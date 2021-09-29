Возможности ПИФ для финансирования в группе компаний: важные моменты

Паевые инвестиционные фонды в структуре бизнеса — без сомнения, нишевой инструмент. В отношении ПИФов сразу возникают ассоциации — конфиденциально; есть особенности налогообложения; скорее всего, дорого в обслуживании.

Все это действительно применимо к ПИФам. Давайте разбираться в деталях с экспертами taxCoach.

Итак, ПИФ как инструмент имеет уникальные свойства. Однако дороговизна «содержания» из-за необходимости соблюдения ряда обязательных процедур делает его недоступным и нецелесообразным для массового применения.

Имея богатый опыт структурирования бизнеса с использованием смелых решений и нестандартных комбинаций различных организационно-правовых форм, сделаем небольшую ремарку: эффекты, достигаемые с помощью ПИФ, сугубо индивидуальны.

В одном из наших проектов по желанию заказчика рассматривались несколько сценариев использования ПИФ для ведения девелоперских проектов. Один из них — механизм неочевидного владения.

Проиллюстрируем на примере. С небольшими корректировками выводы будут применимы к любому другому бизнесу.

Конфиденциальность

ПИФ привлекателен возможностями использования в качестве инструмента неочевидного владения, поскольку информация о владельцах паев является непубличной и может быть представлена только по требованию ограниченного круга лиц, по основаниям, предусмотренным законом.

Из-за особенностей законодательства и кредитования застройщиков ПИФ, как правило, не может напрямую владеть долями / акциями в юридических лицах — застройщиках. Поэтому традиционно ПИФ наделяется долями в материнской компании застройщиков в форме ООО. То есть, он становится дополнительным звеном между участниками и материнской компанией.

В сведениях об участниках ООО в ЕГРЮЛ указывается только наименование ПИФ, сведения об управляющей компании, размер принадлежащей доли и номинальная стоимость. В ЕГРЮЛ не будет указана информация о бенефициарах — владельцах ПИФ.

Однако в случае с застройщиками отсутствие реальных участников в ЕГРЮЛ еще ничего не значит.

Сейчас застройщики обязаны публично раскрывать определенную информацию в Единой информационной системе жилищного строительства. Не станем вдаваться в подробности — перечень большой. Но, что важно, застройщики обязаны раскрыть сведения о свих участниках и бенефициарах (п. 3.1 ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 30 декабря 2004 № 214-ФЗ).

Таким образом, хотя в ЕГРЮЛ в качестве участника и будет указан ПИФ, в ЕИСЖС потребуется раскрыть не только ПИФ, как участника ООО, но и конечных бенефициаров — физических и юридических лиц, которые здесь выступают владельцами ПИФа. Любой желающий может ознакомиться с этой информацией на одноименном ресурсе.

Кроме того, поскольку строительство жилых домов происходит за счет целевого кредитования, банки часто просят личное поручительство бенефициаров. В такой ситуации о реализации непрямого владения говорить не приходится.

Бизнесам, которые прибегают к кредитованию с поручительством бенефициаров, стоит распрощаться с иллюзией неочевидного владения через ПИФ.

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Налоговый эффект

ПИФ не является юридическим лицом, поэтому его доходы не облагаются налогом на прибыль (в соответствии с п. 2 ст. 11, п. 1 ст. 246 НК, плательщиками налога на прибыль признаются организации (юридические лица)).

Такая отличительная особенность предоставляет крайне привлекательную возможность для использования ПИФ в качестве финансового центра, позволяющего свободно перераспределять деньги внутри группы компаний без избыточных налоговых последствий.

Продолжим на примере упомянутого проекта.

Как и в предыдущем сценарии, ПИФ наделяется долями в материнской компании застройщиков. Однако в этом случае ПИФ становится финансовым центром в группе компаний:

аккумулирует прибыль застройщиков от завершенных объектов через дивиденды, выплачиваемые материнской компанией,

далее, финансирует застройщиков через займы.

При этом каждый из описанных шагов не приведет к потерям на налогах.

Выплата дивидендов материнской компании облагается налогом на прибыль по ставке 0% на основании льготы, предусмотренной пп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса РФ (владение долей не менее 50% в течении 365 дней). Любые доходы ПИФа не облагаются налогом на прибыль.

Таким образом, перераспределение денег внутри группы компаний застройщика происходит без налоговых последствий.

Как мы видим, ПИФ позволяет получить определенный налоговый эффект. Однако, в любом случае, необходимо соотносить этот эффект со стоимостью обслуживания такой структуры.

Стоимость обслуживания

Здесь мы не сделаем открытий. Обслуживание ПИФа стоит не маленьких денег.

Во-первых, ПИФ функционирует через управляющую компанию, которая осуществляет доверительное управление имуществом ПИФа. Доверительное управление — это профессиональная финансовая деятельность. Управляющая компания должна соответствовать лицензионным требованиям и иметь соответствующую лицензию (пп. 7 п. 2 ст. 1 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

Во-вторых, имущество ПИФа учитывается в специализированном депозитарии (п. 1 ст. 42 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»).

Депозитарная деятельность также относится к видам профессиональной финансовой деятельности, подлежащей обязательному лицензированию (пп. 8 п. 2 ст. 1 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

В-третьих, закон содержит ряд обязательных требований для ПИФ, а именно: ежегодный аудит и регулярная независимая оценка имуществаст. 37, 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Таким образом, при работе с ПИФ появляется обязательный набор организаций, который требуется для его функционирования — управляющая компания, специализированный депозитарий, оценщик и аудитор. Деятельность всех указанных субъектов подлежит обязательному лицензированию, поэтому совокупная стоимость обслуживания может доходить до 10 % от стоимости активов ПИФа. Однако, все в конечном счете определяется индивидуально.

Это относит ПИФ как инструмент в разряд нишевых, элитарных. Однако это не должно пугать, ведь полученный разносторонний эффект может превосходить понесённые затраты.