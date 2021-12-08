Что изменится в правилах взыскания долгов: разбираем нововведения по итогам года

2021-й год оказался богат на изменения правил взыскания долгов. Разберем три самых главных из них.

Должники получат право на прожиточный минимум

Летом этого года был принят закон, который позволяет должнику сохранить свою зарплату или пенсию на уровне прожиточного минимума после того, как оттуда произведут удержание в счет погашения долга.

Он вступит в силу в феврале 2022 года. Пока закон разрешает удерживать в пользу кредиторов до 50% доходов должника.

В отдельных случаях этот процент повышается до 70 (если речь идет о уплате алиментов в пользу несовершеннолетних, возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью человека и т. д. — ст. 99 Закона № 229-ФЗ).

И даже если после такого вычета у должника практически ничего не остается, не всегда удается добиться через суд снижения процента удержания.

Что изменится с февраля следующего года?

Те, у кого удерживают половину зарплаты или пенсии в счет долгов, смогут обратиться к судебному приставу (в т.ч. через портал «Госуслуги») о сохранении за ними ежемесячного дохода на уровне прожиточного минимума.

Ориентиром служит прожиточный минимум, утвержденный на текущий год для трудоспособного населения на уровне РФ (а если в регионе этот минимум выше, то применяется он).

В заявлении нужно будет указать реквизиты банковского счета, по которому следует ограничить удержание до прожиточного минимума.

При наличии у должника иждивенцев могут ограничить списание так, чтобы у него оставалось даже больше прожиточного минимума.

На основании полученного заявления пристав должен направить распоряжение о сокращении процента удержания в организацию, которая списывает долг из дохода должника.

Не смогут воспользоваться новой возможностью только те должники, которые выплачивают алименты и прочие взыскания, за которые предусмотрено удержание до 70% дохода.

Даже единственное жилье могут забрать за долги

С санкции Конституционного суда РФ должника теперь могут выселить даже из единственного жилья и продать его в счет долгов, если:

у него нет другого имущества, а рыночная стоимость его жилья такова, что могла бы покрыть существенную часть задолженности (например, должник живет в квартире стоимостью 10 млн рублей и при этом отказывается заплатить по долгам на сумму 1 млн рублей);

либо если установлено, что должник специально сделал так, чтобы у него осталось только единственное жилье (например, переоформил остальную свою недвижимость на родственников).

При этом должника не могут выселить на улицу, а должны обеспечить жильем «поскромнее» (площадью не менее соцнормы на каждого члена семьи) и в пределах того же населенного пункта (Постановление КС РФ от 26.04.2021 г.).

Соцвыплаты на банковских счетах защитят от списания по кредитам

По поручению Президента РФ разработан соответствующий законопроект, который уже принят Госдумой в первом чтении (№ 1248303-7).

В правила удержания долгов предполагается внести следующие корректировки:

во-первых, банкам запрещается списывать со счетов граждан поступившие туда средства единовременных соцвыплат в счет погашения долгов по потребительским кредитам, пока они не получат от владельца счета согласие на это.

Здесь не будет действовать правило об автоматическом списании долга на основании пункта в кредитном договоре, подписанном заемщиком — требуется получить отдельное согласие гражданина на такое удержание;

во-вторых, дав согласие, гражданин может передумать и в течение 14 календарных дней после списания денег со своего счета потребовать от банка вернуть их обратно. Тот обязан будет сделать это в срок не позднее 3-х рабочих дней. После возврата соразмерно увеличится задолженность по кредиту.

Эти исключения касаются только единовременных соцвыплат, предусмотренных статьей 101 Закона «Об исполнительном производстве» в числе доходов, запрещенных к взысканию по долгам.

В частности, это выплаты малоимущим в рамках государственной соцпомощи, выплаты по поручениям Президента РФ и Правительства РФ в целях поддержки семей с детьми (этим же законопроектом такие выплаты добавляются в перечень доходов, с которых нельзя удерживать долги).

Ожидается, что законопроект будет принят до конца этого года и вступит в силу со дня его официального опубликования.

После этого граждане смогут вернуть все соцвыплаты, зачисленные им в течение 2021 года и списанные банками в счет кредитов.