, следующего за периодом проведения налогового мониторинга Информация об организации системы внутреннего контроля При подаче заявления о проведении налогового мониторинга Далее — ежегодно на 1-е число месяца соответствующего года, не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего года

Вообще проводить оценку необходимости внесения изменений в систему внутреннего контроля нужно не реже 1 раза в квартал. При внесении изменений актуальную информацию нужно сообщить налоговикам в срок до 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

Когда отчитываться

Раскрываемую налоговикам информацию о рисках компании, идентифицируемых для налогового мониторинга, сведения о рисках по отдельным сделкам и операциям и матрицу рисков и контрольных процедур нужно сдать за отчетные периоды, наступившие после 1 января 2022 года.

Что мониторят налоговики

Компании, в отношении которых идёт налоговый мониторинг, обязаны соблюдать требования к системе внутреннего контроля:

за совершаемыми фактами хозяйственной жизни (бизнес-процессы);

правильностью исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов.

Вообще, система внутреннего контроля должна работать на всех уровнях бизнес-процесса (операции). А именно:

ЭТАП ЦЕЛЬ До фактического начала бизнес-процесса (операции) Предупреждение или снижение негативного воздействия событий и факторов, которые могут повлиять на достижение целей организации Непосредственно в ходе бизнес-процесса (операции) Своевременное выявление и немедленное устранение возникающих в ходе работы нарушений и отклонений от заданных параметров После бизнес-процесса (операции) Установление достоверности отчетных данных и оценки соответствия результатов целевым (плановым) показателям

Для налогового мониторинга интересны следующие области риска:

занижение/завышение доходов;

занижение/завышение расходов;

завышение убытков;

занижение налоговой базы;

завышение вычета;

неправомерное применение льготы;

неправильное определение суммы налога, сбора, страхового взноса;

неправильное применение налоговой ставки (ставки сбора, тарифа страхового взноса);

неправильное заполнение налоговой декларации (расчета);

непредставление налоговой декларации (расчета);

непредставление документов (информации);

неуплата налога, сбора, страхового взноса;

несоблюдение установленных сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов.

Содержание требований к организации системы внутреннего контроля

Это следующие вопросы:

организация системы внутреннего контроля;

контрольная среда;

система управления рисками;

выявление рисков;

оценка рисков;

раскрытие информации о рисках;

представление информации о рисках;

контрольные процедуры;

раскрытие информации о контрольных процедурах;

представление информации о контрольных процедурах;

информационная система;

оценка системы внутреннего контроля;

уровни организации системы внутреннего контроля;

раскрытие информации об уровне организации системы внутреннего контроля;

представление информации по оценке уровня организации системы внутреннего контроля;

информация о системе внутреннего контроля;

сроки представления информации.