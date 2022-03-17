Почему квартиры в России дорожают даже в экономический кризис?

Мы уже видели такую ситуацию в 2020 году, когда на фоне падения курса рубля и снижения темпов экономического роста жилье дорожало. И вот опять. А вот и четыре основные причины.

Причина № 1. Людям некуда инвестировать деньги

То есть квартиры покупают те, у кого есть средства.

Фондовый рынок в части российских акций закрыт, наличную валюту легально не купить.

А если открыть валютный вклад, то получить с него деньги теперь можно только в рублях.

А если есть спрос, то цены растут.

Причина № 2. Льготные ставки по ипотеке

Люди стремятся воспользоваться оставшимися возможностями по ипотеке, пока не подняли ставки.

По общим ипотечным программам ставки в банках уже по 18-20%, по сути, они заградительные.

В то же время еще остаются льготные госпрограммы, например, ипотека для семей с детьми.

По таким предложениям пока ставки не повышали, но это планируется — чиновники уже анонсировали.

Причина № 3. Люди опасаются дальнейшего повышения цен

И небезосновательно — скоро хотят запустить госпрограмму льготной ипотеки, наверняка она подстегнет цены.

Причина № 4. Растут затраты застройщиков

Из-за курса рубля и инфляции подорожали стройматериалы и покупка и обслуживание техники.

Может ли быть снижение цен? Тут вам никто гарантию не даст.

Если падение экономики будет катастрофическим и денег у россиян вообще не будет, то и жилье может подешеветь.

А может быть и противоположная ситуация из-за причин, которые перечислены выше.