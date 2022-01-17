Какими были налоги в Древнем Риме? Нескучная история налоговой системы

В этой статье я расскажу, как и почему в Римской империи появились налоги и как выглядела эта система. Небольшой ликбез в прошлое для всех, кому интересно.

Как появилась идея

В ту пору, когда, казалось, Рим стал по-настоящему могуч и беспредельно силен, появилась некая червоточинка, которая начала разъедать его изнутри. Вдруг выяснилось, что легионы Суллы, Красса, Помпея, Лукулла, Гая Мария, Цезаря да и любого щедро платящего военачальника преданы лично тому, кто им платит. Стало понятно, что люди с оружием в руках — орудие не Рима, а конкретного вождя.

По сути, граждане Рима передали власть диктаторам — тогда многим казалось, что так и нужно сделать, ибо только диктатура, только железная рука была единственным средством, способным сохранить их права и свободы.

Из-за этого легионы надо было кормить, и кормить щедро — они были чуть ли не единственной реальной опорой власти. И пока легионам было что завоевывать, их вожди, с какого-то момента ставшие императорами, могли покупать лояльность легионеров за счет перераспределения награбленного у побежденных.

Карта Римской империи времен расцвета

Границы империи расширялись, но не могли это делать бесконечно: для охраны периметра от диких и деятельных варваров не хватало людей, которых в итоге приходилось набирать из числа местных дикарей — и экспансия империи медленно, но обреченно сворачивалась, пока не остановилась вовсе.

Завоевывать и грабить побежденных империя больше не могла, и содержание легионов, чья роль в удержании власти росла год от года, становилось главной задачей императоров.

Если не грабеж, то налоги — собственно, никакого другого решения никому из правящих не приходило в голову.

Какие были налоги

К этому времени давно уже были забыты республиканские основы, на которых держался Рим, который в старые добрые времена не тратился на содержание армии.

В республиканские времена легионы комплектовались за счет добровольцев, которые приходили на службу со своим оружием. Кроме того, Рим не тратился на чиновников, так как служение отечеству было работой общественной и бесплатной.

Налоги были косвенными — на импорт и экспорт, например (таможенная пошлина достигала 2,5%). Существовала еще военная подать — прогрессивный налог, который мог достигать 1% для богатейших людей республики.

Косвенных налогов было невероятное количество (их перечень занял бы слишком много места), но они поначалу были столь необременительны, что военная подать заботила граждан куда как больше.

Впрочем, размер любого налога во все времена и во всех странах имеет склонность к ползучему росту, что происходило и в Риме, разумеется.

Сбор налогов

Было очень много добровольных выплат, сродни греческой «литургии» (служению), когда состоятельные люди оплачивали общественные работы по благоустройству города.

Например, знаменитые римские дороги строились легионерами, а руководили работами и оплачивали их знатнейшие римляне, чьими именами эти дороги и были названы.

Строительство дорог в Риме. Какая-то их часть сохранилась до нашего времени

Все поменялось во времена, когда роль армии и бюрократии в общественном устройте резко выросла, и когда пришло время покупать лояльность.

Риму нужны были деньги — очень, очень много денег — и их стали выколачивать из подвластных провинций, причем делалось это самыми беспощадными средствами.

В полуторастолетний «золотой период» империи, примерно до 180 г. н.э., Риму удавалось балансировать на грани общей рентабельности, но после кончины Марка Аврелия, большого мастера «налогового маневрирования», оставившего, пустую казну, что-то пошло не так.

Или, наоборот — так. Так, как только и могло случиться.

Марк Аврелий еще мог себе позволить освобождение от налогов, например, Дакии, приняв в качестве весомого аргумента то, что «налоги — оскорбление для их свободы», или отказать своим воинам в повышении жалования, объяснив им, что «ваши деньги будут оплачены кровью и потом ваших родственников», но никто из его последователей не обладал достаточным авторитетом для подобных решений.

После смерти Марка Аврелия, который отмечал, что и беднейшие и богатейшие жители империи постоянно балансировали на грани полного разорения, императоры Рима стали меняться часто (в среднем царствуя по три года). Легионеры продавали свою лояльность тем, кто платил больше.

Соответственно, траты императоров росли.

Император Септимий Север завещал своим сыновьям: «...обогащайте воинов, на остальных не обращайте внимания!».

Динарий c изображением Марка Аврелия

Рим истощался. Народ массово увиливал от выплаты налогов, потому что налоговый режим постоянно ужесточался.

Жесточайшие меры выколачивания налогов не давали результата, и люди покидали свои поля, уменьшая тем самым, как мы сказали бы сейчас, налогооблагаемую базу.

Впервые в истории Рима было отмечено массовое бегство жителей за пределы империи, которая так же оказалась вдруг наполнена пиратами и грабителями, от которых за последние 150 лет процветания люди уже успели отвыкнуть, торговля стала опасным делом и находилась в упадке, доходы от нее за сто с небольшим лет, за период от Марка Аврелия до Диоклетиана, упали почти в двадцать раз.

Настоящей бедой стала порча денег — римский динарий, основа налоговой реформы Октавиана, становился все легче и легче, уже к началу III века серебра в монете осталось только 50%, и современники думали, что это уже — предел падения, и что хуже быть уже не может.

Разумеется, они ошибались, ибо никакое падение не имеет пределов, и к 60-м годам доля серебра составляла уже только 5%.

Соответственно, галопирует инфляция, что нам известно по сохранившимся записям о ценах на зерно, которые выросли за 200 лет в 100 раз.

Римские рабы, работа на полях

Империю истощали так называемые «денежные дары», которые исторически были добровольными подарками граждан победителю в сражении, но постепенно стали обязательной выплатой со стороны богачей в пользу императора, что не делало богачей лояльнее — среда знати всегда оставалась потенциальным источником смуты, о чем, в свою очередь, знали императоры, применяя превентивные меры к пресечению возможных мятежей. Эти меры были удобны еще и тем, что имущество заговорщиков, действительных или мнимых, переходило в казну.

В городах, получивших еще со времен правления Октавиана мощный импульс к развитию, обязанности содержать их — и сами города, и расквартированные там легионы — были возложены на городские советы, в которые были включены десять самых богатых жителей города, декурионов.

Свирепствовали индикции — нерегулярные (но очень часто применяемые) реквизиции имущества на нужды армии.

Граждане Рима были обложены первым налогом (за ним скоро последуют другие) — 10% на наследство. Народ роптал, но его быстро убедили, что так нужно для сохранения его свободы.

Массовым явлением становится расплата с налоговиками членами своей семьи. Конечно, случаи, когда детей отдавали в рабство за долги, случались во все времена и всегда были трагедией, но именно в III веке подавляющее большинство рабов в империи — это должники или дети должников.

Эта ситуация, мягко говоря, мало нравилась подданным, и восстания вспыхивают повсеместно, а источник волнений, почти всегда — сборщик налогов.

Раздача хлеба беднякам

В итоге к концу III века положение Римской империи стало критическим, если не сказать — плачевным.

Что об этом думали современники?

Судя по тому, что мы знаем, в обществе была сильна мечта о сохранении империи, пусть даже и такой — безрадостной и беспощадной, опасной и нищей.

И общество думало, что решение этого вопроса — за сильной властью, железной рукой, которая смогла бы вернуть «старые добрые времена».

Именно в разгар этих настроений и таких вот ожиданий, в 284 году, императором стал Диоклетиан, правление которого радикально изменило Римскую империю.

Пир знати

По сей день историки спорят — ускорил ли Диоклетиан гибель Рима или, наоборот, отсрочил ее — мы об этом поговорим попозже, в следующей заметке.

Источник: Телеграм-канал «История экономики»