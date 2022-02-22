​Деление долгов при разводе: что надо знать

В процессе развода, в большинстве случаев, главным вопросом выступает деление детей, а также имущества.

Однако у некоторых пар может возникнуть ситуация с делением долгов.

Когда долг признаётся личным

Представим такую картину: муж оформил кредит для своих целей, при этом супруга была не в курсе происходящего.

В суде от женщины потребуется доказать, что кредит взят без её ведома и согласия. А деньги же, в свою очередь, были потрачены на личные нужды мужчины, а не семейные потребности.

Если удастся доказать данный факт, суд признает долг личным обязательством мужа.

И по завершению процедуры расставания супруга не будет вынуждена выплачивать деньги.

Что для этого нужно

Для этого необходимо подать исковое заявление в районный суд по месту проживания бывшего.

Должны прилагаться такие сведения:

копии паспортов;

свидетельства о заключении и расторжении брака;

копии документов, которые подтверждают наличие долга;

доказательства, которые выступают в роли подтверждения отсутствия согласия женщины на взятие кредита;

доказательства траты денег мужем в собственных интересах, а также иные документы.

Стоит отметить, что при наличии большой задолженности банк может признать человека банкротом.

В таком случае могут поступить требования касательно того, чтобы долг был признан обязательством двух партнёров.

Как избежать необходимости возвращать часть кредита

Изначально в брачном договоре можно указать пункт о том, что заёмщик обязан будет погасить кредит самостоятельно.

Мы рекомендуем запомнить: чтобы не брать обязанность по выплате кредита человека, не стоит выступать в роли созаёмщика или поручителя и подписывать банковские документы.