Чем опасен нелегальный бизнес в сети

Сегодня распространен бизнес в Интернете — люди заводят страничку в социальной сети и продают через нее свои услуги и товары. При этом виртуальные бизнесмены зачастую не регистрируют свое дело, доходы не декларируют и не платят никакие налоги. Посмотрим, чем может обернуться подобная теневая деловая активность для ее участников.

Риски начисления налогов и штрафных санкций

В последнее время все чаще налоговые инспекторы выявляют факты ведения предпринимательской деятельности без регистрации. Одним из самых распространенных видов теневого бизнеса является нелегальная сдача недвижимости в аренду.

По итогам проверок налоговики доначисляют нелегальным бизнесменам НДФЛ по ставке 13%, НДС по ставке 20%, штрафы в размере 20% от недоимки и пени.

Заметим, что собственникам имущества дешевле было бы зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с упрощенной системой налогообложения. При таком подходе налоговый платеж составил бы всего 6%.

При этом компенсировать свои затраты на уплату налога можно тем, что, легализовав свой бизнес, появится возможность заключать официальные договоры с компаниями, которые готовы платить более высокую арендную плату.

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Риски привлечения к уголовной ответственности

Налоговые инспекторы не только доначисляют налоги, но и передают информацию в силовые структуры. В итоге нелегальные бизнесмены попадают в орбиту уголовного правосудия. Кстати, оперативники управлений экономической безопасности МВД самостоятельно выявляют теневых предпринимателей в рамках своих полномочий.

Поэтому подпольные методы ведения бизнеса связаны не только с финансовыми рисками, но и с рисками привлечения к уголовной ответственности. Оказаться на скамье подсудимых можно за незаконное предпринимательство по статье 171 УК РФ, уклонение от уплаты налогов с физического лица по статье 198 УК РФ или по другой статье.

Приведем несколько примеров работы бойцов невидимого фронта.

Сотрудники полиции пресекли деятельность группы, которая незаконно продавала билеты в театры через сеть Интернет по завышенным ценам. Злоумышленники создали свыше 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры. Операторами доменных имен являлись иностранные компании, общение с покупателями осуществлялось с использованием интернет-телефонии.

По другому делу оперативники установили, что молодые люди через социальные сети и мессенджеры наладили канал сбыта контрафактных часов известных брендов. В рамках контрольной закупки полицейские приобрели несколько часов, после чего подозреваемые были задержаны.

Столичные детективы выявили организованную группу, участники которой изготавливали украшения и сбывали их через интернет-магазин под брендом одной из крупнейших зарубежных компаний.

В январе — июне 2021 года рост IT-преступности составил 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось количество преступлений, совершаемых при помощи сети Интернет, на 42,1%, с использованием компьютерной техники — на 35,6%.

Как видим, виртуальное пространство хорошо прослеживается оперативниками, и нелегальная торговля рано или поздно может привести подпольных миллионеров на скамью подсудимых.

Как выявляют нелегальных предпринимателей

Налоговики имеют право получать у кредитных учреждений интересующую их информацию по банковским счетам. Регулярные поступления на счет могут выступить доказательством ведения предпринимательской деятельности. Наряду с этим контролеры располагают сведениями о владельцах недвижимости и транспортных средствах. Также инспекторы проводят различные мероприятия налогового контроля, в частности налоговые проверки.

Сотрудники правоохранительных органов наделены более широкими полномочиями, чем их коллеги из налогового ведомства. Так, работники силовых структур проводят следующие оперативно-разыскные мероприятия:

контролируют почтовые отправления, телеграфные и иные сообщения;

прослушивают телефонные переговоры;

снимают информацию с технических каналов связи;

получают компьютерную информацию.

Собранные сведения оперативники вправе передать следователям для возбуждения уголовного дела или направить налоговикам для использования в работе. При этом суды признают допустимыми доказательства, полученные в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Выводы и рекомендации

В целях минимизации обозначенных выше рисков можно рекомендовать предприимчивым людям узаконить свой бизнес, декларировать свои доходы и платить налоги. Здесь приведена лишь малая часть весьма поучительных историй из жизни незадачливых предпринимателей. Хотя история нас учит тому, что ничему не учит. И всегда найдутся те, кто будет продолжать играть с государством в азартные игры.