Можно ли оформить отказ от доли в квартире за границей?

— Я купила квартиру в России с добавлением средств материнского капитала. Теперь хочу продать ее. Живу во Франции. Муж — француз. В Россию он приехать не может, но его присутствие у нотариуса при распределении долей на квартиру обязательно. Он хочет отказаться от своей доли в пользу детей. Можно ли все оформить во Франции? Сначала нужно распределить доли? Ему нужно сразу писать отказ от своей доли или заранее делать дарственную (до распределения)?

Отвечает руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов:

Да, во Франции это сделать можно. Лучше всего обратиться в консульство Российской Федерации, поскольку консул РФ за рубежом исполняет обязанности нотариуса РФ. Кроме того, все документы будут сразу оформлены на русском языке.

Сначала вам нужно распределить доли. При распределении долей ваш супруг может сразу же написать, в пользу кого он отказывается от своей доли.

Далее этот документ следует отправить в Росреестр для проведения государственной регистрации перехода права собственности.

Дарственную до распределения долей сделать нельзя, поскольку, если доля не определена, нет предмета дарения.

Отвечает юрист Александр Ларин:

Поскольку в Россию супруг приехать не может, ему следует обратиться в консульский отдел посольства РФ во Франции за оформлением доверенности, в которой будет указано, что он доверяет своей супруге или иному лицу:

представлять его интересы у нотариуса при удостоверении соглашения о выделении долей и при подаче такого соглашения в Росреестр для его регистрации;

представлять его интересы у нотариуса при удостоверении договора дарения его доли детям и при подаче такого договора в Росреестр для его регистрации.

Договор дарения доли супруга детям также обязательно удостоверять у нотариуса. Но сделать это можно лишь после того, как будут определены доли в квартире каждого члена семьи, включая детей.

Таковы требования закона (ч. 4 ст. 10 закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»).

Отвечает юрисконсульт офиса «Рязанский проспект» департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Ольга Старостина:

Учитывая сложившуюся правоприменительную практику, мы советуем сначала оформить соглашение о выделе долей всем членам семьи, зарегистрировать свои права на доли в Росреестре, а затем уже заключать сделку по отчуждению доли в пользу детей.

Все вопросы можно решить без личного присутствия вашего супруга-француза, если он оформит во Франции на ваше имя (или еще на кого-либо) доверенность с необходимыми для сделки полномочиями.