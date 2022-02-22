​Деление долгов при разводе: что надо знать

В процессе развода, в большинстве случаев, главным вопросом выступает деление детей, а также имущества.
Однако у некоторых пар может возникнуть ситуация с делением долгов.
Когда долг признаётся личным
Представим такую картину: муж оформил кредит для своих целей, при этом супруга была не в курсе происходящего.
В суде от женщины потребуется доказать, что кредит взят без её ведома и согласия. А деньги же, в свою очередь, были потрачены на личные нужды мужчины, а не семейные потребности.
Если удастся доказать данный факт, суд признает долг личным обязательством мужа.
И по завершению процедуры расставания супруга не будет вынуждена выплачивать деньги.
Что для этого нужно
Для этого необходимо подать исковое заявление в районный суд по месту проживания бывшего.
Должны прилагаться такие сведения:
- копии паспортов;
- свидетельства о заключении и расторжении брака;
- копии документов, которые подтверждают наличие долга;
- доказательства, которые выступают в роли подтверждения отсутствия согласия женщины на взятие кредита;
- доказательства траты денег мужем в собственных интересах, а также иные документы.
Стоит отметить, что при наличии большой задолженности банк может признать человека банкротом.
В таком случае могут поступить требования касательно того, чтобы долг был признан обязательством двух партнёров.
Как избежать необходимости возвращать часть кредита
Изначально в брачном договоре можно указать пункт о том, что заёмщик обязан будет погасить кредит самостоятельно.
Мы рекомендуем запомнить: чтобы не брать обязанность по выплате кредита человека, не стоит выступать в роли созаёмщика или поручителя и подписывать банковские документы.
Это же касается переписок: не стоит соглашаться с партнёром с признанием долга общим и тратой денег на совместные нужды.
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