Счет 62 в бухгалтерском учете: важные нюансы

Счет 62 в бухгалтерском учете аккумулирует данные по расчетам с покупателями и заказчиками. Об особенностях его применения рассказано в этой статье.

Бухучет дебиторской задолженности на 62-м счете

Правила, которые нужно иметь в виду при работе со счетом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», указаны в плане счетов бухгалтерского учета и инструкции к нему, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н. Счет 62 используется для отражения:

дебиторской задолженности (далее — ДЗ) покупателей и заказчиков за проданные товары, работы, услуги (далее — ТРУ);

кредиторской задолженности в виде авансов полученных.

Оборот по дебету 62-го счета имеет место при отражении задолженности покупателей, когда происходит реализация ТРУ. Второй стороной проводки будут счета доходов 90.1, 91.1 или счет 46 при поэтапном отражении доходов от выполнения долгосрочных работ.

Таким образом, ДЗ отражается одновременно с выручкой. В соответствии с правилами бухучета выручка показывается в учете при соблюдении ряда условий (п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н):

наличие юридически обоснованного права на получение выручки;

наличие суммового значения выручки;

наличие убежденности в получении оплаты;

был осуществлен переход права собственности, т. е. покупатель принял ТРУ;

наличие суммового значения соответствующих расходов, понесенных для получения этой выручки.

Если не выполнено хотя бы одно условие, то оплата, полученная организацией, должна отражаться как кредиторская задолженность, а не погашать дебиторскую.

При поступлении оплаты от покупателя счет 62 кредитуется, а запись по дебету делается на счетах учета денежных средств.

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Аналитика 62 счета должна позволять проверять его остатки на наличие просроченной задолженности, то есть вестись в разрезе контрагентов, выставленных счетов, сроков оплат. Для обеспечения прозрачности отчетности просроченная задолженность должна быть зарезервирована проводкой Дт 91.2 Кт 63 (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н). В балансе дебиторка показывается за минусом резерва.

Долги, вернуть которые нет возможности, и долги с истекшим сроком исковой давности должны быть списаны (п. 77 ПБУ) за счет резерва проводкой Дт 63 Кт 62, а если они не были зарезервированы, то списываются на финансовые результаты Дт 91.2 Кт 62.

При этом еще 5 лет списанная ДЗ отражается за балансом (счет 007) для того, чтобы отслеживать изменение материального состояния должника и возможность возврата долга.

Бухучет полученных авансов

Оплата ТРУ до их отгрузки или передачи учитывается на 62-м счете обособленно, обычно применяется субсчет 62.2 «Авансы полученные», тогда как субсчет 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» используется для учета ДЗ от покупателей. В балансе полученные авансы входят в состав кредиторской задолженности, то есть показываются в пассиве, показывать авансы свернуто с ДЗ нельзя. Кроме того, при получении предоплаты поставщик должен начислить НДС (п. 1 ст. 167 НК РФ).

Пример:

В июле ООО «Пчелка» (покупатель) и ООО «Василек» (продавец) подписали договор на приобретение тротуарной плитки стоимостью 944 590 руб. В этом же месяце ООО «Пчелка» произвело полную предоплату. В учете ООО «Василек» делаются следующие проводки:

Дт 51 Кт 62.2 — 944 590 руб. — на расчетный счет поступила предварительная оплата от ООО «Пчелка»;

Дт 76 субсчет «НДС с авансов полученных» Кт 68 субсчет «НДС» 157 431,67 руб. (944 590 × 20/120) — начислен НДС при получении предоплаты.

В августе ООО «Василек» отгрузило всю тротуарную плитку покупателю и отразило такие записи:

Дт 62.1 Кт 90 — 1 944 590 руб. — начислена выручка;

Дт 90.3 Кт 68 субсчет «НДС» — 157 431,67 руб. — начислен НДС с продажи;

Дт 68 субсчет «НДС» Кт 76 субсчет «НДС с авансов полученных» 157 431,67 руб. — начисленный ранее НДС с полученной предоплаты принят к вычету;

Дт 62.2 Кт 62.1 — 944 590 руб. — произведен зачет ранее полученной предоплаты.

Расчеты векселем

В инструкции к плану счетов также уделено внимание особенностям расчетов векселями. Если покупатель выдает поставщику собственный вексель, то задолженность не погашается, но этим действием оформляется отсрочка платежа и выдается гарантия оплаты. Для учета полученных векселей рекомендуется выделить отдельный субсчет, например, 62.3 «Векселя полученные». В учете продавца делаются следующие записи:

Дт Кт Описание 62.1 90.1 Начислена выручка 90.3 68 субсчет «НДС» Начислен НДС с продажи 62.3 62.1 Получен собственный вексель от покупателя 51 62.3 Получены денежные средства при предъявлении векселя 51 91.1 Получены проценты по векселю

Другая ситуация возникает, если оплата задолженности производится векселем третьих лиц. Такой вексель признается финансовым вложением и учитывается на счете 58. В учете поставщика делаются записи, указанные в таблице:

Дт Кт Описание 62.1 90.1 Начислена выручка 90.3 68 субсчет «НДС» Начислен НДС с продажи 58.2 62.1 Получен вексель третьего лица в качестве оплаты

Итоги

Для разных видов ДЗ планом счетов предусмотрены специальные счета. Одним из них является счет 62, который может быть как активным, так и пассивным, поскольку он используется для учета как ДЗ от покупателей и заказчиков, так и кредиторки в виде полученных авансов и предоплат.