Как составить пояснения к бухгалтерской отчетности 2021: правила и пример

Большая часть коммерческих организаций должна составлять Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2021 год. Кто может это не делать? Какую информацию надо включать в пояснения к бухбалансу и отчету о финансовых результатах? Как ее раскрывать? Где увидеть примеры заполнения пояснений к бухотчетности за 2021 год? Ответы на эти вопросы в данной статье.
Кто составляет пояснения к бухбалансу за 2021 год
Необходимость включать в общий комплект отчетности пояснения к ней предусмотрена п. 4 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н. Это значит, что без пояснений комплект отчетности будет считаться неполным (следовательно, и недосданным, если представлен в уполномоченные органы).
Двоякая ситуация сложилась с тем, надо ли готовить пояснения к упрощенной отчетности. Некоторые специалисты утверждают, что не надо. Однако указанный пункт приказа № 66н не содержит положений, проводящих различия между теми, кто сдает «общий» комплект отчетности и теми, кто отчитывается по «упрощенке».
Таким образом, самым логичным и правильным для сдающих упрощенный вариант отчетности будет подготовить пояснения к ней.
Для сдающих полный комплект бухгалтерской отчетности за 2021 год пояснения в любом случае обязательны.
В какой форме составлять пояснения к бухотчетности
Единой формы, по которой нужно составлять пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год, не существует. Связано это в первую очередь с тем, что каждая организация вправе сама решать, какую информацию и с какой детализацией раскрывать в пояснениях.
При этом Минфином даны рекомендации о том, что и как должно быть примерно раскрыто в пояснениях (Приложение № 3 к Приказу № 66н). Ориентируясь на эти нормативы и рекомендации, можно сформулировать основные правила составления пояснений к бухгалтерскому балансу 2021:
- состав статей и событий, раскрываемых в пояснениях, компания определяет самостоятельно;
- раскрытие может идти в табличной и текстовой форме;
- варианты раскрытий, предложенные в примерах из Приказа № 66н, рекомендуемые, а не обязательные;
- при составлении пояснений к 2021 году должно быть учтено, как соответствующие статьи и события были раскрыты в предыдущих пояснениях, для обеспечения удобной сопоставимости данных.
Что раскрывать в пояснениях к отчетности
Как уже можно понять из сказанного выше, для каждой компании ответ будет свой.
Эксперты рекомендуют готовить пояснения после того, как уже ясно содержание бухгалтерского баланса и отчета о финрезультатах. Нужно проанализировать, есть ли существенные величины в:
- нематериальных активах (например, товарные знаки);
- основных средствах (в т. ч. стоимость помещений, оборудования, земельных участков и т. д.);
- финансовых вложениях (акции или долговые ценные бумаги, которые купила компания; средства, размещённые на депозитах в банках);
- запасах;
- дебиторской и кредиторской задолженности;
- затратах на производство;
- оценочных обязательствах (например, по оплате отпусков, вознаграждениям за выслугу лет, судебным разбирательствам, возможному гарантийному ремонту ранее проданных товаров);
- обеспечениях обязательств (например, получали или передавали имущество в залог, а также выдавали свои ценные бумаги в счёт кредиторской задолженности);
- полученной материальная госпомощи (финансовые субсидии или помощь в виде оборудования, которое оценивают в денежном выражении).
По каждой значимой величине нужно дать дополнительные раскрытия в пояснениях.
Далее рассмотрим подробнее аспекты, которые необходимо раскрывать чаще всего.
Основные средства в пояснениях к бухотчетности 2021
Для раскрытия информации об ОС в примерах Минфина предназначены целых четыре таблицы. Исходя из этого, можно понять, что раскрытия по ОС в пояснениях к бухгалтерскому балансу за 2021 год должны содержать:
- информацию о наличии и движении ОС;
- сведения о незавершенных капвложениях в ОС;
- данные об изменениях стоимости ОС в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации;
- сведения о прочем использовании ОС.
Покажем, как составить пояснения к строкам баланса с ОС на примерах.
Пример 1. Информация о наличии и движении ОС
В 2021 году:
- приобретено оборудование стоимостью 560 000 руб.;
- приобретен легковой автомобиль стоимостью 300 000 руб.;
- дооборудован грузовой автомобиль (первоначальная стоимость увеличилась на 50 000 руб.);
- продано оборудование первоначальной стоимостью 1 289 697 руб. с накопленной амортизацией 304 270 руб.;
- проданы транспортные средства первоначальной стоимостью 677 823 руб. с накопленной амортизацией 37 000 руб.;
- продана оргтехника первоначальной стоимостью 30 000 руб. с накопленной амортизацией 2000 руб.;
- на конец 2021 года произведена переоценка основных средств. В результате восстановительная стоимость здания увеличена на 140 000 руб., амортизация — на 20 000 руб.
Данные за 2020 год взяты из аналогичного раздела пояснений к годовой бухгалтерской отчетности. Также использованы сальдо и обороты по счетам 01, 02, 03 за 2021 год.
Пример заполнения таблицы «Наличие и движение основных средств»
Пример 2. Незавершенные капвложения в ОС
Компания ведет строительство здания. За 2021 год вложения составили 3 239 100 рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах компания проводит реконструкцию производственной линии. При заполнении использованы данные счетов 08 и 07. Данные за 2020 год взяты из предыдущих пояснений.
Пример заполнения таблицы «Незавершенные капитальные вложения»
Пример 3. Изменение стоимости ОС
В 2021 году произведено дооборудование грузового транспортного средства на сумму 50 тыс. руб.
Наименование показателя
Код
За 2021 г.
За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего
5260
50
430
в том числе:
Цех № 2
5261
—
430
Автомобиль КамАЗ
5262
50
—
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего
5270
(-)
(-)
в том числе:
5271
(-)
(-)
Пример заполнения таблицы «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации».
Пример 4. Иное использование ОС
На конец 2021 года у компании есть ОС, переданные в аренду с балансовой стоимостью 2 618 тыс. руб. Кроме того, в залог переданы транспортные средства стоимостью 2 400 тыс. руб. Арендованные ОС, числившиеся на забалансовом учете в сумме 5 000 тыс. руб., в 2021 году возвращены арендодателю.
Наименование показателя
Код
На 31 декабря 2021 г.
На 31 декабря 2020 г.
На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280
2 618
2 916
2 494
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281
—
—
—
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282
—
—
—
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283
—
5 000
5 000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284
—
—
—
Основные средства, переведенные на консервацию
5285
—
—
—
Иное использование основных средств (залог и др.)
5286
2 400
2 800
3 200
НМА и НИОКР в пояснениях к бухгалтерской отчетности
В примере оформления Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведенном Минфином, раздел НМА представлен в виде пяти таблиц, первые три из которых относятся к НМА, четвертая — к НИОКР, последняя — к затратам на приобретение НМА и выполнение НИОКР.
Если показателей для заполнения конкретной таблицы нет, включать в пояснения все таблицы не нужно. Также можно их изменять и упрощать по решению составителя отчета.
Таблица 1.1 с данными о наличии и движении НМА составлена по аналогии с уже рассмотренной в предыдущем разделе таблицей для ОС. Заполняют её тоже аналогично. Только данные раскрывают строки баланса 1110 и 1190. А учетные данные берут по счетам 04 и 05.
По этому же принципу строится и таблица 1.4, но она предназначена для раскрытия наличия и движения только результатов НИОКР (строка 1120 баланса). Если есть соответствующая учетная аналитика, составить таблицы 1.1 по НМА и 1.4 по НИОКР не сложно, пользуясь приведенным уже примером таблицы для ОС.
В пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2021 год необходимо отдельно раскрыть данные по НМА, созданным самой организацией. Покажем на примере, как это делают.
Пример 1. НМА, созданные самой организацией
В 2021 году компания имела:
- собственный патент на изобретение первоначальной стоимостью 950 000 руб., выбывший в 2021 г.;
- уникальную производственную технологию (ноу-хау) первоначальной стоимостью 1 748 000 руб.
Компания не переоценивает НМА. Убытки от обесценения НМА отражает на счете 05 (аналитический счет учета обесценения НМА) в полной сумме без изменения первоначальной стоимости НМА.
Наименование показателя
Код
На 31 декабря 2021 г.
На 31 декабря 2020 г.
На 31 декабря 2019 г.
Всего
5120
1 748
2 698
2 698
в том числе:
Патент на изобретение
5121
—
950
950
Секрет производства (ноу-хау)
5122
1 748
1 748
1 748
Пример заполнения таблицы 1.2 «Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией».
НМА с погашенной стоимостью тоже нужно раскрыть отдельно в пояснениях.
Пример 2. НМА с погашенной стоимостью
На 31.12.2021 компания выявила НМА с полностью погашенной стоимостью: ПО для производственной линии — 640 тыс. руб.
Наименование показателя
Код
На 31 декабря 2021 г.
На 31 декабря 2020 г.
На 31 декабря 2019 г.
Всего
5130
640
640
—
в том числе:
Программное обеспечение для ПЛ
5131
640
640
—
Если у компании есть:
- незаконченные исследования и разработки;
- неоформленные результаты исследований и разработок;
- незавершенные операции по приобретению готовых НМА,
- то информация о них подлежит раскрытию в Пояснениях.
Согласно разъяснениям Минфина, при раскрытии информации о сумме затрат по незаконченным и неоформленным НИОКР, в Пояснениях раскрывают информацию о затратах, связанных с инновациями и модернизацией производства.
В частности, с нанотехнологиями, с повышением энергоэффективности производства, с экологическими новациями и др.
Пример 3. Незаконченные и не оформленные НИОКР и НМА
Компания разрабатывает:
- собственную инновационную систему контроля качества выпускаемой продукции. На конец 2021 года разработка еще не завершена;
- новую технологию производства продукции. В 2021 году результат переведен в состав НМА.
Также получено, но не оформлено ПО для совершенствования бизнес-процессов.
Пример заполнения таблицы «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов»
Запасы: раскрытие в пояснениях к балансу
Наличие и движение запасов раскрывают в пояснениях к бухгалтерской отчетности по тем же принципам, что и наличие ОС и НМА. Таблица, предложенная Минфином в примере, структурирована так же, как и предназначенные для этого таблицы ОС и НМА. Только данные в них рассказывают подробности формирования показателя строки 1210 бухгалтерского баланса.
В связи с тем, что запасы — это оборотные активы, а ОС и НМА — внеоборотные, есть несколько нюансов по раскрытию информации о запасах в пояснениях к балансу:
- При заполнении граф таблицы по запасам, в которых отражают поступление и затраты (связанные с поступлением), включают только дебетовые обороты по счетам учета запасов, которые не корреспондируют с кредитом других счетов учета запасов. Например, увеличение стоимости незавершенного производства за счет оплат контрагентам (или работникам) — это поступление, а вот передача в производство собственных материалов (уже один раз учтенных при покупке) нет.
- При заполнении граф таблицы по запасам, в которых отражают выбытие и себестоимость, учитывают только кредитовые обороты по счетам учета запасов, которые не корреспондируют с дебетовыми оборотами по другим счетам учета запасов. Так, в графу может быть включена стоимость затрат на выполнение сданных заказчику работ (и списанных в себестоимость), но не следует включать, например, передачу полуфабрикатов из основного производства во вспомогательное.
- В графу «оборот запасов между группами» как раз включают данные, которые исключены из граф поступления и выбытия. То, что передают «внутри» компании, а не от внешнего источника и не внешнему получателю.
- Суммовые значения в пояснениях по запасам отражают по стоимости принятия к учету, так же, как и в строке 1210 баланса. Исключение возможно, только если создавали резерв под обесценение запасов.
Приведем пример заполненной таблицы по наличию и движению запасов в пояснениях к бухгалтерскому балансу за 2021 год.
Пример заполнения таблицы «Наличие и движение запасов»
Дополнительно в пояснениях раскрывают информацию по запасам, находящимся в залоге. Заметим, что в соответствии с п. 5 ст. 488 ГК ТМЦ, полученные от поставщика в кредит и еще ему не оплаченные, считаются находящимися в залоге.
Таблица простая, потому просто приведем пример.
Наименование показателя
Код
На 31 декабря 2021 г.
На 31 декабря 2020 г.
На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, — всего
5440
2 620
3 834
—
в том числе:
(группа, вид)
Материалы
Товары
5441
5442
2 620
—
3 834
—
—
Запасы, находящиеся в залоге по договору, — всего
5445
250
500
—
в том числе:
(группа, вид)
Продукция
Товары
5446
5447
100
150
500
—
—
Дебиторская и кредиторская задолженность: раскрытие в пояснениях
Наличие и движение задолженностей к получению и к оплате тоже раскрывают по стандартным принципам, изложенным в предыдущих разделах.
Нюансом будет дополнительное раскрытие сведений о признанных штрафных санкциях и иных начислениях, влияющих на итоговую величину задолженности, а так же признание ее сомнительной/просроченной.
По долгосрочной и краткосрочной задолженностям обоих видов составляют либо отдельные таблицы, либо разные разделы в одной таблице. В них же приводят информацию по переводу задолженности из долгосрочной в краткосрочную (и наоборот).
Таблица по дебиторской задолженности будет раскрытием к строке 1230 баланса. Таблица по кредиторской — 1410, 1450, 1510, 1520, 1550.
Поскольку в кредиторской задолженности предусмотрена расшифровка сразу нескольких строк баланса и мы еще не приводили расшифровку по пассивам, приведем пример формирования раздела пояснений по наличию и движению кредиторской задолженности организации.
Пример 1. Долгосрочная кредиторская задолженность
У компании на 31.12.2021 имеются:
- Долгосрочные кредиты. По которым начислены проценты со сроком уплаты более чем через 12 месяцев после отчетной даты, на сумму 201 250 руб.
- Один из кредитов подлежит погашению в 2022 году. Его величина 2 600 тыс. руб.
- Получено от инвесторов на финансирование строительства 10 000 тыс. руб.
- Переведено обязательств перед инвесторами в краткосрочные — 8 879 тыс. руб.
Пример заполнения таблицы (фрагмента) «Наличие и движение кредиторской задолженности»
Пример 2. Краткосрочная кредиторская задолженность
В течение и на конец 2021 года:
1. По поставщикам и подрядчикам:
- Отражена задолженность на сумму 361 600 руб.
- Признано пеней, штрафов и неустоек за нарушение условий договоров — 680 000 руб.
- Погашена задолженность — 2 346 000 руб.
2. По покупателям и заказчикам:
- Отражена задолженность в сумме полученных авансов и предоплат — 2 619 000 руб.
- Погашена задолженность — 2 300 000 руб.
3. По расчетам с бюджетом:
- Отражена задолженность по уплате налогов и сборов — 1 292 000 руб.
- Начислены пени и штрафы за нарушение налогового законодательства — 135 000 руб.
- Погашена задолженность по уплате налогов и сборов — 2 809 000 руб.
4. По страховым взносам на соцстрахование:
- Отражена задолженность по уплате взносов — 376 600 руб.
- Погашена задолженность по уплате взносов — 1 401 000 руб.
5. По сотрудникам:
- Отражена задолженность по заработной плате и возмещению перерасхода по авансовым отчетам — 2 014 000 руб.
- Погашена задолженность по заработной плате, депонированным суммам и возмещению перерасхода — 3 571 000 руб.
6. По аренде:
- Отражена задолженность перед арендодателем — 134 043 руб.
- Погашена задолженность перед арендодателем — 141 100 руб.
7. По дивидендам:
- Отражена задолженность по выплате дивидендов — 400 000 руб.
- Погашена задолженность по выплате дивидендов — 760 000 руб.
8. По кредитам и займам:
- Получен краткосрочный заем — 890 000 руб.
- Начислены проценты за пользование заемными средствами (срок уплаты — менее 12 месяцев после отчетной даты) — 54 680 руб.
- Переведена задолженность по возврату заемных средств из долгосрочной в краткосрочную — 2 600 000 руб.
- Погашена задолженность перед заимодавцами (кредиторами) — 2 645 680 руб.
9. Расчеты с инвесторами:
- Переведено обязательство из долгосрочных в краткосрочные на сумму 8 879 596 руб.
- Исполнены обязательства перед инвесторами (переданы объекты строительства) — 8 479 596 руб.
Пример заполнения таблицы (фрагмента) «Наличие и движение кредиторской задолженности»
Кроме информации о наличии и движении задолженностей, нужно раскрыть в отдельных таблицах информацию о том, имеется ли:
- просроченная кредиторская задолженность;
- просроченная дебиторская задолженность.
Раскрытие должно указывать на тип задолженности (контрагенты по основной деятельности, заимодавцы, персонал и т. п.) и величину просрочки по условиям договора и по балансу.
Другие пояснения к балансу за 2021 год
Раскрытие других строк и статей баланса за 2021 год, например, финансовых вложений или оценочных обязательств, следует выполнять по тем же правилам, что мы описали выше:
- в разрезе сроков — долгосрочные и краткосрочные);
- в разрезе изменения стоимости (например, за счет начисления процентов);
- в аналитике по видам и контрагентам.
Можно использовать примеры раскрытий, предложенные Минфином. А можно составить на их основе свой вариант.
Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2021 год
Как уже отмечалось, раскрывать нужно значимые величины, которые помогут составить пользователю отчетности полное и достоверное представление о положении и деятельности компании.
Поэтому набор раскрытий к отчету о финансовых результатах зависит от деятельности конкретной организации.
Так, производственникам рекомендуем включать в пояснения описание затрат на производство (соответствующий пример есть у Минфина). Торговым компаниям можно в аналогичном разделе раскрыть фактическую стоимость товаров для перепродажи. И так далее.