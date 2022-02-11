Десять глупых вопросов бухгалтеру

Пятничное: редакция нашла на просторах интернета видео с вопросами, которые хоть раз в жизни слышал каждый бухгалтер. Смотрите скорее :)
Героиня «10 глупых вопросов» — бухгалтер Юлия Кускова.
Юлии задали глупые вопросы о налогах, отвественности, внезапных проверках — и получили на них умные ответы.
Делитесь в комментариях, коллеги: что забыли?
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