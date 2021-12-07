Досрочное погашение ипотеки: как выгоднее рассчитаться с банком

В 2021 г. средний срок обременения по ипотеке в России составляет от 18 до 21 года (в зависимости от региона). И эти показатели продолжают расти. При этом многие заемщики не ждут так долго, чтобы рассчитаться с кредитными обязательствами, — закрывают кредит заранее. Что важно знать про досрочное погашение ипотеки и как провести этот процесс с выгодой для себя, мы разобрались с экспертом — управляющим партнером Dombook, председателем совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ириной Доброхотовой.

Досрочное погашение может быть двух видов: полным или частичным. Первое — единоразовое внесение всей оставшейся суммы займа и процентов, начисленных с момента последнего платежа перед этим. Второе — внесение любых сумм, превышающих размер планового очередного платежа.

И в том, и в другом случае вы снижаете общую переплату по ипотечным процентам.

Полное погашение

Полное погашение означает выплату всего займа. Сколько бы процентов по первоначальной программе вы ни оставались должны, вам нужно будет выплатить лишь то, что начислено с момента последнего ежемесячного платежа до момента досрочного погашения.

Приведу простой пример: если вы платили по кредиту, скажем, вчера, а сегодня пришли оформить досрочное погашение, нужно будет заплатить остаток «тела» кредита (суммы займа) и проценты за один день. Если платеж был неделю назад — проценты за неделю. И так далее.

Если раньше за полное досрочное погашение нужно было заплатить комиссию (как правило, 0,1% от суммы кредита), теперь банки это не практикуют. Как правило, даже не требуется заявление на досрочное погашение — внесение всей оставшейся суммы автоматически будет расцениваться кредитной организацией как желание закрыть ипотеку. По правилам, вам останется лишь через неделю сходить в банк и написать заявление на снятие залога с квартиры.

Тем не менее перед тем, как решиться на досрочное погашение, нужно внимательно прочитать договор.

Так, в единичных случаях его условия могут обязывать заемщика подавать заявление на досрочное закрытие жилищного кредита заранее, причем за довольно длительный период — до 30 дней.

Частичное погашение

Частичное досрочное погашение удобно уже тем, что оставляет перед заемщиком выбор: погасить часть процентов, сократив тем самым период выплаты при сохранении прежнего размера ежемесячного платежа, или сократить часть долга, снизив ежемесячный платеж, но оставив срок кредита без изменений.

О принятом решении нужно сообщить ипотечному менеджеру, изложив свое требование в заявлении, или просто выбрать нужный пункт из предложенных в мобильном приложении, когда программа спросит о том, как распорядиться переплатой.

Что выгоднее уменьшить: срок или платеж

Существует немало споров относительно того, как выгоднее или комфортнее частично гасить ипотеку, что уменьшать — срок выплаты или ежемесячный платеж. Определиться с этим поможет знание о различии между аннуитетными и дифференцированными платежами.

Первые — равные на протяжении всего срока кредитования; вторые — в начале выплаты бОльшие суммы, которые сокращаются с каждым месяцем по мере уменьшения долга.

На самом деле, математически разницу вы сможете вычислить только для ипотеки по системе дифференцированных платежей — в этом случае всегда стоит выбирать частичное погашение с уменьшением срока кредитования. Так итоговая экономия станет больше. Правда, дифференцированные платежи сейчас встречаются все реже.

При аннуитетных платежах математически нет никакой разницы, что уменьшать: платеж или срок. Есть гипотеза, что лучше сокращать платеж, но при этом продолжать ежемесячно платить «прежнюю» сумму — так вы быстрее приблизите сокращение ежемесячного платежа до считанных рублей и в один прекрасный день одним платежом погасите остаток задолженности за последние несколько лет. Однако данная схема подходит только людям с высоким уровнем самодисциплины.

Если вы таковой не обладаете, то, получив возможность ежемесячно платить меньше, будет сложно продолжать перечислять «прежнюю» сумму. Поэтому разумнее при частичных досрочных погашениях всегда сокращать срок кредита, приближая заветную дату окончания ваших долговых обязательств, а не питать иллюзии, что, получив возможность платить меньше, вы будете ежемесячно отдавать все то же количество денег.

Важные нюансы

Сегодня любой ипотечный менеджер скажет, что повода не гасить ипотеку заранее, если имеется возможность, не существует. И все же есть некоторые нюансы, о которых полезно знать.

Все действия с любыми кредитами попадают в бюро кредитных историй (БКИ). Некоторые банковские клерки, добиваясь одобрения кредита для клиента, лукавят, предупреждая, что кредит, погашенный менее чем через три месяца (или полгода) после его оформления, не попадает в бюро кредитных историй и не прибавит заемщику «очков» при оформлении займа в следующий раз. Это не так — БКИ фиксирует все.

Что касается кредитной истории и влияния на нее досрочного погашения ипотеки — многократные досрочные погашения больших сумм за короткий период поневоле вызовут настороженность специалиста, который будет изучать вашу кредитную историю. Если человек с зарплатой 10 тысяч рублей каждый год досрочно гасит кредит на несколько миллионов за счет продажи каких-либо активов (загородного дома, ретро-автомобиля или коллекции марок), это не говорит о его платежеспособности. В последующем в ипотеке такому заемщику не откажут, а вот обосновать постоянные досрочные погашения могут попросить.

Не стоит также забывать, что многократные досрочные погашения рано или поздно могут попасть в поле зрения налоговой инспекции. Если все они происходили за счет реализации другого имущества, вопросов к вам, скорее всего, не будет. В случае же, если такого нет, это прямое указание на нетрудовые доходы или сокрытие налогов при продаже чего-то ценного за наличные.

Страховка

Стоит помнить, что страховая премия (страховка на случай смерти, потери трудоспособности, потери работы заемщиком и т. п.) оформляется единоразово на весь срок действия ипотеки и может быть «зашита в тело» кредита, по сути, составлять его часть.

При обычном погашении ипотеки долю стоимости страховки, пропорциональную времени выплаты ипотеки, вы точно оставите в страховой. А вот при досрочном долю страховой премии, пропорциональную сокращенному за счет преждевременного исполнения кредитных обязательств сроку, вы имеете право вернуть. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в банк. Причитающиеся вам средства должны быть возвращены не позднее чем через семь дней с момента приема организацией данного заявления.

Важно помнить, что при наступлении страхового случая в любой период выплаты кредита страховая компания вправе оставить себе всю страховую премию, не возвращая остаток за время после досрочного погашения, когда заемщик кредит уже не платил и, соответственно, страховой случай наступить не мог. Также при изначальном оформлении страховки от нескольких страховых случаев возвращается страховая премия только за ту страховку, которая предохраняла заемщика от невыплаты заемных средств (от наступления смерти, потери работы). Это правило не распространяется на затраты на страховку самой недвижимости (от пожара, стихийных бедствий).