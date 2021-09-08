Нетрудовые доходы: за что вам платят, кроме зарплаты, и кому это надо

Какие у вас первые ассоциации со словосочетанием «нетрудовые доходы»? Сразу представляются взятки чиновников или спонсорская поддержка любовницы женатым мужчиной. А ведь по сути, нетрудовые доходы —это все те, которые получены не за оплату труда. То есть не зарплата или деньги за подработку.

Некоторые люди видят во всем подвох — вот, мол, зачем банк дает кэшбек по картам. Будешь больше тратить из-за этого и останешься в минусе. Или зачем супермаркет начисляет баллы на карту лояльности — небось цены завысили изначально.

Давайте разберемся, кто и зачем дает россиянам всевозможные «плюшки», которые можно назвать нетрудовыми доходами. Понятно, что просто так никто ничего не дает. Но это не значит, что возможностями нельзя пользоваться себе во благо.

Кэшбек по банковским картам

Раз уж упомянула его ранее, то с этого и начнем. Банки действительно так стимулируют оплату картами. Торговая точка за каждую оплату карточкой платит комиссию. Она делится между платежной системой (Visa, Mastercard, МИР и т.д.), банком, который поставил платежный терминал, и банком, который выпустил карту.

Банкам выгодно поделиться частью прибыли с покупателем, чтобы вы выбрали именно эту карту. Многие замечают, что продавцы изначально закладывают траты на прием карт в цену товара — это правда. Только придем мы в «Пятерочку» или аптеку — и цена будет одинаковая, заплатим ли мы картой с кэшбэком, картой без кэшбэка или наличными.

Ставки по вкладам

Банк привлекает деньги как физических, так и юридических лиц. Чтобы человек принес деньги на счет, его пытаются заинтересовать процентами.

Потом банк эти деньги выдаст в кредит, а ставка там будет намного больше, чем по вкладу. Банк вычтет из разницы все свои расходы, а остаток — это прибыль банка.

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Бонусные баллы

Программы лояльности есть не только у банков, но и у различных магазинов и сервисов. По карте начисляется кэшбэк в баллах, которыми потом можно что-то оплатить в этом магазине или сервисе.

Мог бы магазин просто сделать цену пониже? Да, но с баллами лояльности вы придете в ту же торговую точку, баллы нужно будет потратить именно здесь. Но если все равно надо покупать и в какие-то места вы часто ходите — почему бы не копить баллы? Доход маленький, но все равно приятно.

Бесплатные акции за обучение инвестициям

Сейчас в России бум интереса к фондовому рынку, брокеры хотят выиграть конкурентную борьбу за клиентов. Несколько компаний, от ВТБ до Тинькофф, дарят акции тем, кто пройдет обучающий курс и заведет брокерский счет.

Но, как правило, пишут, что, мол, подарим акции на сумму до 15-20 тыс. рублей, а дарят в итоге — на тысячу рублей.

В чем тут выгода для инвесткомпаний? Они получают нового клиента, который прошел обучение, купил акции. То есть начал втягиваться. Потом на этом человеке можно зарабатывать на обслуживании счета или комиссиях за куплю-продажу акций и облигаций.

Кэшбек за путешествия от государства

Постоянно запускаются новые этапы выплаты кэшбэка от государства за путешествия по России. Интерес властей тут понятен: это способ поддержки туристической отрасли, которая сильно пострадала в пандемию. Вдобавок этот кэшбек начисляют только при оплате картой «Мир».