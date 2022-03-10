Как составить пояснения к бухгалтерской отчетности 2021: правила и пример

Большая часть коммерческих организаций должна составлять Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2021 год. Кто может это не делать? Какую информацию надо включать в пояснения к бухбалансу и отчету о финансовых результатах? Как ее раскрывать? Где увидеть примеры заполнения пояснений к бухотчетности за 2021 год? Ответы на эти вопросы в данной статье.

Кто составляет пояснения к бухбалансу за 2021 год

Необходимость включать в общий комплект отчетности пояснения к ней предусмотрена п. 4 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н. Это значит, что без пояснений комплект отчетности будет считаться неполным (следовательно, и недосданным, если представлен в уполномоченные органы).

Двоякая ситуация сложилась с тем, надо ли готовить пояснения к упрощенной отчетности. Некоторые специалисты утверждают, что не надо. Однако указанный пункт приказа № 66н не содержит положений, проводящих различия между теми, кто сдает «общий» комплект отчетности и теми, кто отчитывается по «упрощенке».

Таким образом, самым логичным и правильным для сдающих упрощенный вариант отчетности будет подготовить пояснения к ней.

Для сдающих полный комплект бухгалтерской отчетности за 2021 год пояснения в любом случае обязательны.

В какой форме составлять пояснения к бухотчетности

Единой формы, по которой нужно составлять пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год, не существует. Связано это в первую очередь с тем, что каждая организация вправе сама решать, какую информацию и с какой детализацией раскрывать в пояснениях.

При этом Минфином даны рекомендации о том, что и как должно быть примерно раскрыто в пояснениях (Приложение № 3 к Приказу № 66н). Ориентируясь на эти нормативы и рекомендации, можно сформулировать основные правила составления пояснений к бухгалтерскому балансу 2021:

состав статей и событий, раскрываемых в пояснениях, компания определяет самостоятельно;

раскрытие может идти в табличной и текстовой форме;

варианты раскрытий, предложенные в примерах из Приказа № 66н, рекомендуемые, а не обязательные;

при составлении пояснений к 2021 году должно быть учтено, как соответствующие статьи и события были раскрыты в предыдущих пояснениях, для обеспечения удобной сопоставимости данных.

Что раскрывать в пояснениях к отчетности

Как уже можно понять из сказанного выше, для каждой компании ответ будет свой.

Эксперты рекомендуют готовить пояснения после того, как уже ясно содержание бухгалтерского баланса и отчета о финрезультатах. Нужно проанализировать, есть ли существенные величины в:

нематериальных активах (например, товарные знаки);

основных средствах (в т. ч. стоимость помещений, оборудования, земельных участков и т. д.);

финансовых вложениях (акции или долговые ценные бумаги, которые купила компания; средства, размещённые на депозитах в банках);

запасах;

дебиторской и кредиторской задолженности;

затратах на производство;

оценочных обязательствах (например, по оплате отпусков, вознаграждениям за выслугу лет, судебным разбирательствам, возможному гарантийному ремонту ранее проданных товаров);

обеспечениях обязательств (например, получали или передавали имущество в залог, а также выдавали свои ценные бумаги в счёт кредиторской задолженности);

полученной материальная госпомощи (финансовые субсидии или помощь в виде оборудования, которое оценивают в денежном выражении).

По каждой значимой величине нужно дать дополнительные раскрытия в пояснениях.

Далее рассмотрим подробнее аспекты, которые необходимо раскрывать чаще всего.

Основные средства в пояснениях к бухотчетности 2021

Для раскрытия информации об ОС в примерах Минфина предназначены целых четыре таблицы. Исходя из этого, можно понять, что раскрытия по ОС в пояснениях к бухгалтерскому балансу за 2021 год должны содержать:

информацию о наличии и движении ОС; сведения о незавершенных капвложениях в ОС; данные об изменениях стоимости ОС в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации; сведения о прочем использовании ОС.

Покажем, как составить пояснения к строкам баланса с ОС на примерах.

Пример 1. Информация о наличии и движении ОС

В 2021 году:

приобретено оборудование стоимостью 560 000 руб.;

приобретен легковой автомобиль стоимостью 300 000 руб.;

дооборудован грузовой автомобиль (первоначальная стоимость увеличилась на 50 000 руб.);

продано оборудование первоначальной стоимостью 1 289 697 руб. с накопленной амортизацией 304 270 руб.;

проданы транспортные средства первоначальной стоимостью 677 823 руб. с накопленной амортизацией 37 000 руб.;

продана оргтехника первоначальной стоимостью 30 000 руб. с накопленной амортизацией 2000 руб.;

на конец 2021 года произведена переоценка основных средств. В результате восстановительная стоимость здания увеличена на 140 000 руб., амортизация — на 20 000 руб.

Данные за 2020 год взяты из аналогичного раздела пояснений к годовой бухгалтерской отчетности. Также использованы сальдо и обороты по счетам 01, 02, 03 за 2021 год.

Пример заполнения таблицы «Наличие и движение основных средств»

Пример 2. Незавершенные капвложения в ОС

Компания ведет строительство здания. За 2021 год вложения составили 3 239 100 рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах компания проводит реконструкцию производственной линии. При заполнении использованы данные счетов 08 и 07. Данные за 2020 год взяты из предыдущих пояснений.

Пример заполнения таблицы «Незавершенные капитальные вложения»

Пример 3. Изменение стоимости ОС

В 2021 году произведено дооборудование грузового транспортного средства на сумму 50 тыс. руб.

Наименование показателя Код За 2021 г. За 2020 г. Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего 5260 50 430 в том числе: Цех № 2 5261 — 430 Автомобиль КамАЗ 5262 50 — Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего 5270 (-) (-) в том числе: 5271 (-) (-)

Пример заполнения таблицы «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации».

Пример 4. Иное использование ОС

На конец 2021 года у компании есть ОС, переданные в аренду с балансовой стоимостью 2 618 тыс. руб. Кроме того, в залог переданы транспортные средства стоимостью 2 400 тыс. руб. Арендованные ОС, числившиеся на забалансовом учете в сумме 5 000 тыс. руб., в 2021 году возвращены арендодателю.

Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 2 618 2 916 2 494 Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 — — — Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 — — — Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 — 5 000 5 000 Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации 5284 — — — Основные средства, переведенные на консервацию 5285 — — — Иное использование основных средств (залог и др.) 5286 2 400 2 800 3 200

НМА и НИОКР в пояснениях к бухгалтерской отчетности

В примере оформления Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведенном Минфином, раздел НМА представлен в виде пяти таблиц, первые три из которых относятся к НМА, четвертая — к НИОКР, последняя — к затратам на приобретение НМА и выполнение НИОКР.

Если показателей для заполнения конкретной таблицы нет, включать в пояснения все таблицы не нужно. Также можно их изменять и упрощать по решению составителя отчета.

Таблица 1.1 с данными о наличии и движении НМА составлена по аналогии с уже рассмотренной в предыдущем разделе таблицей для ОС. Заполняют её тоже аналогично. Только данные раскрывают строки баланса 1110 и 1190. А учетные данные берут по счетам 04 и 05.

По этому же принципу строится и таблица 1.4, но она предназначена для раскрытия наличия и движения только результатов НИОКР (строка 1120 баланса). Если есть соответствующая учетная аналитика, составить таблицы 1.1 по НМА и 1.4 по НИОКР не сложно, пользуясь приведенным уже примером таблицы для ОС.

В пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2021 год необходимо отдельно раскрыть данные по НМА, созданным самой организацией. Покажем на примере, как это делают.

Пример 1. НМА, созданные самой организацией

В 2021 году компания имела:

собственный патент на изобретение первоначальной стоимостью 950 000 руб., выбывший в 2021 г.;

уникальную производственную технологию (ноу-хау) первоначальной стоимостью 1 748 000 руб.

Компания не переоценивает НМА. Убытки от обесценения НМА отражает на счете 05 (аналитический счет учета обесценения НМА) в полной сумме без изменения первоначальной стоимости НМА.

Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. Всего 5120 1 748 2 698 2 698 в том числе: Патент на изобретение 5121 — 950 950 Секрет производства (ноу-хау) 5122 1 748 1 748 1 748

Пример заполнения таблицы 1.2 «Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией».

НМА с погашенной стоимостью тоже нужно раскрыть отдельно в пояснениях.

Пример 2. НМА с погашенной стоимостью

На 31.12.2021 компания выявила НМА с полностью погашенной стоимостью: ПО для производственной линии — 640 тыс. руб.

Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. Всего 5130 640 640 — в том числе: Программное обеспечение для ПЛ 5131 640 640 —

Если у компании есть:

незаконченные исследования и разработки;

неоформленные результаты исследований и разработок;

незавершенные операции по приобретению готовых НМА,

то информация о них подлежит раскрытию в Пояснениях.

Согласно разъяснениям Минфина, при раскрытии информации о сумме затрат по незаконченным и неоформленным НИОКР, в Пояснениях раскрывают информацию о затратах, связанных с инновациями и модернизацией производства.

В частности, с нанотехнологиями, с повышением энергоэффективности производства, с экологическими новациями и др.

Пример 3. Незаконченные и не оформленные НИОКР и НМА

Компания разрабатывает:

собственную инновационную систему контроля качества выпускаемой продукции. На конец 2021 года разработка еще не завершена;

новую технологию производства продукции. В 2021 году результат переведен в состав НМА.

Также получено, но не оформлено ПО для совершенствования бизнес-процессов.

Пример заполнения таблицы «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов»

Запасы : раскрытие в пояснениях к балансу

Наличие и движение запасов раскрывают в пояснениях к бухгалтерской отчетности по тем же принципам, что и наличие ОС и НМА. Таблица, предложенная Минфином в примере, структурирована так же, как и предназначенные для этого таблицы ОС и НМА. Только данные в них рассказывают подробности формирования показателя строки 1210 бухгалтерского баланса.

В связи с тем, что запасы — это оборотные активы, а ОС и НМА — внеоборотные, есть несколько нюансов по раскрытию информации о запасах в пояснениях к балансу:

При заполнении граф таблицы по запасам, в которых отражают поступление и затраты (связанные с поступлением), включают только дебетовые обороты по счетам учета запасов, которые не корреспондируют с кредитом других счетов учета запасов. Например, увеличение стоимости незавершенного производства за счет оплат контрагентам (или работникам) — это поступление, а вот передача в производство собственных материалов (уже один раз учтенных при покупке) нет. При заполнении граф таблицы по запасам, в которых отражают выбытие и себестоимость, учитывают только кредитовые обороты по счетам учета запасов, которые не корреспондируют с дебетовыми оборотами по другим счетам учета запасов. Так, в графу может быть включена стоимость затрат на выполнение сданных заказчику работ (и списанных в себестоимость), но не следует включать, например, передачу полуфабрикатов из основного производства во вспомогательное. В графу «оборот запасов между группами» как раз включают данные, которые исключены из граф поступления и выбытия. То, что передают «внутри» компании, а не от внешнего источника и не внешнему получателю. Суммовые значения в пояснениях по запасам отражают по стоимости принятия к учету, так же, как и в строке 1210 баланса. Исключение возможно, только если создавали резерв под обесценение запасов.

Приведем пример заполненной таблицы по наличию и движению запасов в пояснениях к бухгалтерскому балансу за 2021 год.

Пример заполнения таблицы «Наличие и движение запасов»

Дополнительно в пояснениях раскрывают информацию по запасам, находящимся в залоге. Заметим, что в соответствии с п. 5 ст. 488 ГК ТМЦ, полученные от поставщика в кредит и еще ему не оплаченные, считаются находящимися в залоге.

Таблица простая, потому просто приведем пример.

Наименование показателя Код На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. Запасы, не оплаченные на отчетную дату, — всего 5440 2 620 3 834 — в том числе: (группа, вид) Материалы Товары 5441 5442 2 620 — 3 834 — — Запасы, находящиеся в залоге по договору, — всего 5445 250 500 — в том числе: (группа, вид) Продукция Товары 5446 5447 100 150 500 — —

Дебиторская и кредиторская задолженность: раскрытие в пояснениях

Наличие и движение задолженностей к получению и к оплате тоже раскрывают по стандартным принципам, изложенным в предыдущих разделах.

Нюансом будет дополнительное раскрытие сведений о признанных штрафных санкциях и иных начислениях, влияющих на итоговую величину задолженности, а так же признание ее сомнительной/просроченной.

По долгосрочной и краткосрочной задолженностям обоих видов составляют либо отдельные таблицы, либо разные разделы в одной таблице. В них же приводят информацию по переводу задолженности из долгосрочной в краткосрочную (и наоборот).

Таблица по дебиторской задолженности будет раскрытием к строке 1230 баланса. Таблица по кредиторской — 1410, 1450, 1510, 1520, 1550.

Поскольку в кредиторской задолженности предусмотрена расшифровка сразу нескольких строк баланса и мы еще не приводили расшифровку по пассивам, приведем пример формирования раздела пояснений по наличию и движению кредиторской задолженности организации.

Пример 1. Долгосрочная кредиторская задолженность

У компании на 31.12.2021 имеются:

Долгосрочные кредиты. По которым начислены проценты со сроком уплаты более чем через 12 месяцев после отчетной даты, на сумму 201 250 руб.

Один из кредитов подлежит погашению в 2022 году. Его величина 2 600 тыс. руб.

Получено от инвесторов на финансирование строительства 10 000 тыс. руб.

Переведено обязательств перед инвесторами в краткосрочные — 8 879 тыс. руб.

Пример заполнения таблицы (фрагмента) «Наличие и движение кредиторской задолженности»

Пример 2. Краткосрочная кредиторская задолженность

В течение и на конец 2021 года:

1. По поставщикам и подрядчикам:

Отражена задолженность на сумму 361 600 руб.

Признано пеней, штрафов и неустоек за нарушение условий договоров — 680 000 руб.

Погашена задолженность — 2 346 000 руб.

2. По покупателям и заказчикам:

Отражена задолженность в сумме полученных авансов и предоплат — 2 619 000 руб.

Погашена задолженность — 2 300 000 руб.

3. По расчетам с бюджетом:

Отражена задолженность по уплате налогов и сборов — 1 292 000 руб.

Начислены пени и штрафы за нарушение налогового законодательства — 135 000 руб.

Погашена задолженность по уплате налогов и сборов — 2 809 000 руб.

4. По страховым взносам на соцстрахование:

Отражена задолженность по уплате взносов — 376 600 руб.

Погашена задолженность по уплате взносов — 1 401 000 руб.

5. По сотрудникам:

Отражена задолженность по заработной плате и возмещению перерасхода по авансовым отчетам — 2 014 000 руб.

Погашена задолженность по заработной плате, депонированным суммам и возмещению перерасхода — 3 571 000 руб.

6. По аренде:

Отражена задолженность перед арендодателем — 134 043 руб.

Погашена задолженность перед арендодателем — 141 100 руб.

7. По дивидендам:

Отражена задолженность по выплате дивидендов — 400 000 руб.

Погашена задолженность по выплате дивидендов — 760 000 руб.

8. По кредитам и займам:

Получен краткосрочный заем — 890 000 руб.

Начислены проценты за пользование заемными средствами (срок уплаты — менее 12 месяцев после отчетной даты) — 54 680 руб.

Переведена задолженность по возврату заемных средств из долгосрочной в краткосрочную — 2 600 000 руб.

Погашена задолженность перед заимодавцами (кредиторами) — 2 645 680 руб.

9. Расчеты с инвесторами:

Переведено обязательство из долгосрочных в краткосрочные на сумму 8 879 596 руб.

Исполнены обязательства перед инвесторами (переданы объекты строительства) — 8 479 596 руб.

Пример заполнения таблицы (фрагмента) «Наличие и движение кредиторской задолженности»

Кроме информации о наличии и движении задолженностей, нужно раскрыть в отдельных таблицах информацию о том, имеется ли:

просроченная кредиторская задолженность;

просроченная дебиторская задолженность.

Раскрытие должно указывать на тип задолженности (контрагенты по основной деятельности, заимодавцы, персонал и т. п.) и величину просрочки по условиям договора и по балансу.

Другие пояснения к балансу за 2021 год

Раскрытие других строк и статей баланса за 2021 год, например, финансовых вложений или оценочных обязательств, следует выполнять по тем же правилам, что мы описали выше:

в разрезе сроков — долгосрочные и краткосрочные);

в разрезе изменения стоимости (например, за счет начисления процентов);

в аналитике по видам и контрагентам.

Можно использовать примеры раскрытий, предложенные Минфином. А можно составить на их основе свой вариант.

Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2021 год

Как уже отмечалось, раскрывать нужно значимые величины, которые помогут составить пользователю отчетности полное и достоверное представление о положении и деятельности компании.

Поэтому набор раскрытий к отчету о финансовых результатах зависит от деятельности конкретной организации.

Так, производственникам рекомендуем включать в пояснения описание затрат на производство (соответствующий пример есть у Минфина). Торговым компаниям можно в аналогичном разделе раскрыть фактическую стоимость товаров для перепродажи. И так далее.