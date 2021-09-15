Микрофинансовые мифы: к каким последствиям они могут привести?

В последнее время многие говорят о том, что уровень финансовой грамотности россиян растет. Это происходит благодаря активной работе как Банка России, так и компаний-кредиторов, которые работают в России. Однако так уж сложилось, что и странных заблуждений о микрофинансовом рынке все равно хватает.

Оставив за скобками самое распространенное суждение — об астрономических процентах и фантастической прибыли МФО, поговорим о других, более неожиданных «экспертных мнениях». Многие из них весьма далеки от реальности.

Миф 1: МФО начисляют сложные проценты, которых заемщик не видит и которые продолжают расти даже после погашения займа

В действительности деятельность всех официальных МФО регулируется действующим законодательством, в частности, федеральными законами «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и «О потребительском кредите (займе)».

Законодательно прописаны и максимальная процентная ставка (не выше 1% в день), и максимальный размер выплат с учетом штрафов и пеней (он не должен превышать сумму предоставленного займа более чем в 1,5 раза).

Существует также требование к прозрачности оферты, то есть предложение МФО должно быть прозрачно и понятно потребителю. В случае, если эти требования нарушаются, компании выносится предписание, а неоднократные проступки влекут за собой исключение из реестра микрофинансовых организаций, что, по сути, равносильно запрету на ведение бизнеса. Поэтому легальные компании никогда не станут играть с непонятными процентами. Это чревато большими рисками для них самих.

Миф 2: МФО специально мешают платить вовремя, чтобы потом требовать гигантские проценты

Еще одна выдумка, с помощью которой микрофинансисты якобы наживаются на доверчивых гражданах. На самом деле, любую финансовую компанию больше всего радует заем, который погасили точно в срок, желательно оставив после этого положительный отзыв в интернете. Рынок кредитования насыщен, конкуренция велика, и ни одна компания не захочет портить себе репутацию.

Откуда в таком случае берутся рассказы о кредиторах, которые внезапно исчезают и не выходят на связь, чтобы затем появиться с требованием вернуть колоссальный долг? К подобным ухищрениям могут прибегать нелегальные кредиторы. Они не состоят в реестре Банка России и действуют на свой страх и риск. Занимать деньги у них крайне не рекомендуется.

Миф 3: МФО раздают деньги всем подряд и могут вообще забыть про должника, особенно если он сменит номер телефона

Очевидно, что этот миф противоречит двум предыдущим: компании, которые были готовы идти на обман ради получения сомнительной прибыли, вдруг оказываются небывалыми альтруистами. Логики здесь никакой нет, на то это и мифы. Зато есть интерес недобросовестных «юридических компаний», которые рекламируют свои услуги по избавлению от долгов. Тем самым они пытаются убедить людей в том, что не платить за взятые ранее кредиты или займы правильно. А если все же возникнут какие-то проблемы, их легко решит добрый «юрист».

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Требования к клиентам у МФО и правда весьма лояльны: получить заем могут в том числе и те люди, которым банки отказываются выдавать кредиты. Однако это не значит, что микрофинансовые организации удовлетворяют все заявки без разбора. Каждый запрос оценивается скоринговой системой, и у серьезных компаний она настроена грамотно. Поэтому и доля дефолтов не превышает 10% от выданных займов. И конечно, все задолженности фиксируются, а процедура взыскания отлажена до автоматизма, начиная от напоминаний погасить образовавшуюся задолженность и заканчивая передачей дела в суд.

Игнорировать имеющиеся долги ни в коем случае нельзя. Тем более все просрочки фиксируются не только микрофинансовыми организациями, но и бюро кредитных историй. Человеку с испорченной кредитной историей будет гораздо сложнее воспользоваться кредитами и займами в будущем.

Миф 4: при заполнении заявки на заем нужно указать ошибочные сведения о себе, так как после получения денег это избавит заемщика от ответственности

Прежде всего, искажая данные, человек значительно снижает свои шансы на получение займа. Если скоринговая система все же пропустит подобную заявку, это ни в коей мере не освобождает клиента от обязательств перед финансовой компанией.

Живучесть этого мифа также во многом связана с мнимым могуществом юристов, помогающих разобраться с просроченными долгами. Те пытаются найти ошибки в договоре займа, чтобы признать его недействительным. Но поскольку именно заемщик несет ответственность за достоверность указанных о себе сведений, а договоры составляются профессионалами, то оспорить их вряд ли удастся. В итоге заемщик не только должен погасить заем, но и вынужден оплачивать малоэффективные услуги юристов-раздолжителей.

Миф 5: МФО очень боятся юристов и силовиков и не рискуют взыскивать с них долги

Зачастую, по статистике, доля юристов и представителей силовых структур среди клиентов МФО выше, чем можно предположить на первый взгляд. Это свидетельствует о том, что при заполнении заявки некоторые люди намеренно приписывают себе «нужные» профессии. Однако на практике это не дает никаких преимуществ.

Статус судьи, прокурора или полицейского не освобождает от обязательств по взятым займам и кредитам. Напротив, законник или страж правопорядка должен дорожить честью мундира, если действительно является тем, за кого себя выдает.

Миф 6: обратившись в МФО, можно узнать о кредитной истории другого человека, например, родственника, и потребовать больше не выдавать ему займы

Кредитная история является конфиденциальной информацией, поэтому компании не станут разглашать ее третьим лицам, даже если это родственники.

К сожалению, бывают ситуации, когда кто-либо берет кредит или заем, а другие члены семьи против. Но если человек является совершеннолетним, дееспособным, ранее не допускал серьезных просрочек и не имеет текущей высокой задолженности, то он имеет все шансы получить заем. Оснований для отказа у МФО нет, и просьбы «не давать денег» нерадивому родственнику они тоже не фиксируют. Ситуацию нужно решать внутри семьи.

Пока в России лишь обсуждается законопроект, который позволит заемщикам наложить запрет на выдачу кредитов и займов самим себе. По замыслу, это позволит избежать ситуаций, когда на имя человека деньги берут мошенники. Однако число таких казусов составляет менее долей процента.

В конце концов, финансовые организации менее всего заинтересованы в том, чтобы выдавать средства мошенникам. Ведь в этом случае главным пострадавшим оказывается даже не человек, на чье имя оформлен фиктивный заем, а компания, которая несет финансовый ущерб.