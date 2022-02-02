Работа в районах Крайнего Севера: что нужно знать про надбавку в 2022 году

Основное изменение для северян
С 1 января 2022 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 16.11.2021 № 1946, которое утвердило новый единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Его применяют для предоставления госгарантий и компенсаций для работающих и проживающих на Севере.
Сразу скажем, что по территориям изменений нет. Их перечень просто обновили по действующим названиям территориальных образований.
Надбавки 2022 на Крайнем Севере
Порядок начисления процентных надбавок и исчисления непрерывного стажа работы, дающего право на их получение, по-прежнему регулирует Инструкция о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в приравненных местностях. Она утверждена приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2.
Сами размеры процентных надбавок по-прежнему установлены различными нормативными актами.
Размер северной надбавки зависит от стажа работы на Севере (ст. 317 ТК РФ). Людям до 30 лет, прожившим на Севере не менее 1 года, положена повышенная надбавка.
Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
Районы, в которых установлены надбавки (современные наименования в соответствии с ОКАТО)
|Размер надбавки в процентах к месячному заработку (без учета районного коэффициента и вознаграждения за выслугу лет)
Документ, которым установлена надбавка
|Антарктика
|Постановление Правительства РФ от 21.09.2013 № 832
|Чукотский АО Северо-Эвенский район Магаданской области Корякский округ, входящий в состав Камчатского края Алеутский район Камчатского края Острова Северного Ледовитого океана и его морей (кроме островов Белого моря)
По истечении первых 6 месяцев работы — 10%,
за каждые последующие 6 месяцев работы — увеличение на 10% по достижении 100% заработка
|Указ Президиума ВС СССР от 26.09.1967 № 1908-VII
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Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее 1 года в указанных районах:
|
Постановление Совмина РСФСР от 22.10.1990 № 458
Документ не отменён в рамках «регуляторной гильотины» в части федерального госнадзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов трудового права
|Остальные районы Крайнего Севера
|
По истечении первых 6 месяцев работы — 10%,
за каждые последующие 6 месяцев работы — увеличение на 10% до достижения 60% заработка,
за каждый последующий год работы — 10% по достижении 80% заработка
|
Указ Президиума ВС СССР от 26.09.1967 № 1908-VII
Указ Президиума ВС СССР от 10.02.1960
|
Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее 1 года в районах Крайнего Севера:
|
Постановление Совмина РСФСР от 22.10.1990 № 458
Документ не отменён в рамках «регуляторной гильотины» в части федерального госнадзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов трудового права
|Местности, приравненные к районам Крайнего Севера
|
По истечении первого года работы — 10%,
за каждый последующий год работы — увеличение на 10% по достижения 50% заработка
|
Указ Президиума ВС СССР от 26.09.1967 № 1908-VII
Указ Президиума ВС СССР от 10.02.1960
|
Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее 1 года в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера:
10% за каждые 6 месяцев работы по достижении 50% заработка
|
Постановление Совмина РСФСР от 22.10.1990 № 458
Документ не отменён в рамках «регуляторной гильотины» в части федерального госнадзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов трудового права
|Работникам нефтяной промышленности, регулярно выезжающим для выполнения работ по строительству нефтяных и газовых скважин в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к этим районам, — в порядке и на условиях, предусмотренных для лиц, постоянно работающих в соответствующих районах
|Постановление Совмина СССР от 11.01.1979 № 39
В стаж для надбавки входят все периоды работы на севере, подтвержденные записями в трудовой книжке.
Местность, где заработан стаж, можно определить по справкам работодателей или трудовым договорам.
Иные местности с особыми климатическими условиями
|Районы, в которых установлены надбавки
|Размер надбавки в процентах к месячному заработку (без учета районного коэффициента и вознаграждения за выслугу лет)
Документ, которым установлена надбавка
|Архангельская область, Республика Коми (кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также Койгородского и Прилузского районов Республики Коми)
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По истечении первого года работы — 10%,
за каждые последующие 2 года работы — увеличение на 10% по достижении 30% заработка
|Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС от 06.04.1972 № 255
|Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее 1 года в указанных районах — 10% за каждые 6 месяцев работы по достижении 30% заработка
|
Постановление Совмина РСФСР от 22.10.1990 № 458?
Документ не отменён в рамках «регуляторной гильотины» в части федерального госнадзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов трудового права
|Южные районы Иркутской области и Красноярского края
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По истечении первого года работы — 10%,
за каждые последующие 2 года работы — увеличение на 10% по достижении 30% заработка.
|Постановление Совмина СССР, ВЦСПС от 24.09.1989 № 794
|Южные районы Дальнего Востока
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По истечении первого года работы — 10%,
за каждые последующие 2 года работы увеличение на 10% по достижении 30% заработка.
|Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС от 09.01.1986 № 53
|Республика Бурятия
|
По истечении первого года работы — 10%,
за каждые последующие 2 года работы увеличение на 10% по достижении 30% заработка.
|Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС от 09.01.1986 № 53
|Республика Тыва
|
По истечении первого года работы — 10%,
за каждые последующие 2 года работы увеличение на 10% по достижении 30% заработка.
|Постановление Совмина СССР от 11.04.1985 № 298
|Читинская область
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По истечении первого года работы — 10%,
за каждые последующие 2 года работы увеличение на 10% по достижении 30% заработка.
|Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС от 09.01.1986 № 53