По каким формам отчитываться в Росстат в 2021 и 2022 годах

Отчитываться в Росстат должны все организации и ИП, вне зависимости от режима налогообложения и вида деятельности. Малые предприятия сдают меньше отчетов и более простые формы.

Сдают отчетность в территориальные отделения Росстата те организации и ИП, в отношении которых проводится сплошное или выборочное наблюдение по Федеральному закону от 29.11.2007 № 282-ФЗ. При сплошном наблюдении статотчетность сдают все организации и ИП, работающие в определенной сфере.

При выборочном – только те, кому Росстат сообщил о необходимости сдавать отчетность.

Узнать, какие именно формы должна сдавать ваша компания, очень просто. Сделать это можно на сайте Федеральной службы государственной статистики.

В специальную форму на сайте нужно ввести ИНН, ОГРН / ОГРНИП или ОКПО.

Формы федерального статистического наблюдения, в том числе и отчетов, утверждает Росстат. Единого срока сдачи отчетов в Росстат нет. Одни отчеты сдают раз в месяц, другие раз в квартал или раз в год.

На 2022 год Росстат обновил 36 форм в связи с переходом на обязательный электронный документооборот.

Статотчетность для малого бизнеса

В 2021 году было введено сплошное статнаблюдение по формам № МП-сп и 1-предприниматель. Отчетность сдавалась до 1 апреля 2021 года.

С 01.01.2022 г. форма № МП-сп признается утратившей силу на основании п. 2 Приказа Росстата от 10.09.2021 № 556.

Для малых предприятий на 2022 год сохранились следующие формы отчетов в Росстат:

№ 2-МП инновация. Сведения о технологических инновациях малого предприятия;

№ 3-ТОРГ (ПМ). Сведения о продаже и запасах товаров малого предприятия розничной торговли (с отчета за январь-март 2011 года);

№ ДАП-ПМ. Деловая активность МП добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды № МП (микро). Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия;

№ МП (микро)-натура. Сведения о производстве продукции микропредприятием № ПМ. Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия № ПМ-пром. Сведения о производстве продукции малым предприятием;

№ ПМ-торг. Сведения об обороте торговли малого предприятия;

№ ТЗВ-бюджет. Сведения о расходах бюджетного, автономного и казенного учреждения;

№ ТЗВ-ИП. Сведения о расходах на производство и продажу и результатах деятельности;

ИП № ТЗВ-МП. Сведения о расходах на производство и продажу и результатах деятельности МП.

Формы в Росстат для индивидуальных предпринимателей:

№ 1-ИП. Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя;

№ 1–ИП (мес). Сведения о производстве продукции индивидуальным предпринимателем.

Статотчетность по кадрам

Эти формы сдают не все компании. Перечень отчетов, которые сдает ваша компания уточняйте на сайте Росстата.

В 2021 году Росстат Приказом от 27.01.2021 № 37 обновил форму статотчетности № 1 «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы». Отчитываться по этой нужно с отчета за апрель 2021 года, далее – с периодичностью 1 раз в 2 года.

Еще одна форма изменена с 2021 года. Приказом Росстата от 27.11.2019 № 711 введена обновленная Форма № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» изменена с 2021 года. Форму № П-4 не сдают субъекты МСП и некоммерческие организации.

Не нужно заполнять №П-4 и тем организациям, у которых средняя численность работников в течение 2-х предыдущих лет не превысила 15 человек, включая работающих по совместительству и ГПД, и годовой оборот которых в течение 2-х предыдущих лет не превысил 800 млн рублей.

Новые формы отчетности с 2021 года

Приказом № 457 от 30.07.2021 Росстат утвердил новые формы отчетов по численности, условиям и оплате труда работников, составу кадров государственной гражданской и муниципальной службы и т.п.

С отчета за 2021 год применяются формы:

№ 1-Т (условия труда) Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

№ 1-Т Сведения о численности и заработной плате работников;

№ 1-Т(ГС) Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих;

№ 1-Т(МС) Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих;

№ 57-Т Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям;

№ 1 (рабочая сила) Сведения о составе затрат организации на рабочую силу.

Перечень форм в Росстат отчетности по кадрам с 2021 года

Он выглядит так:

№ 1 кадры. Сведения о дополнительном профессиональном образовании работников в организациях;

№ 1 (рабочая сила) Сведения о составе затрат организации на рабочую силу (изменена в 2021 году);

№ 1-Т (условия труда). Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и опасными условиями труда (изменена в 2021 году);

№ 1-Т. Сведения о численности и заработной плате работников (изменена в 2021 году);

№ 3-Ф. Сведения о просроченной задолженности по заработной плате № 57-Т. Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям;

№ П-4. Сведения о численности и заработной плате работников № 1-Т (проф). Сведения о численности и потребности предприятий в работниках по профессиональным группам;

№ 1-Т(ГС) Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих (изменена в 2021 году);

№ 1-Т(МС) Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих (изменена в 2021 году);

№ 57-Т Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям (изменена в 2021 году);

№ П-4 (НЗ). Сведения о неполной занятости и движении работников;

№ 7-травматизм. Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях.

Перечень форм в Росстат отчетности по кадрам с 2022 года

В соответствии с приказом Приказ Росстата от 30.07.2021 № 457, применяются следующие формы:

№ 1-ПР Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов;

№ 3-Ф Сведения о просроченной задолженности по заработной плате;

№ ЗП-здрав Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала;

№ ЗП-культура Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала;

№ ЗП-образование Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала;

№ ЗП-наука Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала;

№ ЗП-соц Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала;

№ П-4 (НЗ) Сведения о неполной занятости и движении работников;

№ П-4 Сведения о численности и заработной плате работников;

№ 1-З Анкета выборочного обследования рабочей силы.

Отчетность в Росстат по деятельности компании

С 2021 года Росстат приказом от 27.11.2019 № 711 изменил форму № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» и № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации». Формы № П-1 и № П-3 сдают организации, за исключением компаний малого и среднего бизнеса, у которых в течение 2-х предыдущих лет средняя численность работников не превышала 15 человек (включая работающих по совместительству и по ГПД) и годовой оборот не превышал 800 млн руб.

Формы отчетности в Росстат: