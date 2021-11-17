Как законно списать свои долги и сохранить имущество

Процедура банкротства набирает популярность. С 2015 года ее прошли более 320 тыс. человек. Как сохранить свое имущество в процессе списания долгов? Что будет с единственной квартирой?

Процедуру банкротства физических лиц могут запустить должники, кредиторы или ФНС, если сумма накопленного долга превышает 50 тыс. рублей, а просрочка по выплатам превышает три месяца. Возможны два варианта: внесудебное и судебное банкротство.

Списание долгов по суду инициируется в случае, если сумма долга превышает 500 тыс. рублей.

Что происходит с жильем? Может ли суд отобрать у должника квартиру? Нет, единственное жилье должника всегда остается неприкосновенным.

Впрочем, суд обязательно должен получить вместе с заявлением о признании гражданина банкротом полный перечень всего движимого и недвижимого имущества, включая и квартиру, в которой должник проживает.

Суд рассматривает копии правоустанавливающих документов и исключает то, что не подлежит реализации.

Финансовый управляющий, который публикует сведения о реализации имущества и следит за расчетами с кредиторами, так же как и последние, не имеет права требовать выселения должника из единственного жилья.

Это же правило действует в отношении земельного участка, на котором расположен дом банкрота, если он живет там с семьей.

Чтобы суд счел жилье единственным и неприкосновенным, оно должно быть в собственности у должника и он должен быть там официально зарегистрирован.

Если же у должника на момент производства есть несколько жилых помещений в собственности, то финансовый управляющий выбирает, какое именно из них будет подлежать реализации.

На торги будет выставлена собственность, в которой должник не прописан, независимо от ее площади и стоимости.

Реализация имущества будет также невозможна, если оно нажито совместно супругами. Однако, если кроме жилья существует иная совместная собственность, она будет выставлена на торги. В этом случае 50% стоимости будет возвращено второму супругу.

Если муж или жена получили имущество безвозмездно, то изъять его не имеют права, поскольку оно не является совместно нажитым. Это может быть, например, дом, перешедший по наследству.

Собственность, которая была приобретена в период брака, считается совместной, даже если оплату производил один из супругов.

В целом, список имущества, не подлежащего реализации (обладающего имущественным иммунитетом) в соответствии со статьей 446 ГПК РФ, следующий:

личные вещи;

предметы быта;

единственное жилье;

профессиональные принадлежности и оборудование, необходимое для работы;

продукты;

домашние животные, скот и семена у фермеров;

государственные награды;

денежные средства в эквиваленте прожиточного минимума;

средства передвижения, необходимые при инвалидности.

Банкротство физических лиц — это длительный процесс, который может растянуться более чем на полгода. Помощь юриста здесь необходима, особенно если против должника начато производство.

Дилетантство в этом вопросе недопустимо: к процессу должен быть привлечен адвокат, специализирующийся на банкротстве. Он знает детали процедуры, поможет собрать необходимые документы, выполнит роль психолога и, главное, решит совместно с должником, как именно можно защитить свою собственность и не допустить реализации имущества.