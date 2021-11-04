Закон и порядок в мире Гарри Поттера: интересные моменты

Нет, мы не пошутили: мы здесь правда собрали интересные юридические вопросы из вселенной поттерианы.

Итак, поехали :)

Законотворчество

Магическая Британия, похоже, придерживается системы, где большинство законов появляется в виде постановлений различных ведомств, а не разрабатываются отдельным законодательным органом.

Например, Закон о защите маглов был частично написан Артуром Уизли как главой Управления по борьбе с неправильным использованием магии.

Самый важный закон

Самым важным законом в магическом мире является Международный статут о секретности, который был принят Международной конфедерацией волшебников в 1692 году.

Этот статут предписывает хранить тайну волшебного мира от немагического сообщества (магглов).

Несколько лет спустя Конвенция чародеев 1709 года добавила ряд других ограничений, направленных на достижение этой цели, включая запрет на разведение драконов.

Гарри и правопорядок

Два закона, которые, кажется, доставляют Гарри наибольшие трудности, — это Статут о секретности и Указ о разумном ограничении колдовства несовершеннолетних (1875).

В «Тайной комнате» и «Ордене Феникса» Гарри попадает в ситуации, когда магия происходит в присутствии магла (и в то время, когда он не достиг совершеннолетия). В результате Гарри выносят письменное предупреждение, несмотря на то, что волшебство совершил домовой эльф, а не Гарри.

Гарри и суд

Позже Гарри предстает перед официальным слушанием в Визенгамоте (Волшебном суде, подробнее об этом чуть позже) за то, что защитил своего кузена-маггла от нападения темных существ, известных как дементоры.

Непростительные заклятия

Вселенной Гарри Поттера известны Непростительные заклинания, всего их три — Империус, Круциатус, Авада Кедавра. Но вы когда-нибудь задумывались о том, почему именно их использование магический закон наказывал пожизненным заключением в самой страшной тюрьме магической Великобритании — Азкабане?

Заклятие Империус

Проклятие Империус позволяет контролировать действия жертвы и управлять ею. Логика, объясняющая непростительность этого проклятия, проста: проклятие Империус — это преступление против свободы воли.

Но интересно, что, несмотря на непростительность проклятия Империус, в магическом мире считаются законными другие действия против свободы воли, в частности, порабощение домовых эльфов. Также говорится, что «использование сыворотки правды на школьниках запрещено». А значит, его использование на взрослых людях, по крайней мере, в отдельных ситуациях допускается.

Заклятие Круциатус

Проклятие Круциатус вызывает продолжительную и мучительную боль у жертвы, в ряде случаев может вызывать безумие. Так, например, родители Невилла Долгопупса подверглись Круциатусу со стороны Пожирателей смерти, от чего потеряли рассудок и затем были признаны недееспособными. Круциатус, по своей сути, — пытка и является преступлением против человечности.

С юридической точки зрения здесь все довольно просто, но с моральной — все не так однозначно. Гарри использует это заклятие против Беллатрисы в 5 книге, но не получает никакого наказания за его использование: у преступления не было свидетелей. Тем не менее, меняет ли это наше отношение к герою? Можем ли мы как-то оправдать использование Гарри непростительного заклятия?

Убивающее заклятие

Третьим из непростительных проклятий является убивающее заклятие (Авада Кедавра). Незаконность посягательства на жизнь человека является общепризнанной. Однако в магическом мире существуют «законные» способы убийства: с помощью магических существ и растений, через косвенные заклинания.

В том числе, «поцелуй дементора». Такое убийство проходит крайне мучительно и кажется гораздо более жестоким, чем Авада Кедавра. Тем не менее, именного его министерство выбирает как способ исполнения смертных приговоров.

Заинтересовала тема?

Загляните в кабинет к профессору Дамбдлору и попросите у него почитать реально существующую в волшебном мире книгу «Unforgivable Curses and Their Legal Implications». По крайней мере, судя по фильмам, третий том у профессора точно есть.

Источник: Блог BeSavvy — сайта электронной коммерции