Какие законы вступают в силу в сентябре

Больничные по уходу за детьми до семи лет включительно в размере 100% от заработка, «гаражная амнистия», электронные сертификаты для инвалидов и другие нововведения первого месяца осени — в новом обзоре.

С 1 сентября

Больничные по уходу за ребенком

Родители будут получать больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно в размере 100 % среднего заработка независимо от стажа.

Сумма не будет зависеть от того, лечат ли ребенка в стационарных или амбулаторных условиях. Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 рублей.

Еще больше о пособиях в 2021 году мы рассказываем в онлайн-курсе для бухгалтеров и кадровиков — начать проходить можно прямо сейчас.

«Гаражная амнистия»

Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи.

Речь идет о гаражах, возведенных в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года.

Новые требования к организаторам азартных игр

В России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Он будет выявлять незаконную деятельность букмекеров в интернете и направлять целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.

Организовывать азартные игры в букмекерской конторе и тотализаторе посредством кредитной организации будет возможно только в случае присоединения к информационной системе регулятора.

Обжалование штрафов через «Госуслуги»

Жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, зафиксированном автоматической дорожной камерой, можно будет подать через портал госуслуг или сайт суда.

Дистанционная продажа лекарств

Меняются требования к аптечным организациям, которые могут заниматься онлайн-продажей лекарств. Теперь несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах.

Ранее организация должна была иметь не менее 10 аптек на территории России и свой собственный сайт. Теперь же организации смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них.

Лесные питомники

Закреплены правила создания лесных питомников и их эксплуатации. На таких земельных и лесных участках должна быть необходимая инфраструктура. Там будут выращивать саженцы и сеянцы основных лесных древесных пород.

Студенты смогут получить сразу несколько квалификаций

Благодаря тому, что вузы получили больше автономии в выборе образовательных программ, высшие учебные заведения смогут готовить специалистов по укрупненным группам профессий.

Таким образом, у студентов появилась возможность получать одновременно несколько квалификаций, менять после второго курса профиль обучения и переходить на другие факультеты.

Также возвращается обязательная предзащита диссертаций для аспирантов.

С 10 сентября

Полная информация от финансовых организаций

Установлена обязанность финансовых организаций предоставлять потребителям полную и достоверную информацию о совершаемых операциях, а также о договоре, который физлицо хочет заключить с организацией, включая все возможные риски, связанные с этим.

С 26 сентября

Электронный сертификат для инвалидов

К способам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, помимо их предоставления или компенсации за самостоятельно приобретенное средство, добавляется еще один — электронный сертификат.

Использовать его можно будет в любом магазине, в том числе онлайн, для покупки технического средства реабилитации. Выбор способа остается за получателем поддержки.

С 27 сентября

Выплаты по исполнительному производству

Работодатели, которые платят должнику зарплату или другие периодические платежи, теперь обязаны в трехдневный срок со дня выплаты переводить удержанные денежные средства на депозитный счет службы судебных приставов.