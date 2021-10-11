Почему многие люди стали интересоваться финансами и в чем тут минусы?

Вопрос про интерес россиян к финансовой тематике мне задали, когда я несколько недель назад проводила презентацию своей книги.

Тут я решила более подробно поделиться своими мыслями.

Думаю, что рост интереса к финансам вызван тем, что вот уже с 1991 года у нас — рыночная экономика. И постепенно появляются продукты и инструменты, которые в других странах доступны уже давно. А у нас еще такой относительно молодой рынок, хотя и не прямо юный.

Например, ту же ипотеку в условном 1998 году какие-то банки предлагали, но мало кто вообще знал, что это такое.

В 2000-е началась экспансия всего на свете, от автокредитов до кредитных карт.

А вот в последние годы инвестиционные компании стремятся привлечь россиян и на фондовый рынок, чтобы те покупали акции, облигации и доли в фондах.

В чем я тут вижу минусы?

В том, что огромный выбор финансовых продуктов вовсе не влечет за собой финансовую грамотность большинства населения.

Кто-то начинает инвестировать и не хуже некоторых аналитиков может оценить компании и рассказать про налоги по разным ценным бумагам.

А кто-то заводит кредитку и снимает с нее деньги в банкомате с комиссией. Или набирает потребкредиты один за одним и не имеет накоплений. Или вляпывается в финансовую «пирамиду», которая обещает бешеную доходность почти без усилий.

Вот те же инвестиции. В последние годы брокерские подразделения банков и инвесткомпании сделали удобные мобильные приложения. Там можно зарегистрироваться и открыть счет онлайн, а сделки совершаются в несколько кликов.

Но сам фондовый рынок вовсе не стал более простым, чем 10 или 20 лет назад.

И там по-прежнему можно не только заработать деньги, но и потерять.

Призываю не бросаться сломя голову в какие-то новые области, а предварительно изучать побольше информации.

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Так что ответственность все равно остается на человеке, который выбирает себе вклады, кредиты, инвестиции и так далее.