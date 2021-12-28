Изменения с 1 января 2022 года в налоговом и бухгалтерском учете

Кратко рассмотрим изменения в налоговом и бухгалтерском учете, которые уже анонсированы.

Налоговый учет

Новый социальный вычет на физкультурно-оздоровительные услуги

С 1 января 2022 г. появится новый доход в виде вычета по НДФЛ, а именно: те лица которые будут пользоваться физкультурно-оздоровительными услугами и собственно оплачивать их, смогут воспользоваться применением данного вычета.

Чтобы это сделать, организация, которая предоставляет такие услуги, должна быть включена в специальный перечень.

Поэтому Правительство РФ также утвердило правила формирования реестра указанных организаций и ИП. Этот реестр будет сформирован Министерством спорта РФ не позднее 1 декабря 2021 г. (на 2022 год).

Такой вычет не должен превышать 120 000 руб. за год в совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ. Такое положение регламентировано Федеральным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ.

6-НДФЛ

Ранее декларация по 6-НДФЛ подавалась без дополняющих отчетов и сведений. Но 1 марта 2022 года налогоплательщикам необходимо сдать годовой 6-НДФЛ с приложением № 1- 2-НДФЛ (по постановлению Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ Приказом ФНС РФ от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@).

Также в отчет за 2021 г. необходимо внести сведения о доходах физлица (прежняя справка 2-НДФЛ), которые включены в расчет 6-НДФЛ — это приложение № 1.

Изменение в УСН

Теперь работодателям необходимо будет сдавать декларацию по УСН не позднее 31 марта на новом бланке по Приказу ФНС РФ от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@

Что изменилось:

новые штрихкоды;

на титульном листе не будет кода по ОКВЭД;

введен код признака налоговой ставки. Его будут приводить в разделах 2.1.1 и 2.2, а также появятся также новые строки для обоснования ставки по закону субъекта РФ.

Если налогоплательщик применяет общие ставки, то в поле отражают код «1», если повышенные — «2».

Напомним, при небольшом превышении лимита по доходам или работникам с 2021 года можно остаться на УСН, но ставки больше.

Декларацию по налогу на имущество

Планируется частичная отмена одного из важных отчетов у налогоплательщика — это «Декларация по налогу на имущество организаций». Исключению подвергнутся сведения об объектах, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Если же у организации будут в собственности только такие объекты, налоговую декларацию можно будет вообще не сдавать.

В таком случае налоговики будут направлять организациям сообщения об исчисленных ими самостоятельно суммах налога.

По Приказу ФНС от 5 октября 2021 г. № ЕД-7-3/869@ обновлению подлежит «Декларация по налогу на прибыль», ее за 2021 год необходимо будет сдавать на бланке в новой редакции. Эта редакция учитывает поправки, внесенные в Налоговый кодекс в 2020-2021 гг.

Страховые взносы и переучет

Начиная с 2022 г. появится новый срок подачи отчета Сведения о застрахованном лице (СЗВ-СТАЖ) на основании Федерального закона от 26.05.2021 N 153-ФЗ.

Обычно сроки подачи производятся не позднее 1 марта. Однако если вдруг застрахованное лицо решило подало заявление на страховую или накопительную пенсию, то срок будет сокращен до трех дней.

Если же застрахованное лицо будет подавать заявление на срочную пенсионную выплату или на единовременную выплату средств пенсионных накоплений, то в этом случае сроком будет считается дата обращения застрахованного лица, либо день поступления запроса от ПФР.

Общепит получит льготы по страховым взносам и НДС

На основании Федерального закона от 02.07.2021 N 305-ФЗ организации, работающие на тарифе «Малое и среднее предпринимательство» понизить тарифы страховых взносов, но при условии если среднесписочная численность их работников не превысит 1500, а не 250 человек, как в 2021 г.

Также такие организации в целом вправе применять освобождение от НДС по услугам общепита. Освобождение не распространяется на розничных продавцов или организациями и ИП, которые занимаются заготовками и реализацией продуктов либо в целом розничной торговлей.

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Бухгалтерский учет

Новые ФСБУ

По Приказу Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н начиная с 1 января 2022 г. вступит окончательно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». С 2018 по 2021 гг. включительно его использовать было не обязательно. Начиная с 2022 г. отчетность должна сдаваться по новым правилам.

Это будет касаться не только ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» но также необходимо будет применять ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

На данный момент добавлена возможность выбора в Учетной политике перехода с 2022 г. по «Учету аренды» но действовать она начнет только с начала 2022 г.