Поговорим о том, как купить долг юридического лица. Покупатели-инвесторы должны правильно оценить актив, поскольку даже в случае, если они приобретут долг за 5-10% от его реальной стоимости, всегда есть риски, что капиталовложения «прогорят». ДОЛГ.РФ вместе с экспертами разбирался, когда можно покупать чужие задолженности, и как минимизировать риски при выкупе долгов юридических лиц.

Для чего можно купить долги?

Экономический кризис всегда влечет падение одного бизнеса, но возможный рост другого. Если раньше покупка долга была доступна немногим, то в последнее десятилетие это стало целым бизнес-направлением, отмечает адвокат, руководитель тюменского филиала Бюро адвокатов «Де-юре» Иван Бычков. По словам эксперта, кто-то скупает долги для наращивания активов компании, кто-то для относительно простого заработка, а кто-то мыслит глобальнее — за долгом может скрываться имущество, которое и является основной целью.

Процесс покупки долга условно можно поделить на два способа, указывает Иван Бычков. Первый способ — это приобретение задолженности компании по договору с первоначальным кредитором на основании его воли на продажу. Второй — приобретение в связи с признанием кредитора банкротом или взыскания в ходе исполнительного производства.

«В первом способе найти в свободном обращении подходящую сделку достаточно трудно, так как долг продается без использования каких-либо торговых инструментов, продажа долга не рекламируется, да и уступать долг фирмы, реальный к возврату, никто не спешит. Чаще всего такая добровольная продажа долга происходит в процессе финансовых взаимозачетов компаний — «я тебе продаю долг в отношении реального должника, а ты мне прощаешь мой долг/поставляешь товар/оказываешь иную услуг», — рассказывает адвокат.

Наиболее интересные предложения на рынке, по словам эксперта, возникают при реализации долгов без воли на то продавца — в процедурах банкротства.





Оформление документов

Действующее законодательство позволяет продать или купить долг юридического лица при условии, что такая сделка не будет нарушать требования существующего законодательства либо требования того договора, по которому у одной из сторон возник долг, указывает управляющий партнер «Легес-Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Чтобы продать долг третьему лицу, необходимо наличие документов, подтверждающих наличие задолженности и права на ее взыскание. Передача прав кредитора третьим лицам осуществляется по факту заключения договора цессии.

Особенность этого вида сделки лишь в платности: она дает возможность получить всю или большую часть долга сразу, отмечает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Но в то же время цессия лишает прежнего кредитора возможности претендовать на проценты по долгу: пени, штрафы, расходы на адвоката и прочие судебные издержки. В некоторых случаях при уступке долга может понадобиться согласие должника, где личность должника имеет значение (например, при выполнении муниципального контракта).

Процедура покупки долга основывается на заключении договора уступки права требования — договора цессии, напоминает адвокат, руководитель тюменского филиала Бюро адвокатов «Де-юре» Иван Бычков. Такой договор заключается в той же форме, что и договор с должником. Например, если договор с должником требует нотариального заверения, то и цессия подлежит заверению у нотариуса. То же самое и с договорами, требующими государственной регистрации (например, при продаже долга, обеспеченного залогом недвижимости).

В результате заключенного договора цессии у покупателя на руках должны оказаться документы, удостоверяющие право требовать возврата долга или уплаты суммы. Такими документами, как правило, являются:

договор, заключенный с должником;

универсальные передаточные акты на поставленный товар;

накладные;

расписки;

платежные поручения;

акты выполненных работ;

акты сверок;

иные подтверждающие документы.

Кроме документов, цедент должен сообщить цессионарию всю информацию и сведения, имеющие значение для последующего взыскания долга, указывает Иван Бычков. После заключения договора цессии и передачи документов, покупатель (цессионарий) должен сообщить о покупке долга самому должнику, если это до этого не сделал продавец (цедент). Желательно, чтобы такое уведомление все-таки направлял продавец — это ограничит должника в возможности неисполнения долга, так как в соответствии с законом должник имеет право не выплачивать долг до подтверждения уступки права со стороны цедента.

Как оценить выгодный долг перед покупкой?

Перед покупкой долга необходимо проверить его реальность и ликвидность, советует исполнительный директор ООО «УК Помощь» Анна Ларина. Покупателю нужно посмотреть документацию, из которой вытекает задолженность, проверить, не истекли ли сроки исковой давности, подтверждена ли она судебным актом. Если судебные акты в наличии, необходимо проверить, не истек ли срок для предъявления исполнительного листа и предъявлялся ли этот документ для взыскания долгов.

Эксперт также советует проводить проверку в отношении:

платежеспособности должника (через картотеку арбитражных дел, Федресурс, справочно-аналитических программах о компаниях);

продавца долга — при наличии признаков банкротства есть риск, что сделку (договор цессии) оспорят в процедуре несостоятельности, особенно внимательными нужно быть при покупке ликвидного «товара» с большой «скидкой».

Один из первых тревожных признаков компании-должника — отсутствие сдаваемой отчетности, отрицательные показатели хозяйственной деятельности, подчеркивает адвокат, руководитель тюменского филиала Бюро адвокатов «Де-юре» Иван Бычков. Эксперт советует также, изучая данные справочно-аналитических систем, проверять номинальность и массовость руководителя, структуру собственников, количество работников, массовый адрес регистрации компании, наличие судебных споров в качестве стороны ответчика, наличие задолженности по исполнительным производствам и многое другое.

«Отсутствие работников при больших, часто «нарисованных» оборотах, массовость адреса и руководителя, большое количество судебных споров и исполнительных производств — первые признаки неблагонадежности компании и, как результат, безрезультативности последующего взыскания. С другой стороны, все эти признаки необходимо проверять, так как это может быть просто необходимой «ширмой», а на самом деле компания вполне себе платежеспособна. Достаточно часто, например, встречаются хорошие компании, которые просто выбрали такой способ ведения дел — платить по договорам после подачи иска в суд контрагентом», — предупреждает адвокат.

Иван Бычков также указал, что, если есть такая возможность, то необходимо проверить наличие договоров, обеспечивающих долг. Если задолженность обеспечена ипотекой или иным видом залога, то шансы на успешный процесс взыскания денег возрастают.

Выгодным условием покупки долга является получение процентов, размер которых для покупателя задолженности может быть лишь незначительно меньше, чем сумма основного актива, указывает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Долги из банкротных торгов

Долги также можно приобрести на торгах у банкрота. Возможность заключения такого договора предусмотрена ст. 140 Закона о банкротстве, указывает исполнительный директор ООО «УК Помощь» Анна Ларина.

«Плюс такой покупки состоит в том, что часто долги можно купить по более низкой цене. Минусы существенны: необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке, поскольку банкроты обязаны продавать дебиторскую задолженность на торгах. Также есть риск купить неликвидную дебиторскую задолженность, поскольку уступка прав требования в процедурах банкротства осуществляется, как правило, в ситуации, когда ее истребование в судебном порядке не приведет к эффективному результату», — предупреждает эксперт.

В то же время часто арбитражные управляющие выставляют право взыскания долга на торги в связи с большим объемом, выявленными сложностями или слишком длительным сроком взыскания, отмечает адвокат, руководитель тюменского филиала Бюро адвокатов «Де-юре» Иван Бычков. Учитывая, что на каждом последующем этапе торгов «продажная цена» уменьшается, то, если никто ранее не купит такой долг, к последним этапам торгов цена становится в 10, а то и в 100 раз ниже первоначальной — номинальной суммы долга.

Потому не каждый банкротный долг — обязательно проигрышный. Бывает, что у арбитражного управляющего просто нет времени или ресурсов им заниматься. Но инвестор, купивший такую задолженность, сможет заработать в 10, а то и в 100 раз больше.