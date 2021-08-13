Система внутреннего контроля при налоговом мониторинге: что про нее надо знать и как ее организовать

Всё больше компаний переходит от обычных налоговых проверок на налоговый мониторинг. К тому же каждый год ФНС постепенно снижает критерии вхождения в этот режим контроля. В связи с этим приказ ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518 утвердил требования к организации системы внутреннего контроля и формы (форматы) документов при налоговом мониторинге для отчётности.
Чем руководствоваться
На основании п. 7 ст. 105.26 НК РФ (Закон от 29.12.2020 № 470-ФЗ с изменениями) система внутреннего контроля должна соответствовать требованиям к её организации, которые устанавливает ФНС России.
Поэтому с 7 августа 2021 года нужно руководствоваться таким приказом ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518 (далее — Приказ № ЕД-7-23/518). Он закрепил:
- требования к организации системы внутреннего контроля;
- формы и форматы документов, которые организации сдают в налоговую при раскрытии информации о системе внутреннего контроля.
Суть в том, что в соответствии с этим приказом вся информация о системах внутреннего контроля участников налогового мониторинга будет приведена к единому стандарту. А это позволит налоговикам обрабатывать ее автоматически.
Кроме того, конкретизация раскрываемых данных позволит налоговикам активнее применять риск-ориентированный подход в налоговом мониторинге.
Какие изменения
Важная задача налогового мониторинга — снижение налоговых рисков организации. Налоговый орган комплексно анализирует их и оценивает эффективность работы системы внутреннего контроля налогоплательщика по выявлению и предотвращению этих рисков. Результаты этой работы — основа для планирования проверок. Они определяют:
- метод проверок — сплошной или выборочный;
- объем необходимых документов.
Компании с 07.08.2021 предоставляют более подробную информацию о рисках. Так, предусмотрено раскрытие информации:
- о коде вида экономической деятельности по ОКВЭД, к которой относится риск;
- норме Налогового кодекса РФ, с которой связан раскрываемый риск;
- детально о сделке (операции), в отношении которых выявлен риск (в т. ч. о контрагенте, виде сделки, реквизитах договора).
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В форме «Информация об организации системы внутреннего контроля» теперь более стандартизованное изложение информации обо всех внутренних нормативных документах налогоплательщика в отношении организации и функционирования системы внутреннего контроля.
Соответствующим образом скорректирован состав документов. Так, таблицы «Анализ контрольных процедур» больше нет. Введена новая форма «Информация о рисках по отдельным сделкам и операциям».
Если до 07.08.2021 по электронке отправляли информацию об организации системы внутреннего контроля, то теперь добавлены электронные форматы представления:
- информации о рисках организации;
- информации о рисках по отдельным сделкам и операциям;
- контрольных процедур;
- результатов их выполнения;
- оценки уровня организации системы внутреннего контроля;
- мероприятий по улучшению системы внутреннего контроля;
- матрицы рисков и контрольных процедур.
Таблицы с данными тоже поправили.
Например, в сведения о результатах контрольных процедур нужно вносить информацию о количестве проверенных договоров, операций и документов.
Когда отчитываться
Пункт 18.3 Приказа № ЕД-7-23/518 установил сроки сдачи документов и информации, формируемых в соответствии с требованиями к организации системы внутреннего контроля. Вот они:
ПРЕДМЕТ ОТЧЁТА
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОК СДАЧИ
|Риски, идентифицируемые в целях налогового мониторинга, на календарный год, за который он проводится
|Ежеквартально на 1-е число месяца соответствующего квартала, не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего квартала
|Информация о рисках по отдельным сделкам и операциям на календарный год, за который проводится налоговый мониторинг
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Ежеквартально на 1-е число месяца соответствующего квартала, не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего квартала.
При отсутствии данных для раскрытия сдают с нулевыми значениями.
|Контрольные процедуры в целях налогового мониторинга, на календарный год, за который проводится налоговый мониторинг
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При подаче заявления о проведении налогового мониторинга
Далее — ежеквартально на 1-е число месяца соответствующего квартала, не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего квартала
|Матрица рисков и контрольных процедур организации на календарный год, за который проводится налоговый мониторинг
|Ежеквартально на 1-е число месяца соответствующего квартала, не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего квартала
|Результаты выполнения контрольных процедур в целях налогового мониторинга за истекший квартал
|Не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за окончанием соответствующего квартала
|Оценка уровня организации системы внутреннего контроля за период, предшествующий проведению налогового мониторинга
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При подаче заявления о проведении налогового мониторинга
Далее — за период проведения налогового мониторинга 1 ноября года, следующего за периодом проведения мониторинга
|Мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля за период мониторинга
|1 ноября года, следующего за периодом проведения налогового мониторинга
|Информация об организации системы внутреннего контроля
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При подаче заявления о проведении налогового мониторинга
Далее — ежегодно на 1-е число месяца соответствующего года, не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего года
Вообще проводить оценку необходимости внесения изменений в систему внутреннего контроля нужно не реже 1 раза в квартал. При внесении изменений актуальную информацию нужно сообщить налоговикам в срок до 5 рабочих дней со дня внесения изменений.
Когда отчитываться
Раскрываемую налоговикам информацию о рисках компании, идентифицируемых для налогового мониторинга, сведения о рисках по отдельным сделкам и операциям и матрицу рисков и контрольных процедур нужно сдать за отчетные периоды, наступившие после 1 января 2022 года.
Что мониторят налоговики
Компании, в отношении которых идёт налоговый мониторинг, обязаны соблюдать требования к системе внутреннего контроля:
- за совершаемыми фактами хозяйственной жизни (бизнес-процессы);
- правильностью исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов.
Вообще, система внутреннего контроля должна работать на всех уровнях бизнес-процесса (операции). А именно:
ЭТАП
ЦЕЛЬ
|До фактического начала бизнес-процесса (операции)
|Предупреждение или снижение негативного воздействия событий и факторов, которые могут повлиять на достижение целей организации
|Непосредственно в ходе бизнес-процесса (операции)
|Своевременное выявление и немедленное устранение возникающих в ходе работы нарушений и отклонений от заданных параметров
|После бизнес-процесса (операции)
|Установление достоверности отчетных данных и оценки соответствия результатов целевым (плановым) показателям
Для налогового мониторинга интересны следующие области риска:
- занижение/завышение доходов;
- занижение/завышение расходов;
- завышение убытков;
- занижение налоговой базы;
- завышение вычета;
- неправомерное применение льготы;
- неправильное определение суммы налога, сбора, страхового взноса;
- неправильное применение налоговой ставки (ставки сбора, тарифа страхового взноса);
- неправильное заполнение налоговой декларации (расчета);
- непредставление налоговой декларации (расчета);
- непредставление документов (информации);
- неуплата налога, сбора, страхового взноса;
- несоблюдение установленных сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов.
Содержание требований к организации системы внутреннего контроля
Это следующие вопросы:
- организация системы внутреннего контроля;
- контрольная среда;
- система управления рисками;
- выявление рисков;
- оценка рисков;
- раскрытие информации о рисках;
- представление информации о рисках;
- контрольные процедуры;
- раскрытие информации о контрольных процедурах;
- представление информации о контрольных процедурах;
- информационная система;
- оценка системы внутреннего контроля;
- уровни организации системы внутреннего контроля;
- раскрытие информации об уровне организации системы внутреннего контроля;
- представление информации по оценке уровня организации системы внутреннего контроля;
- информация о системе внутреннего контроля;
- сроки представления информации.
Также Приказ № ЕД-7-23/518 содержит 19 приложений с бланками отчётов и их электронными форматами. А ещё — 4 перечня:
- направлений выявления риска;
- областей риска;
- налогов, сборов, страховых взносов;
- видов сделок (операций).