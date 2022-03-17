Почему квартиры в России дорожают даже в экономический кризис?

Мы уже видели такую ситуацию в 2020 году, когда на фоне падения курса рубля и снижения темпов экономического роста жилье дорожало. И вот опять. А вот и четыре основные причины.
Причина № 1. Людям некуда инвестировать деньги
То есть квартиры покупают те, у кого есть средства.
Фондовый рынок в части российских акций закрыт, наличную валюту легально не купить.
А если открыть валютный вклад, то получить с него деньги теперь можно только в рублях.
А если есть спрос, то цены растут.
Причина № 2. Льготные ставки по ипотеке
Люди стремятся воспользоваться оставшимися возможностями по ипотеке, пока не подняли ставки.
По общим ипотечным программам ставки в банках уже по 18-20%, по сути, они заградительные.
В то же время еще остаются льготные госпрограммы, например, ипотека для семей с детьми.
По таким предложениям пока ставки не повышали, но это планируется — чиновники уже анонсировали.
Причина № 3. Люди опасаются дальнейшего повышения цен
И небезосновательно — скоро хотят запустить госпрограмму льготной ипотеки, наверняка она подстегнет цены.
Причина № 4. Растут затраты застройщиков
Из-за курса рубля и инфляции подорожали стройматериалы и покупка и обслуживание техники.
Может ли быть снижение цен? Тут вам никто гарантию не даст.
Если падение экономики будет катастрофическим и денег у россиян вообще не будет, то и жилье может подешеветь.
А может быть и противоположная ситуация из-за причин, которые перечислены выше.
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
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