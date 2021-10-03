Куры, костры, сорняки: за что сейчас дачникам грозят серьезные штрафы

За последнее время судебная практика заметно пополнилась примерами привлечения дачников к административной ответственности. Разберем, за что сейчас дачникам грозят серьезные штрафы.

Разведение домашней птицы и скота

До недавнего времени это был весьма и весьма спорный вопрос: практика судов по поводу возможности занятия птицеводством и животноводством на собственном дачном участке складывалась неоднозначно (были решения и запретительные, и, наоборот, разрешительные).

Пока дело не дошло до Верховного суда РФ, который поставил в нем окончательную точку. Началось все с того, что женщину оштрафовали на 10 000 рублей за использование своего земельного участка не по целевому назначению.

Причиной тому стали куры, которых она разводила на собственном дачном участке.

Неизвестно, была ли жалоба соседей по этому поводу, но факт налицо: постановлением госинспектора по использованию и охране земельных ресурсов ее привлекли к административной ответственности по ст. 8.8 КоАП РФ.

По результатам проверки было установлено, что на участке, который отнесен к категории земель сельскохозяйственного назначения с установленным видом разрешенного использования «для садоводства» собственница содержит домашнюю птицу.

Тогда как «садоводство» предполагает исключительно выращивание на участке плодово-ягодных и иных многолетних культур (Классификатор, утв. Приказом МЭР от 01.09.2014 № 540).

Женщина обжаловала постановление, но во всех судебных инстанциях ей отказали — и даже Верховный суд РФ подтвердил, что использование дачного участка не по целевому назначению является нарушением закона (Постановление от 02.08.2021 № 16-АД21-6-К4).

Таким образом, разведение на даче кур, коз, свиней и прочей живности чревато теперь серьезными штрафами.

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Единственное, за что можно зацепиться — это, как указал в прошлом году Конституционный суд РФ, вспомогательное назначение земельного участка.

Если по местным правилам землепользования на участках допускается вести не только садоводство (основной вид использования), но и разводить птицу и скот (вспомогательный вид использования), то наложение штрафа можно признать неправомерным.

А вспомогательное назначение земельных участков Конституционный суд РФ предписал теперь указывать в ЕГРН, чтобы не было никаких вопросов (Постановление от 16 октября 2020 г. № 42-П).

Разведение костров

Другую дачницу оштрафовали на 2 000 рублей за то, что она на собственном участке развела костер, чтобы сжечь растительный мусор (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ).

В условиях объявленного особого противопожарного режима сотрудники МЧС проводили проверки, в ходе которых и было обнаружено нарушение правил пожарной безопасности:

открытый огонь на расстоянии менее 50 метров до ближайшего сооружения (правда, как можно соблюсти это расстояние на участке в 6 соток, инспекторы так и не объяснили),

а кроме того, по условиям объявленного особого противопожарного режима отдельно запрещалось разведение костров на всей территории садоводческих, огороднических и дачных товариществ.

Суд, куда обратилась гражданка с жалобой, поддержал МЧС и признал наложенный штраф вполне законным (г. Барнаул, Индустриальный р-й суд, дело № № 12-206/2020).

Разведение сорняков

В 20 000 рублей штрафа обошелся дачнице ее участок, заросший сорняками.

Инспектор регионального отделения Россельхознадзора вынес постановление о привлечении ее к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (согласно которой невыполнение собственником обязательных мероприятий по предотвращению процессов, ухудшающих качественное состояние земель, влечет наложение на граждан штрафа от 20 до 50 тысяч рублей).

Длительное отсутствие обработки земельного участка, отнесенного к категории земель сельхозназначения, было признано именно таким правонарушением.