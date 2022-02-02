Работа в районах Крайнего Севера: что нужно знать про надбавку в 2022 году

Как известно, работникам-северянам положена процентная надбавка за труд в особых, а иногда и откровенно тяжёлых климатических северных условиях. В этой статье рассказываем, есть ли изменения и новые размеры северной надбавки в районах Крайнего Севера в 2022 году.

Основное изменение для северян

С 1 января 2022 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 16.11.2021 № 1946, которое утвердило новый единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Его применяют для предоставления госгарантий и компенсаций для работающих и проживающих на Севере.

Сразу скажем, что по территориям изменений нет. Их перечень просто обновили по действующим названиям территориальных образований.

Надбавки 2022 на Крайнем Севере

Порядок начисления процентных надбавок и исчисления непрерывного стажа работы, дающего право на их получение, по-прежнему регулирует Инструкция о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в приравненных местностях. Она утверждена приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2.

Сами размеры процентных надбавок по-прежнему установлены различными нормативными актами.

Размер северной надбавки зависит от стажа работы на Севере (ст. 317 ТК РФ). Людям до 30 лет, прожившим на Севере не менее 1 года, положена повышенная надбавка.

Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

Районы, в которых установлены надбавки (современные наименования в соответствии с ОКАТО) Размер надбавки в процентах к месячному заработку (без учета районного коэффициента и вознаграждения за выслугу лет) Документ, которым установлена надбавка Антарктика По истечении первых 6 месяцев работы — 10%;

за каждые последующие 6 месяцев работы — увеличение на 10% по достижении 100% заработка Постановление Правительства РФ от 21.09.2013 № 832 Чукотский АО Северо-Эвенский район Магаданской области Корякский округ, входящий в состав Камчатского края Алеутский район Камчатского края Острова Северного Ледовитого океана и его морей (кроме островов Белого моря) По истечении первых 6 месяцев работы — 10%, за каждые последующие 6 месяцев работы — увеличение на 10% по достижении 100% заработка Указ Президиума ВС СССР от 26.09.1967 № 1908-VII Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее 1 года в указанных районах: по истечении первых 6 месяцев работы — 20%;

за каждые последующие 6 месяцев работы — увеличение на 20% и по достижении 60% заработка — 20% за один год работы по достижении 100% заработк Постановление Совмина РСФСР от 22.10.1990 № 458 Документ не отменён в рамках «регуляторной гильотины» в части федерального госнадзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов трудового права Остальные районы Крайнего Севера По истечении первых 6 месяцев работы — 10%, за каждые последующие 6 месяцев работы — увеличение на 10% до достижения 60% заработка, за каждый последующий год работы — 10% по достижении 80% заработка Указ Президиума ВС СССР от 26.09.1967 № 1908-VII Указ Президиума ВС СССР от 10.02.1960 Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее 1 года в районах Крайнего Севера: по истечении первых 6 месяцев работы — 20%;

за каждые последующие 6 месяцев работы — увеличение на 20% и по достижении 60% заработка — последние 20% за один год работы Постановление Совмина РСФСР от 22.10.1990 № 458 Документ не отменён в рамках «регуляторной гильотины» в части федерального госнадзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов трудового права Местности, приравненные к районам Крайнего Севера По истечении первого года работы — 10%, за каждый последующий год работы — увеличение на 10% по достижения 50% заработка Указ Президиума ВС СССР от 26.09.1967 № 1908-VII Указ Президиума ВС СССР от 10.02.1960 Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее 1 года в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера: 10% за каждые 6 месяцев работы по достижении 50% заработка Постановление Совмина РСФСР от 22.10.1990 № 458 Документ не отменён в рамках «регуляторной гильотины» в части федерального госнадзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов трудового права Работникам нефтяной промышленности, регулярно выезжающим для выполнения работ по строительству нефтяных и газовых скважин в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к этим районам, — в порядке и на условиях, предусмотренных для лиц, постоянно работающих в соответствующих районах Постановление Совмина СССР от 11.01.1979 № 39

В стаж для надбавки входят все периоды работы на севере, подтвержденные записями в трудовой книжке.

Местность, где заработан стаж, можно определить по справкам работодателей или трудовым договорам.

Иные местности с особыми климатическими условиями

Районы, в которых установлены надбавки Размер надбавки в процентах к месячному заработку (без учета районного коэффициента и вознаграждения за выслугу лет) Документ, которым установлена надбавка Архангельская область, Республика Коми (кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также Койгородского и Прилузского районов Республики Коми) По истечении первого года работы — 10%, за каждые последующие 2 года работы — увеличение на 10% по достижении 30% заработка Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС от 06.04.1972 № 255 Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее 1 года в указанных районах — 10% за каждые 6 месяцев работы по достижении 30% заработка Постановление Совмина РСФСР от 22.10.1990 № 458? Документ не отменён в рамках «регуляторной гильотины» в части федерального госнадзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов трудового права Южные районы Иркутской области и Красноярского края По истечении первого года работы — 10%, за каждые последующие 2 года работы — увеличение на 10% по достижении 30% заработка. Постановление Совмина СССР, ВЦСПС от 24.09.1989 № 794 Южные районы Дальнего Востока По истечении первого года работы — 10%, за каждые последующие 2 года работы увеличение на 10% по достижении 30% заработка. Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС от 09.01.1986 № 53 Республика Бурятия По истечении первого года работы — 10%, за каждые последующие 2 года работы увеличение на 10% по достижении 30% заработка. Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС от 09.01.1986 № 53 Республика Тыва По истечении первого года работы — 10%, за каждые последующие 2 года работы увеличение на 10% по достижении 30% заработка. Постановление Совмина СССР от 11.04.1985 № 298 Читинская область По истечении первого года работы — 10%, за каждые последующие 2 года работы увеличение на 10% по достижении 30% заработка. Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС от 09.01.1986 № 53