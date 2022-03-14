​Как взять кредитные каникулы в 2022 году

8 марта 2022 года был принят закон об экономической поддержке бизнеса и населения, которым предусмотрены кредитные каникулы для россиян до 30 сентября 2022 года. Разбираемся, кто может воспользоваться кредитными каникулами и что для этого нужно.

Кто может рассчитывать на кредитные каникулы

На кредитные каникулы можно претендовать, если ваш доход снизился минимум на 30% в сравнении со средним доходом за 2021 год.

Обратиться за отсрочкой можно, даже если вы уже оформляли кредитные каникулы в период пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.

На момент обращения за новыми кредитными каникулами у вас не должно быть ипотечных каникул.

По каким кредитам можно получить каникулы

Каникулы предоставляются по всем видам займов: потребительским кредитам, ипотеке, автокредитам и кредитным картам. При этом есть лимит на сумму займа, по которому можно получить отсрочку:

для потребительских кредитов — 250 тыс. рублей;

для автокредитов — 600 тыс. рублей;

для ипотеки — от 2 млн до 4,5 млн рублей (в зависимости от региона);

для кредитных карт — 100 тыс. рублей;

по потребительским кредитам для ИП — 300 тыс. рублей.

По кредитам для бизнеса лимиты не установлены, но получить каникулы смогут только индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего бизнеса, относящиеся к перечню особо пострадавших отраслей.

Как работают кредитные каникулы

Кредитные каникулы — это временная приостановка выплат по займам. Вы можете выбрать, на какой период и с какой даты вам нужна отсрочка, но сам срок каникул не может превышать шесть месяцев.

В период каникул можно не вносить платежи по кредиту, кредитор не будет начислять неустойку за просрочку и передавать сведения о ней в бюро кредитных историй. При этом проценты на сумму долга продолжат начисляться в обычном режиме, а срок кредита увеличится на срок каникул.

Если ваше финансовое положение улучшится до окончания отсрочки, каникулы можно прервать в любой момент.

Как оформить кредитные каникулы

Для оформления кредитных каникул нужно подать заявление кредитору до 30 сентября 2022 года. Помимо заявления, потребуются документы, подтверждающие ухудшение вашего финансового положения, например:

справки о доходах за 2021 и 2022 годы от работодателя;

справку из центра занятости о признании безработным;

справку о нетрудоспособности или больничный лист со сроком от одного месяца;

другие документы, подтверждающие снижение дохода.

Эти документы нужно предоставить сразу или в течение 90 дней с момента обращения за кредитными каникулами. Сроки одобрения или отказа в предоставлении отсрочки — десять рабочих дней.