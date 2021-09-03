План счетов для бухгалтерского учета на 2021 год: важные моменты

План счетов бухгалтерского учета 2021 года для коммерсантов отличается от плана, применяемого госструктурами.

Какие в 2021 году действуют планы счетов бухучета?

Фактически, планов счетов бухгалтерского учета на 2021 год законодательством РФ установлено несколько.

В коммерческом сегменте применяются:

план счетов бухучета в коммерческих фирмах (утвержден приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н);

план счетов, утвержденный для банковских структур;

план счетов, введенный для некредитных организаций.

По мнению Минфина (письмо от 15.03.2001 № 16-00-13/05), план, утвержденный приказом № 94н, не носит нормативно-правового характера, а является рекомендательным документом.

В государственной бюджетной системе утверждены и применяются:

планы бухгалтерских счетов для автономных, бюджетных и казенных учреждений;

единый план бюджетных субъектов (утвержден приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н).

Изучим специфику самого распространенного плана счетов бухгалтерского учета 2021 года — введенного приказом Минфина № 94н.

План счетов бухгалтерского учета (приказ Минфина № 94н)

Этот документ задействуется во всех коммерческих фирмах (кроме кредитных учреждений), где бухучет ведется посредством двойной записи. Используя счета из рассматриваемого плана, бухгалтеры отражают в регистрах бухучета проводки по дебету и кредиту двух корреспондирующих счетов.

Предприятию необязательно использовать все счета, введенные приказом об утверждении плана счетов бухгалтерского учета № 94н. Но те, что соответствуют хозяйственным процедурам, характерным для деятельности данной фирмы, задействовать необходимо. Утвержденный приказом № 94н план счетов бухгалтерского учета включает, не считая синтетических счетов, также субсчета. И те, и другие субъект бухучета объединяет в рабочий план счетов.

Что он представляет собой?

Рабочий план счетов бухгалтерского учета организации

Рабочий план — обязательный компонент учетной политики фирмы. В нем содержатся счета бухучета из числа тех, что утверждены в приказе № 94, и соответствующие тем хозяйственным операциям, которые характерны для фирмы.

Счета, принятые в рабочем плане, могут быть представлены:

синтетическими;

субсчетами для синтетических счетов;

забалансовыми;

субсчетами для забалансовых счетов.

В качестве первых обязательно должны задействоваться те, что утверждены приказом № 94н. Вторые субъект бухучета может использовать любые — те, что отражены в основном плане счетов, или же свои собственные. Третьи — применяются те, что приведены в приказе № 94н (в случае если им соответствуют хозяйственные операции в фирме), или же те, которые разработаны субъектом бухучета самостоятельно. Счета четвертого типа фирма всегда формирует самостоятельно.

Есть ряд иных важных предписаний, касающихся использования счетов по основному плану — они закреплены в инструкции, прилагающейся к приказу № 94н.

Инструкция к приказу об утверждении плана счетов бухгалтерского учета № 94н

Главное назначение рассматриваемой инструкции — ознакомить бухгалтера с порядком составления корреспонденций между счетами бухучета. Используя этот порядок, предприятие формирует проводки по методу двойной записи.

В бюджетной сфере бухучет ведется с использованием особых планов счетов. Главным из них можно считать единый план, утвержденный приказом № 157н.

Важно не только знать план счетов бухгалтерского учета, но и правильно им пользоваться при составлении проводок.

Бухучет в бюджетной сфере: единый план счетов бухгалтерского учета (утвержден приказом Минфина № 157н)

В рассматриваемом едином плане утверждены приведенные в особой структуре счета бухучета, которые подлежат использованию организациями бюджетной системы.

Эти счета весьма значительно отличаются от тех, которые утверждены для коммерческих фирм. Они 5-разрядные и на практике могут отражаться в бухгалтерских регистрах с применением дополнительных аналитических разрядов, а также кодов вида финансового обеспечения — в соответствии с отдельными планами счетов учета для конкретных типов бюджетных организаций.

Как и в случае с частными фирмами, госучреждения формируют рабочие планы счетов бухучета.

Итоги

Утвержденные законодательно для частных фирм и госструктур планы счетов бухучета в 2021 году обязательны к использованию бухгалтериями соответствующих организаций. На их основе создаются рабочие планы счетов хозяйствующих субъектов.