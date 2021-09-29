Возможности ПИФ для финансирования в группе компаний: важные моменты

Паевые инвестиционные фонды в структуре бизнеса — без сомнения, нишевой инструмент. В отношении ПИФов сразу возникают ассоциации — конфиденциально; есть особенности налогообложения; скорее всего, дорого в обслуживании.
Все это действительно применимо к ПИФам. Давайте разбираться в деталях с экспертами taxCoach.
Итак, ПИФ как инструмент имеет уникальные свойства. Однако дороговизна «содержания» из-за необходимости соблюдения ряда обязательных процедур делает его недоступным и нецелесообразным для массового применения.
Имея богатый опыт структурирования бизнеса с использованием смелых решений и нестандартных комбинаций различных организационно-правовых форм, сделаем небольшую ремарку: эффекты, достигаемые с помощью ПИФ, сугубо индивидуальны.
В одном из наших проектов по желанию заказчика рассматривались несколько сценариев использования ПИФ для ведения девелоперских проектов. Один из них — механизм неочевидного владения.
Проиллюстрируем на примере. С небольшими корректировками выводы будут применимы к любому другому бизнесу.
Конфиденциальность
ПИФ привлекателен возможностями использования в качестве инструмента неочевидного владения, поскольку информация о владельцах паев является непубличной и может быть представлена только по требованию ограниченного круга лиц, по основаниям, предусмотренным законом.
Из-за особенностей законодательства и кредитования застройщиков ПИФ, как правило, не может напрямую владеть долями / акциями в юридических лицах — застройщиках. Поэтому традиционно ПИФ наделяется долями в материнской компании застройщиков в форме ООО. То есть, он становится дополнительным звеном между участниками и материнской компанией.
В сведениях об участниках ООО в ЕГРЮЛ указывается только наименование ПИФ, сведения об управляющей компании, размер принадлежащей доли и номинальная стоимость. В ЕГРЮЛ не будет указана информация о бенефициарах — владельцах ПИФ.
Однако в случае с застройщиками отсутствие реальных участников в ЕГРЮЛ еще ничего не значит.
Сейчас застройщики обязаны публично раскрывать определенную информацию в Единой информационной системе жилищного строительства. Не станем вдаваться в подробности — перечень большой. Но, что важно, застройщики обязаны раскрыть сведения о свих участниках и бенефициарах (п. 3.1 ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 30 декабря 2004 № 214-ФЗ).
Таким образом, хотя в ЕГРЮЛ в качестве участника и будет указан ПИФ, в ЕИСЖС потребуется раскрыть не только ПИФ, как участника ООО, но и конечных бенефициаров — физических и юридических лиц, которые здесь выступают владельцами ПИФа. Любой желающий может ознакомиться с этой информацией на одноименном ресурсе.
Кроме того, поскольку строительство жилых домов происходит за счет целевого кредитования, банки часто просят личное поручительство бенефициаров. В такой ситуации о реализации непрямого владения говорить не приходится.
Бизнесам, которые прибегают к кредитованию с поручительством бенефициаров, стоит распрощаться с иллюзией неочевидного владения через ПИФ.
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Налоговый эффект
ПИФ не является юридическим лицом, поэтому его доходы не облагаются налогом на прибыль (в соответствии с п. 2 ст. 11, п. 1 ст. 246 НК, плательщиками налога на прибыль признаются организации (юридические лица)).
Такая отличительная особенность предоставляет крайне привлекательную возможность для использования ПИФ в качестве финансового центра, позволяющего свободно перераспределять деньги внутри группы компаний без избыточных налоговых последствий.
Продолжим на примере упомянутого проекта.
Как и в предыдущем сценарии, ПИФ наделяется долями в материнской компании застройщиков. Однако в этом случае ПИФ становится финансовым центром в группе компаний:
- аккумулирует прибыль застройщиков от завершенных объектов через дивиденды, выплачиваемые материнской компанией,
- далее, финансирует застройщиков через займы.
При этом каждый из описанных шагов не приведет к потерям на налогах.
- Выплата дивидендов материнской компании облагается налогом на прибыль по ставке 0% на основании льготы, предусмотренной пп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса РФ (владение долей не менее 50% в течении 365 дней).
- Любые доходы ПИФа не облагаются налогом на прибыль.
Таким образом, перераспределение денег внутри группы компаний застройщика происходит без налоговых последствий.
Как мы видим, ПИФ позволяет получить определенный налоговый эффект. Однако, в любом случае, необходимо соотносить этот эффект со стоимостью обслуживания такой структуры.
Стоимость обслуживания
Здесь мы не сделаем открытий. Обслуживание ПИФа стоит не маленьких денег.
Во-первых, ПИФ функционирует через управляющую компанию, которая осуществляет доверительное управление имуществом ПИФа. Доверительное управление — это профессиональная финансовая деятельность. Управляющая компания должна соответствовать лицензионным требованиям и иметь соответствующую лицензию (пп. 7 п. 2 ст. 1 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
Во-вторых, имущество ПИФа учитывается в специализированном депозитарии (п. 1 ст. 42 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»).
Депозитарная деятельность также относится к видам профессиональной финансовой деятельности, подлежащей обязательному лицензированию (пп. 8 п. 2 ст. 1 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
В-третьих, закон содержит ряд обязательных требований для ПИФ, а именно: ежегодный аудит и регулярная независимая оценка имуществаст. 37, 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
Таким образом, при работе с ПИФ появляется обязательный набор организаций, который требуется для его функционирования — управляющая компания, специализированный депозитарий, оценщик и аудитор. Деятельность всех указанных субъектов подлежит обязательному лицензированию, поэтому совокупная стоимость обслуживания может доходить до 10 % от стоимости активов ПИФа. Однако, все в конечном счете определяется индивидуально.
Это относит ПИФ как инструмент в разряд нишевых, элитарных. Однако это не должно пугать, ведь полученный разносторонний эффект может превосходить понесённые затраты.