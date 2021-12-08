Как заполнить форму Р15016 при ликвидации ООО в 2022 году

Р15016 — это заявление-уведомление о ликвидации юридического лица, форма, которую потребуется заполнить, если вы решили закрыть компанию. Она необходима для уведомления об этом налоговой инспекции. О том, как заполняется форма Р15016, действующая с 25 ноября 2020 года, читайте далее.

О форме Р15016

Форма заявления (уведомления) утверждена приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. С подачи этого заявления начинается процесс ликвидации организации. Скачать бланк и образец вы можете, кликнув по картинке ниже:

Эта форма принята вместе с другими новыми формами, например, о регистрации компании. Все они находятся в выше приведенном приказе ФНС России.

Требования к заполнению документа размещены всё в том же приказе ФНС России № ЕД-7-14/617@. Если игнорировать их, то внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации может не состояться, ведь ФНС России вправе отказать в этом (п. 1.1 ст. 9, подп. «ц» п. 1 ст. 23 закона «О государственной регистрации...» от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Для чего нужно заполнять форму Р15016

Перед ликвидацией бизнеса любой организационно-правовой формы надо сообщить об этом в налоговую. Именно для этого и нужна форма Р15016. Получается, что эта форма заполняется на начальном этапе ликвидации — до уведомления кредиторов и до составления промежуточного ликвидационного баланса, но после принятия решения о ликвидации.

Обратите внимание! Направления одной лишь формы Р15016 в налоговую недостаточно. Необходимо также сообщить о ликвидации организации кредиторам. Информация размещается в «Вестнике государственной регистрации», готовится уведомление для каждого кредитора.

В течение трех дней после принятия решения о ликвидации об этом также нужно внести уведомление в ЕФРСФДЮЛ. В нем указываются данные о том, что общим собранием было принято решение о ликвидации, а также о ликвидационной комиссии (ликвидаторе).

Общие требования к заполнению заявления

Весь текст вносится в специальные знакоместа — прямоугольники.

Обратите внимание, что данные вносятся исключительно слева направо, с крайнего знакоместа, заглавными буквами.

Заявление можно заполнять на компьютере (CourierNew) или вручную (синей, черной или фиолетовой пастой).

Удобнее всего заполнять заявление (уведомление) с помощью программы ФНС России «Подготовка документов для государственной регистрации», размещенной на сайте www.nalog.ru.

Если в поле указывается несколько слов, между ними оставляется дистанция в одно знакоместо. Это не касается слов, которые должны быть написаны слитно, хотя и состоят из нескольких.

Если слово не помещается в строку, нужно поместить в нее столько знаков, сколько получается, а знак переноса не ставить. Остальные символы вносятся в следующую строку, начиная с левого прямоугольника.

Если вы понимаете, что слово не помещается в одну строку, его можно перенести на новую, начиная с левого прямоугольника.

Если вы написали одно слово на одной строке и после этого слова должен быть пробел, а строка закончилась, то при заполнении следующей строки нужно оставить крайний левый прямоугольник пустым, то есть пробел не игнорируется.

Какие данные нужно заполнять в форме Р15016

Форма незначительная по объему. В ней нужно заполнить:

данные о ОГРН и ИНН юрлица. Заполняйте так же, как указано в сведениях из ЕГРЮЛ;

причину предоставления заявления. Выбирайте свою — например, решение о ликвидации фирмы, о ликвидации и назначении ликвидатора, составлении промежуточного ликвидационного баланса и т. д.;

в листе А нужно указать данные о том, кто действует от имени организации без доверенности. Это может быть юридическое лицо, иностранное юрлицо либо филицо;

в листе В нужно указать сведения о заявителе — его Ф.И.О., ИНН, дату рождения, паспортные данные. Также указываются данные об электронной почте, если вы хотите получить документы именно этим способом. Если же вы хотите получить бумажные документы, то нужно поставить значение 1 в специальном поле на листе В. Там же нужно указать номер контактного телефона заявителя.

Как подписать уведомление Р15016

Разумеется, как и любой официальный документ, уведомление Р15016 должно быть подписано. Согласно п. 14.2.05.18 Приложения к Письму ФНС России от 31.01.2014 № СА-4-14/1645@, форма Р15016 подписывается руководителем ликвидационной комиссии (ликвидатором).

Подписать заявление нужно в присутствии нотариуса (п. 1.2 ст. 9 закона «О государственной регистрации...»).

Еще один вариант — можно подписать уведомление квалифицированной цифровой подписью ликвидатора. Но сделать это можно лишь тогда, когда вы направляете документы в электронной форме.

Итоги

Таким образом, уведомление по форме Р15016 заполнить несложно, гораздо проще, чем заполнить заявление на регистрацию компании. Лучше делать это через официальный сайт налоговой инспекции. Но учтите, что если вы направляете уведомление в электронной форме, понадобится квалифицированная электронная подпись ликвидатора.