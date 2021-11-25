Какой НПФ лучше всего подойдет для вашей пенсии?

Негосударственные пенсионные фонды уже собрали 4,5 трлн рублей. В основном это накопительная часть госпенсии, но есть и добровольные планы. Как выглядит идеальный НПФ?

К середине нынешнего года на пенсионном рынке работал 41 НПФ. «Остались только сильные НПФ, доказавшие свою финансовую устойчивость и надежность многолетней работой», — утверждают в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

Значит, фатально ошибиться с выбором фонда для перевода накоплений или открытия пенсионного плана вроде бы невозможно. Другой вопрос — как выбрать НПФ, который обеспечит и надежность, и высокую доходность сбережениям в будущем?

У НПФ должна быть лицензия и госгарантии

Первое, что должно быть у НПФ, — это лицензия, которая дает ему право работать с пенсионными деньгами. Лицензию можно увидеть на сайте НПФ или в реестре Банка России.

Фонд должен быть участником системы гарантирования прав застрахованных, о чем можно узнать из реестра Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

На накопительном этапе (период до назначения пенсии) под гарантии попадают остатки на счетах граждан, кроме незафиксированного инвестдохода (его фиксируют каждые пять лет). Если фиксинг пройден, инвестдоход включается в общую сумму накоплений. На этапе назначения выплат гарантируется вся сумма остатков на счете застрахованного.

«Важно, чтобы фонд был надежным и просуществовал до окончания вашей пенсии, успев вам все выплатить, потому что в случае отзыва лицензии у НПФ при переводе накопительной части пенсии государство гарантирует лишь сумму переведенных в фонд пенсионных накоплений, а инвестдоход, заработанный фондом, не гарантируется АСВ в рамках госгарантирования пенсии», — говорит независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

Из чего складывается надежность

Надежность, по мнению Смирновой, складывается из нескольких критериев.

Срок работы НПФ — в идеале от десяти лет.

Особенно полезно посмотреть, как фонд вел себя в сравнении с другими НПФ в самые худшие годы (например, в 2008 и 2018 годах), а также в лучшие (в 2020-м), оценив, насколько управляющие компании фонда грамотно строят стратегию. Если худшие и лучшие годы в последние пять лет не попадают, то их следует дополнительно посмотреть.

Фонд должен быть крупным по активам.

«Важно выбирать крупные НПФ, в идеале — входящие в группы системной значимости для РФ, например «Сбер», ВТБ, «Газпром» и так далее, — объясняет она. — У таких НПФ априори наивысшая надежность. Но можно перепроверить рейтинг в агентстве «Эксперт РА».

Рейтинг должен говорить о максимальной надежности.

«Помните: в НПФ ваша будущая пенсия, абы кому ее лучше не доверять, — продолжает финансовый советник. — Хотя топ-5 фондов по активам и так имеют максимальный рейтинг».

Рейтинг надежности показывает, насколько фонд способен выполнять свои обязательства и противостоять рискам. А как понять, какой фонд самый крупный? Для этого существуют рэнкинги, то есть списки фондов, отсортированные по разным показателям.

О чем может рассказать рэнкинг?

Рэнкинги бывают разные. Например, рэнкинг по объему пенсионных накоплений расскажет, кто получил от граждан больше накопительной пенсии, что говорит о доверии к ним населения. Рэнкинг доходности НПФ покажет, кто больше всего заработал прибыли, управляя пенсионными накоплениями своих клиентов.

«Простому человеку сложно самостоятельно разобраться в показателях деятельности НПФ, тем более проанализировать отчетность, — говорит директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Зуйкова. — Он может оценить лишь сервисную составляющую у НПФ, например наличие дистанционных сервисов, удобство сайта и личного кабинета НПФ. Но поскольку наиболее существенный критерий выбора НПФ — его надежность, оценить ее лучше всего по уровню рейтинга фонда, который присвоен аккредитованным рейтинговым агентством».

Агентство оценивает НПФ комплексно: бухгалтерскую и специализированную отчетности фонда, информацию об акционерах и их репутацию, внутренние документы, определяющие корпоративное управление и риск-менеджмент, качество инфраструктуры, величину активов, число клиентов, а также показатели доходности.

Наивысший уровень надежности имеют фонды с рейтингом «ruAAA». По версии «Эксперт РА» их имеют НПФ СберБанка, «Газфонд», «ВТБ Пенсионный фонд», «Газфонд пенсионные накопления», «Эволюция» и «Открытие».

«Рейтинг ниже «ruА-» говорит о том, что фонд не слишком крупный, так что есть шанс, что он может не дотянуть до вашей пенсии», — говорит Наталья Смирнова.

Хотя, по словам директора методологического департамента НРА Юрия Ногина, выбор НПФ с невысоким рейтингом тоже возможен, если, например, это региональный фонд, инвестирующий средства по территориальному признаку, где проживает застрахованный человек, или иной специфический момент, который важен для клиента и который раскрывается в пресс-релизе по рейтингу НПФ.

Доходность познается в сравнении

Для большинства из нас этот показатель самый весомый, ведь мы хотим, чтобы вложения максимально увеличились.

«Гнаться за высокой доходностью, не учитывая надежность фонда, опасно, — предупреждает Смирнова. — Высокую доходность можно найти в других инструментах (например, брокерский счет с акциями)».

Поэтому высокая доходность должна идти «в комплекте» с надежностью НПФ.

По итогам прошлого года, по информации Банка России, НПФ заработали в среднем 7,2% годовых для пенсионных накоплений, но на счета клиенты получили в среднем 5,2% годовых после вычета комиссий НПФ, их управляющим компаниям и депозитариям. Это ниже, чем в 2019 году, но выше инфляции, которая по итогам года была 4,9%.

Но доходность — штука изменчивая. Одного года для ее оценки мало.

«Доходность фондов лучше всего оценивать на горизонте не менее трех лет, — считает Екатерина Зуйкова. — Показатели накопленной доходности за длительный период позволяют лучше оценить результаты работы фонда и его долгосрочную эффективность».

Согласен с ней и Юрий Ногин.

«Обычно в короткий срок могут попасть и годы падения фондовых индексов, и годы взлета, — объясняет он. — Но излишне длинный срок тоже не подходит: он может давать «ложные» выбросы, особенно когда портфель пенсионных накоплений или резервов существенно изменился».

По мнению Смирновой, оптимальный период для анализа доходности — пять лет.

«НПФ — это всегда долгосрочная история (даже при переводе туда накопительной части пенсии в НПФ надо находиться от пяти лет, чтобы не потерять инвестдоход при переводе в другой НПФ или в ПФР), так что я бы советовала смотреть на результаты лет за пять», — говорит она.

Изучив доходность на горизонте 3—5 лет у выбранного вами НПФ, стоит сравнить ее с показателями у фондов-конкурентов и расширенным портфелем «ВЭБ.РФ», где аккумулируется значительная часть пенсионных накоплений, рекомендует Юрий Ногин.

Например, вы собираетесь открыть индивидуальный пенсионный план в крупнейшем НПФ СберБанка. В прошлом году он получил доходность по программам негосударственного пенсионного обеспечения в размере 6,01%, в 2019-м — 9,64%, в 2018-м — 4,88%. Для сравнения: ВЭБ в 2020 году имел доходность 6,87%, в 2019-м — 8,7%, в 2018-м — 6,07%. То есть в среднем за три года доходность у ВЭБа получилась 7,21%, а у «Сбера» — 6,84%.

Что дальше?

«Процесс консолидации продолжается, надежность НПФ растет при уменьшении конкуренции, — говорит Юрий Ногин. — Триггеров перелома у этого процесса пока не наблюдается. Доходности на конец 2021 года будут невысокими. ЦБ повысил ключевую ставку, и это негативно сказалось на доходности по ОФЗ — государственных облигаций, в которых НПФ должны хранить большую часть сбережений для успешного прохождения обязательного стресс-теста».

По мнению Екатерины Зуйковой, объединение фондов позволяет также сократить издержки, что положительно влияет на их надежность. На устойчивости фондов, по ее словам, также сказывается то, что они входят в крупные финансово-промышленные группы.

«Риски пенсионной отрасли, которые могут повлиять на надежность отдельных фондов в будущем, связаны с низкой динамикой прироста пенсионных средств: рынок обязательного пенсионного страхования «заморожен», сегмент негосударственного пенсионного обеспечения также стагнирует», — поясняет Зуйкова.

При этом растут пенсионные выплаты, связанные с достижением пенсионного возраста все большего числа клиентов. Так что будущее пенсионной отрасли во многом зависит от грядущих пенсионных реформ, в том числе развития добровольных пенсионных продуктов.

Выводы

Выбирая НПФ, убедитесь в следующем:

у фонда есть лицензия;

накопления застрахованы в системе госгарантий;

рейтинги не ниже «ruAA»;

доходность обгоняет инфляцию;

у НПФ многолетняя история работы на рынке;

удобный клиентский сервис и на сайте НПФ представлена вся необходимая информация.

А вы в каком НПФ держите будущую пенсию и почему?