Какие законы вступают в силу в феврале

Традиционный дайджест новшеств месяца от Госдумы.

С 1 февраля

Увеличение материнского капитала

«Маткапитал будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%. Его размер на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей. Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой — 1 января 2007 года — выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми», — написал в своем Telegram-канале Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Также будут проиндексированы выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка и еще несколько соцвыплат.

Защита прожиточного минимума от списания

На зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Как написал Председатель ГД в Telegram-канале, появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды.

Защита при покупке квартиры

Органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Оттуда эти данные будут направляться в ЕГРН.

Человек при покупке квартиры сможет запросить выписку из этого реестра и узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести.

Изменения в законодательстве о паевых инвестиционных фондах

Меняются порядок управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Теперь они могут быть установлены нормативным актом Банка России.

Кроме того, управляющая компания фонда при погашении паев биржевого ПИФа обязана обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев фонда.

Штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами загрязнений

Вводятся штрафы за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Также штрафы будут грозить, если системы контроля были установлены с нарушением требований или некорректно передают данные в государственный реестр.

Индексация пенсий

С февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышенную страховую пенсию — ее проиндексируют выше уровня инфляции, на 8,6 %.

Кроме того, им положена доплата за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9 %), и 8,6 %, потому что закон имеет обратную силу.

С 8 февраля

Штрафы за немаркированные табак и алкоголь

Повышается величина денежных взысканий за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции.

Кроме того, вводится административная ответственность за ее перевозку с такими нарушениями. Штрафы составят до 500 тыс. рублей для юрлиц.