Секреты оценочных обязательств

В качестве классических оценочных обязательств принято считать оценочные обязательства по будущей оплате отпусков. Но для корректного учета нужны и другие обязательства.

О том, как работать с обязательством при применении ФСБУ 5/2019 «Запасы», 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», узнаете в этом материале. Периодически будем ссылаться на ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Редкие оценочные обязательства

При покупке определенных видов долгосрочных активов организации должны ликвидировать эти активы по окончании срока их полезного использования и определить к восстановлению площадь, указанную под эти активы.

Согласно ФСБУ 5/2019 (подп. «г» п. 11), который применяется с начала 2021 г., оценочное обязательство по демонтажу ОС, утилизации и восстановлению окружающей среды включаем в фактическую стоимость запасов.

С начала 2022 г. вступает в действие ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Этот документ определяет, что когда компания обязана организовать демонтаж, утилизацию ОС, расходы по таким процессам возможно корректно оценить, а в бухгалтерском учете нужно признать оценочное обязательство, которое называется ликвидационным. Стоимость ликвидационного обязательства включают в фактические расходы на капвложения.

Нет необходимости признавать ликвидационное обязательство, если:

компания избежала расходов на приобретение актива;

расходы не способствуют уменьшению экономических выгод компании;

расходы не подлежат обоснованной оценке.

Если для работ по ликвидации негативного последствия создания ОС установлены сроки до окончания строительства или непосредственно после него, то их стоимость включают в фактические затраты на капитальные вложения в обычном порядке. Если невозможно определить срок работ, стоимость формируем способом создания оценочного обязательства.

Чтобы признать в бухгалтерском учете оценочное обязательство, нужно:

уточнить величину оценочного обязательства;

уточнить ставку дисконтирования;

посчитать приведенную стоимость оценочного обязательства;

сформировать соответствующие бухгалтерские проводки.

Как определить величину оценочного обязательств при ликвидации

Сумма обязательства определяется величиной планируемых расходов на устранение ОС и ликвидации негативных последствий для окружающей среды, с учетом уровня инфляции.

Момент исполнения обязательства определяем для каждого актива отдельно.

Обоснование оценки созданного обязательства оформляем документально (п. 16 ПБУ 8/2010).

Дисконтируем обязательство

Так как срок использования ОС превышает момент исполнения обязательства, в его изначальную стоимость необходимо включать дисконтированную (приведенную) сумму оценочного обязательства (п. 8, 20 ПБУ 8/2010, подп. «ж» п. 10 ФСБУ 26/2020).

Формула для определения коэффициента дисконтирования (приложение 2 к ПБУ 8/2010):

КД = 1: (1 СД)n,

где КД — коэффициент дисконтирования; СД — ставка дисконтирования; n — период дисконтирования оценочного обязательства в годах.

Для отражения оценочных обязательств в бухгалтерском учете используют счет 96 «Резервы предстоящих расходов». При приобретении ОС нужна проводка:

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит 96 «Резервы предстоящих расходов».

Информацию об оценочном обязательстве, срок погашения которого составляет более 12 месяцев после отчетной даты, указываем в бухгалтерском балансе в разделе IV «Долгосрочные обязательства» по строке 1430 «Оценочные обязательства». Стоимость обязательства, срок погашения которого составил менее 12 месяцев, — в разделе V «Краткосрочные обязательства» по строке 1540 «Оценочные обязательства».

При признании оценочного обязательства отражаем дисконтирование текущей стоимости обязательства для доведения его до планируемой стоимости.

Регулирование дисконтированной суммы обязательства за счет сокращения срока до погашения обязательства указывают в составе прочих расходов, обычно по строке 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах.

По окончании каждого года необходимо уточнять обоснованность признания обязательства и его размер (п. 23 ПБУ 8/2010). По результатам уточнения обязательство изменяют: увеличивают, уменьшают, полностью списывают или оставляют без изменения.

Поскольку ликвидационное оценочное обязательство признается по приведенной (дисконтированной) стоимости, суммы его корректировок необходимо продисконтировать исходя из срока, который остался до исполнения обязательства. Исключение — ситуации, когда с момента корректировки до окончания срока остается не более 12 месяцев (п. 20 ПБУ 8/2010).