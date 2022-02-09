Можно ли выделить долю в новой квартире ребенку от первого брака?

— Я в разводе с супругом, есть общий ребенок. На данный момент бывший муж женат повторно, в этом браке есть дети. Могу ли я через суд обязать экс-супруга выделить долю совместному ребенку в новой квартире?

Отвечает судебный юрист Лариса Коржикова:

В данной ситуации можно претендовать только на алименты. Если бывший супруг захочет выделить алименты через долю в объекте недвижимости, это возможно.

Но только, если такое условие не будет нарушать права всех детей: и вашего совместного, и его детей от другого брака.

Отвечает адвокат Антон Батыгин:

Для ответа на ваш вопрос необходимо знать, кто является собственником новой квартиры, когда она приобретена и на чьи денежные средства.

Если же анализировать ситуацию по общему правилу и предположить, что новая квартира приобретена вашим бывшим супругом уже в новом браке, на денежные средства уже новой семьи, обязать его выделить долю для ребенка невозможно. Закон не допускает такого варианта.

В вашем случае на отце лежит обязанность только по текущему содержанию и воспитанию ребенка, а также по несению дополнительных расходов.

Отвечает руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов:

К сожалению, нет, не можете. Дети не имеют права собственности на имущество родителей (п.4 ст.60 Семейного кодекса Российской Федерации).

Насколько я понимаю, новая квартира была приобретена вашим бывшим мужем уже после расторжения брака с вами, поэтому она не подлежит разделу между вами и бывшим супругом, как совместно нажитое в браке имущество.

В случае, если бы указанная квартира была приобретена в период брака, она подлежала бы разделу и можно было бы попробовать отойти от равенства долей, указав причину, по которой вы считаете необходимым выделить долю в квартире ребенку.

Но на практике такие случаи очень редки. Суды отходят от принципа равенства долей между супругами в исключительных случаях — например, когда ребенок тяжело болен.

Однако ваш совместный с бывшим супругом ребенок является его наследником по закону первой очереди — если ваш бывший супруг не оставит завещания, в котором укажет, кому после его смерти будет принадлежать его имущество, ваш ребенок будет признан наследником.

Отвечает руководитель юридической компании «Павленкович и партнеры» Денис Павленкович:

По идее, обязать экс-супруга выделить долю совместному ребенку в новой квартире можно. Но мне приходит на ум только один случай для этого: когда использовался материнский капитал при покупке квартиры.

Тогда супруги или один из них подписывает обязательство в ПФР о выделе доли в собственности на квартиру ребенку/детям, благодаря которым материнский капитал был выделен.

Если это обязательство не исполняется одним из супругов, и невозможно заключить с ним нотариальное соглашение о выделе долей (как это обычно делается), можно предъявить к нему иск о понуждении этого. Однако на практике ни разу не встречал такие иски.